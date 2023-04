Athletic Bilbao - Osasuna Tipp, Prognose & Quoten | 04.04.2023

Unser Athletic Bilbao - Osasuna Tipp zum Copa del Rey Spiel am 04.04.2023 lautet: Spiele dieser beiden Mannschaften werden selten von vielen Toren begleitet. Nach einer knappen 0:1-Niederlage im Hinspiel stehen die Basken in der Pflicht.

Das erste Halbfinale zwischen Bilbao und Osasuna war ein Paradebeispiel für die Herangehensweise beider Mannschaften. Nach 90 Minuten Spielzeit lag der kombinierte Wert der erwartbaren Treffer unter 0,8. Die 0:1-Niederlage bringt die Gastgeber in Zugzwang, denn sie brauchen zumindest ein Tor. Wir erwarten ein ähnliches Spiel wie im ersten Aufeinandertreffen und setzen auf eine „Doppelte Chance 1X und Unter 2,5 Tore“. Bwin bietet dafür eine Quote von 1,85.

Darum tippen wir bei Athletic Bilbao vs Osasuna auf „Doppelte Chance 1X & Unter 2,5 Tore“:

Athletic Bilbao vs Osasuna Quoten Analyse:

Beide Mannschaften setzen auf eine stabile Defensive, die teilweise auf Kosten der Gefahr im Angriff geht. In ihren jeweiligen Heimspielen finden die beiden Halbfinalisten häufiger einen Weg zum Siegen. Dieser Logik folgend ist Bilbao mit Quoten zwischen 1,56 und 1,63 der Favorit.

Als Gast findet Osasuna nur selten den Weg auf die Siegerstraße. In der Primera Division feierten die Gorritxo nur drei Siege in 14 Versuchen. Dementsprechend starten die Gäste mit Quoten bis zu 6,60 in diese Begegnung.