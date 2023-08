Athletic Bilbao - Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten|12.8.23

Unser Athletic Bilbao - Real Madrid Tipp zum La Liga Spiel am 12.08.2023 lautet: Athletic Bilbao hat nur eines der letzten drei Spiele gegen Real Madrid verloren. Die Stärke der Basken liegt in der kompakten Arbeit gegen den Ball.

Für Real Madrid fängt eine neue Zeitrechnung an. Mit Karim Benzema haben „Los Blancos“ eine Vereinslegende verloren. Der ehemalige Kapitän erzielte in der abgelaufenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend 31 von 127 Toren der Königlichen. Doch seine Rolle war viel mehr als das - sein blindes Verständnis mit Vinicius Jr. wird den Königlichen fehlen.

Neue Spieler und ein neues System brauchen Zeit, bis sie funktionieren. Das könnte Athletic Bilbao in die Karten spielen. Die Basken sind ein defensiv starkes Team mit hervorragender Disziplin. Unser Tipp: „Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,00 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Athletic Bilbao vs Real Madrid auf „Unter 2,5 Tore“:

Letzte Saison fielen durchschnittlich 1,95 Tore pro Heimspiel der Basken.

Laut erwartbaren Gegentoren hatte Bilbao aus dem Spiel heraus eine der drei besten Abwehrreihen der Liga (26,81 xGA).

Im vergangenen Jahr beendeten die Löwen 68 Prozent ihrer Heimspiele mit Unter 2,5 Toren.

Athletic Bilbao vs Real Madrid Quoten Analyse:

Ernesto Valverde hat mit Athletic Bilbao eine fantastische Defensive auf die Beine gestellt. Mit dieser lieferten sie den Königlichen in der vergangenen Saison zwei packende Spiele mit Unter 2,5 Toren. Bleiben die drei Punkte im San Mames Stadion, stehen euch bei den Buchmachern Quoten in einer maximalen Höhe von 3,60 zu.

Carlo Ancelotti geht diese Saison mit einer neuen Formation an. Wie aus den Vorbereitungsspielen hervorging, werden die Königlichen von ihrem gewohnten 4-3-3 auf eine 4-4-2-Formation mit Raute wechseln. Die Wettanbieter sind sich ob eines Sieges der Madrilenen noch unschlüssig, denn Quoten zwischen 2,06 und 2,15 lassen Zweifel offen. Keine Fragezeichen, sondern Wettquoten findet ihr bei diesen neuen Wettanbietern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Athletic Bilbao vs Real Madrid Prognose: Wenig Torjubel im Baskenland

Ernesto Valverde hat bei Athletic Bilbao eine 4-2-3-1-Formation installiert, mit welcher er der Konkurrenz in der ersten spanischen Liga Kopfschmerzen bereitet hat. Die Basken sind eine schwer zu schlagende Mannschaft, die letztes Jahr ihre Heimspiele bei durchschnittlich 1,95 Toren pro Partie halten konnte.

Aus dem Spiel heraus offenbaren die Löwen kaum angreifbare Lücken. Die logische Konsequenz: Athletic Bilbao hatte in der Saison 2022/23 nach erwartbaren Gegentoren aus dem Spiel heraus die drittbeste Verteidigung der Liga. In dieser Hinsicht waren „Los Leones“ sogar besser als Real Madrid (4.).

Ohne ihre Hingabe in der Arbeit gegen den Ball wären die Basken jedoch vermutlich nur halb so gut. Letztes Jahr gingen nur Valladolid und Cadiz häufiger ohne Torjubel vom Platz als die Basken (42 Prozent).

Dementsprechend ist es nachvollziehbar, dass 68 Prozent der Spiele im San Mames Stadion mit Unter 2,5 Toren beendet wurden. In den meisten Fällen (79 Prozent) setzte nur eines der beiden Teams zum Torjubel an.

Athletic Bilbao - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao: 1:1 Manchester United (A), 1:1 Eibar (H), 2:3 Celtic (A), 0:0 Santander (A), 2:0 Necaxa (A).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:3 Juventus (A), 0:3 Barcelona (A), 2:0 Manchester United (H), 3:2 AC Milan (H), 1:1 Athletic Bilbao (H).

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao vs. Real Madrid: 1:1 (A), 0:2 (H), 1:0 (H), 0:2 (A), 1:2 (H).

Die letzten Duelle zwischen Athletic Bilbao und Real Madrid fallen genau in den Raster der abgelaufenen baskischen Saison. Sechs der vergangenen sieben Aufeinandertreffen wurden mit Unter 2,5 Toren abgepfiffen.

Selbst die Vorbereitung der Löwen macht da keine Ausnahme: Vier der letzten fünf Testspiele wurden Unter 2,5 Toren gehalten. Zusätzlich durfte in drei der vergangenen vier direkten Duelle zwischen Bilbao und Real Madrid nur eines der beiden Fanlager einen Treffer bejubeln.

Wie bereits angedeutet, kann es eine gewisse Zeit dauern, bis ein neues System mit neuen Spielern einwandfrei funktioniert. So verwundert es kaum, dass die Ancelotti-Elf insgesamt nur einen Treffer in den abschließenden beiden Testspielen erzielen konnte.

Wenn es in der Saison 2022/23 auswärts mal brenzlich wurde, konnte Real recht häufig mit einer stabilen Defensive für Sicherheit sorgen. So gingen die Königlichen in 37 Prozent ihrer Gastauftritte ohne einen Gegentreffer vom Feld.

Erwartet ihr am Ende des Tages einen knappen Favoritensieg, können wir euch folgende Wette vorschlagen: „Sieg Real Madrid ohne Gegentor“ mit einer Quote von 3,75 bei Bet365 und auch in der Bet365 App.

Unser Athletic Bilbao - Real Madrid Tipp: Unter 2,5 Tore

Wir können uns in diesem Spiel sehr gut mit dieser Wette anfreunden. Aus dem Spiel heraus zählten beide Mannschaften in der Kategorie der erwartbaren Gegentore zu den vier besten Defensiven der Liga. Darüber hinaus kassierte nur Barcelona (2) in der vergangenen Spielzeit weniger Gegentore nach einem ruhenden Ball als Athletic Bilbao (5) und Real Madrid (5).