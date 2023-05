Athletic Bilbao - Betis Sevilla Tipp, Prognose & Quoten | 04.05.2023

Unser Athletic Bilbao - Betis Sevilla Tipp zum La Liga Spiel am 04.05.2023 lautet: Einige internationale Plätze sind in dieser La-Liga-Saison noch stark umkämpft. Bilbao könnte mit einem Heimerfolg gegen Sevilla einen großen Schritt machen.

Am 33. Spieltag von La Liga kommt es in Bilbao zu einem Duell um den Europapokal. Die heimischen Basken stehen auf Rang 7 und würden damit nach aktuellem Stand in der kommenden Saison das internationale Geschäft verpassen. Der Conference-League-Rang ist aber nur einen Platz und zwei Zähler entfernt. Passenderweise steht der kommende Gegner Betis Sevilla auf diesem Rang. So könnten die „Löwen“ mit einem Heimsieg am Donnerstag mit den Andalusiern die Positionen tauschen. Laut den Buchmachern sind die Hausherren auch die recht klaren Favoriten. Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,59 bei Bet-at-home die Wette „Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Athletic Bilbao vs Betis Sevilla auf „DC 1/x & Unter 3,5 Tore“:

Bilbao ist seit über 10 Jahren ohne Heimpleite gegen Sevilla.

Betis konnte nur 2 der letzten 10 Pflichtspiele für sich entscheiden.

Die „Löwen“ haben die zweitbeste Heimdefensive der Liga.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Athletic Bilbao vs Betis Sevilla Quoten Analyse:

Betis auf Platz 6 hat 9 Punkte Rückstand auf den ersten CL-Rang und zwei Zähler Polster auf das siebtplatzierte Bilbao. Für die Buchmacher, die immer wieder Gratiswetten anbieten, sind die Hausherren bei der Athletic Bilbao vs Betis Sevilla Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,71 deutlich favorisiert. Für einen Erfolg der Gäste bekommen Sportwetten Tipper dagegen Quoten im Schnitt von 5,12.

Athletic Bilbao vs Betis Sevilla Prognose: Kann Betis die gute Heimabwehr knacken?

Bilbao muss in dieser Saison, der ersten unter Coach Ernesto Valverde, immer wieder Rückschläge hinnehmen. So holten die Basken ab Mitte Februar aus 5 Spielen in Serie nur einen Punkt. Danach blieben die „Lehoiak“ aber wieder sechs Partien hintereinander ungeschlagen und dürfen somit weiterhin auf die erste Europapokal-Teilnahme seit der Saison 2017/18 hoffen.

Mit einem 0:1 daheim gegen Sevilla und einem 1:1 am Montag beim RCD Mallorca sind die „Zuri-gorriak“ nun erneut seit zwei Spielen sieglos. In 16 Heimspielen holten die Löwen schon 7 Siege, kassierten aber auch schon 6 Pleiten. Diese Ausbeute reicht nur für Platz 12 der Heimtabelle. Trotzdem hat die Mannschaft mit 12 Gegentoren die zweitbeste Heimdefensive der Liga hinter Barca. Kassiert Bilbao diesmal kein Gegentor, liefert die Bet-at-Home-App eine Quote von 2.16. Im Auswärtsranking ist Athletic dagegen mit 23 Zählern aus 16 Gastspielen auf einem guten 5. Rang platziert.

In den letzten beiden Jahren ging es für Real Betis unter Coach Manuel Pellegrini stetig bergauf. Auf einen 6. Platz in der ersten Saison unter dem Trainer folgte in der vergangenen Spielzeit ein fünfter Rang in der Endabrechnung. Das reichte auch jeweils fürs internationale Geschäft. In dieser Saison träumten die Andalusier somit von der Königsklasse. Nach der Hinrunde hatten die Beticos auch nur 3 Punkte Rückstand auf den ersten CL-Platz.

In den vergangenen Wochen kam allerdings viel Sand ins Getriebe der Mannschaft. In den letzten 10 Pflichtspielen gingen die Verdiblancos nur zweimal als Sieger vom Platz, bei 6 Niederlagen. Damit belegt Sevilla nur Platz 10 in der Tabelle der Rückrunde. In 19 Partien der ersten Saisonhälfte hatte Betis 16 Gegentore kassiert. In 13 Partien der Rückserie musste man schon 21 Gegentreffer hinnehmen, alleine vier davon beim 0:4 am Samstag in Barcelona. Auf des Gegners Platz setzte es ebenfalls 7 Pleiten in 16 Spielen bei sechs Siegen. Im Achtelfinale der Europa League war der Verein an Manchester United gescheitert.

Athletic Bilbao - Betis Sevilla Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao: 1:1 RCD Mallorca (A), 0:1 Sevilla (H), 2:1 Almeria (A), 2:0 Real Sociedad (H), 2:1 Espanyol Barcelona (A)

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla: 0:4 Barcelona (A), 0:0 Real Sociedad (H), 2:3 Osasuna (A), 3:1 Espanyol Barcelona (H), 0:2 Cadiz (H)

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao vs Betis Sevilla: 0:0 (A), 0:1 (A), 3:2 (H), 0:0 (A), 1:1 (A)

Nach 128 Aufeinandertreffen führen die Basken den direkten Vergleich gegen die Andalusier mit 52 Siegen zu 36 Niederlagen an. Zu Gast bei den „Löwen“ ist der Unterschied noch deutlicher. Hier konnten die „Beticos“ gerade mal in 7 von 62 Gastspielen alle Punkte mit nach Hause nehmen, bei 38 Pleiten. Betis konnte lediglich 1 der letzten 7 Duelle gegen Bilbao für sich entscheiden. Seit 10 Aufeinandertreffen zwischen beiden Vereinen in der Liga gab es keinen Auswärtssieg mehr. Den letzten Sieg bei Athletic holte Sevilla im August 2012.

Unser Athletic Bilbao - Betis Sevilla Tipp: DC 1/x & Unter 3,5 Tore

Sicher tut sich Bilbao in dieser Saison daheim etwas schwer. Doch Betis geht im Endspurt der Spielzeit deutlich die Puste aus. Zudem lässt der direkte Vergleich die Gäste auch nicht wirklich hoffen. So trauen wir den Andalusiern maximal einen Punkt zu. Da die Basken die zweitbeste Heimdefensive in La Liga haben, dürfte es auch kein Torfestival geben.