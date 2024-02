Atletico Madrid - Athletic Bilbao Tipp, Prognose & Quoten

Unser Atletico Madrid - Athletic Bilbao Sportwetten Tipp zum Copa del Rey Spiel am 07.02.2024 lautet: Die heimstarken Colchoneros sind im Hinspiel die Favoriten. Im Wett Tipp heute spricht aber vieles für ein enges Duell, bei dem auch ein Unentschieden möglich ist.

Unter der Woche stehen in der Copa del Rey die beiden Hinspiele im Halbfinale an. Der klare Favorit unter den letzten vier Teams ist Atletico Madrid. Denn die großen Rivalen Real Madrid und der FC Barcelona sind schon ausgeschieden. Am Mittwoch daheim gegen Athletic Bilbao schlagen sich die Wettquoten auch auf die Seite der Colchoneros. Das Rückspiel zwischen beiden Vereinen steigt dann am 29. Februar bei den Basken.

Im ersten Duell entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,63 bei Happybet für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Athletic Bilbao auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Atletico ist seit 28 Pflicht-Heimspielen ungeschlagen

Bilbao wartet seit 2011 auf einen Sieg bei den Colchoneros

Die Basken gewannen lediglich eines der letzten 5 Liga-Gastspiele

Atletico Madrid vs Athletic Bilbao Quoten Analyse:

Atletico ist das mit Abstand beste Heimteam in La Liga. Doch auch Bilbao spielt eine tolle Saison und hat nach 23 Spieltagen nur drei Punkte und einen Platz Rückstand auf den kommenden Gegner. Zudem berücksichtigen die Wettanbieter mit deutscher Lizenz, dass das Finalticket in der Copa del Rey in zwei Matches vergeben wird.

So fällt bei der Atletico Madrid vs Athletic Bilbao Prognose die Favoritenstellung der Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 2,00 gar nicht so deutlich aus, wie vielleicht erwartet. Für einen Erfolg der Gäste gibt es dementsprechend Quoten im Schnitt von 3,79.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atletico Madrid vs Athletic Bilbao Prognose: Die Colchoneros sind im eigenen Stadion eine Macht

Schaut man auf den Saisonverlauf, kann Atletico bisher auf Rang 4 nur sein Minimalziel, die CL-Qualifikation, erfüllen, aber die Colchoneros haben gerade mal drei Punkte Polster auf den ersten Verfolger. Im heimischen Metropolitano sind die Rojiblancos seit 28 Pflichtspielen und einem 0:1 gegen Barcelona im Januar 2023 ungeschlagen. In zwölf Liga-Heimspielen dieser Saison gab es nur ein Remis, bei elf Siegen.

Daheim konnte die Elf von Diego Simeone auch Real, in der Liga und im Pokal, die einzigen beiden Saisonniederlagen beibringen. Doch in der Fremde ist die Bilanz mit nur vier Siegen, aber fünf Pleiten, negativ. Von den letzten sechs Liga-Gastspielen konnte Atletico nur eines gewinnen. Dafür knöpfte man im Derby zu Gast bei den Königlichen dem Stadtrivalen mit dem 1:1 erneut einen Punkt ab. Nun hofft der Verein auf den ersten Pokalsieg seit 2013.

In den letzten Jahren kam Bilbao am Ende einer La-Liga-Saison nie besser als auf Platz 8 ins Ziel. In dieser Spielzeit dürfen die Basken aber von mehr träumen. Seit dem 3. Spieltag stehen „Los Leones“ unter den Top 6 der Tabelle. Der erste Champions-League-Rang ist nur drei Zähler entfernt. Ein Hauptgrund ist die Heimstärke. Mit neun Siegen, zwei Remis und einer Niederlage (29 Punkte) ist Athletic das zweitbeste Heimteam der Liga. Die letzten sechs Heimspiele wurden alle gewonnen.

Dabei kassierte man in den jüngsten fünf Heimspielen auch nur einen Gegentreffer. In der Fremde gab es dagegen in den vergangenen fünf Gastspielen lediglich einen Sieg. Dafür sind die „Zuri-gorriak“ eine Pokal-Mannschaft. Nur Barca (31) hat mehr Copa-del-Rey-Titel geholt als die Löwen (23). Setzt man sich gegen Atletico durch, würde Bilbao zum fünften Mal in Serie im Pokal-Halbfinale stehen. Im Viertelfinale schalteten die Basken vor den eigenen Fans den großen FC Barcelona mit 4:2 nach Verlängerung aus.

Atletico Madrid - Athletic Bilbao Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 1:1 Real Madrid (A), 2:1 Rayo Vallecano (H), 2:0 Valencia (H), 1:0 Sevilla (H), 1:0 Granada (A)

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao: 4:0 RCD Mallorca (H), 0:0 Cadiz (A), 4:2 Barcelona (H), 0:1 Valencia (A), 2:0 Deportivo Alaves (H)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid vs Athletic Bilbao: 0:2 (A), 1:0 (H), 1:0 (A), 0:2 (A), 1:2 (H)

Nach 188 Duellen führt Atletico Madrid den Vergleich gegen Athletic Bilbao mit 87 Siegen zu 69 Niederlagen an. In der Hauptstadt spricht die Bilanz mit 47 Erfolgen in 93 Partien, bei nur 29 Pleiten etwas deutlicher für die Colchoneros. Auch in der Copa del Rey haben die Rojiblancos deutlich die Nase vorne (5S, 2N). In den letzten 13 Aufeinandertreffen beider Vereine ging die Gastmannschaft nur zweimal als Sieger vom Feld.

So gewannen die Basken auch das Hinspiel in dieser Saison mit 2:0. Bilbao wartet seit 13 Gastspielen auf einen Sieg bei Atletico (2U, 11N). Bei den Torschützen sollte man Antoine Griezmann auf dem Zettel haben. Der Franzose kommt in 33 Spielen dieser Saison auf 18 Treffer und sieben Vorlagen. Trifft der Angreifer auch im Halbfinal-Hinspiel, wird dies von Bwin mit einer Quote von 2,60 belohnt. Ausführliche Infos liefert euch unser Bwin Test.

Unser Atletico Madrid - Athletic Bilbao Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Dank der Heimstärke sind die Gastgeber auch am Mittwoch zurecht die Favoriten. Doch in einem Halbfinale, das in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird, wird auch viel taktiert. Es gilt Fehler zu vermeiden und sich eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel zu erarbeiten. Am Ende trauen wir den Basken nicht mehr als ein Remis zu. Da beide Teams noch nicht Vollgas geben werden, dürften auch nicht allzu viele Tore fallen.