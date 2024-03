Atletico Madrid - Barcelona Tipp, Prognose, Quoten|17.03.

Unser Atletico Madrid - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 17.03.2024 lautet: Vor frenetischem Publikum warf Atletico das favorisierte Inter aus der Königsklasse, Barca setzte sich gegen Neapel durch. Im Wett Tipp heute ist das Metropolitano Stadium wichtig.

Atletico Madrid hat in dieser Spielzeit eindeutig zwei Gesichter. Die Rojiblancos stolpern in der Ferne ein ums andere Mal, doch in der eigenen Arena gibt es kaum etwas gegen die Colchoneros zu holen. Auswärts gewann Diego Simeone mit seiner Mannschaft nur vier von 14 Auftritten, zu Hause hingegen 13 der 14 Partien. Barcelona (61) hat in der Tabelle noch sechs Punkte Vorsprung auf die Hausherren (55). Auswärts schwächelte Barca allerdings ebenfalls mehrfach und kassierte in 31 Prozent der Gastauftritte Über 1,5 Gegentore.

Das passt gut mit unserem Wett Tipp heute zusammen, den wir bei Bwin zu einer Quote von 1,95 auf „Atletico Madrid Über 1,5 Tore“ spielen.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Barcelona auf „Atletico Madrid Über 1,5 Tore“:

Atletico Madrid erzielte bislang 2,42 Treffer pro Heimspiel.

Barcelona kassierte aus dem laufenden Spiel heraus bereits 30 Gegentreffer (13.).

Nur Girona (50) und Real Madrid (47) erzielten aus dem laufenden Spiel heraus mehr Tore als die Rojiblancos (46).



Atletico Madrid vs Barcelona Quoten Analyse:

Die Meisterschaft ist für die beiden spanischen Top-Klubs wohl kein Thema mehr. Den Buchmachern geht es in diesem Spiel ähnlich wie uns, da sie mit Siegquoten zwischen 2,30 und 2,40 den Rojiblancos die leichte Favoritenrolle zuschieben.

Barca gewann zuletzt drei von vier Pflichtspielen. Die Mannschaft von Trainer Xavi hat sich über die vergangenen Wochen wieder gefangen. Aus dieser Perspektive betrachtet ist die maximale Siegquote von 2,92 ein Thema für einen Sportwetten Gutschein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atletico Madrid vs Barcelona Prognose: Einzigartige Energie im Metropolitano

Das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Inter Mailand (3:2 n.E.) hat es mal wieder bewiesen: Die Heimat der Rojiblancos ist ein besonderer Ort, an dem Atletico Madrid jederzeit einen immensen Druck aufbauen kann.

Zu Hause gewannen die Colchoneros bislang 13 von 14 Liga-Heimspielen und erzielten bereits 34 Treffer (2,42 pro Heimspiel). Insgesamt 63 Prozent der 54 Saisontreffer erzielte das Team von Diego Simeone im eigenen Stadion.

Speziell im Angriff ist Atletico Madrid vor den Augen der frenetischen Fans ein völlig anderes Kaliber als in der Ferne. Kommen die Rojiblancos erstmal ins Rollen, sind sie nicht zu stoppen, das ist an 86 Prozent Heimspielen mit Über 1,5 erzielten Toren eindeutig abzulesen.

Diego Simeone jubelte in den vorangegangenen sechs Heim-Auftritten seiner Truppe über mindestens zwei Treffer. Ein Highlight war sicherlich der 5:0-Kantersieg gegen Las Palmas, nachdem zuvor eine Auswärtsniederlage in Sevilla (0:1) noch die Stimmung gedrückt hatte.

Atletico Madrid - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 3:2 n.E. Inter Mailand (H), 0:2 Cadiz (A), 2:1 Betis Sevilla (H), 0:3 Athletic Bilbao (A), 2:2 Almeria (A).

Letzte 5 Spiele Barcelona: 3:1 Neapel (H), 1:0 Mallorca (H), 0:0 Athletic Bilbao (A), 4:0 Getafe (H), 1:1 Neapel (A).

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid vs. Barcelona: 0:1 (A), 0:1 (A), 0:1 (H), 2:4 (A), 2:0 (H).



Barca rangiert in der Tabelle vor den Gastgebern, erlebt aber keine ruhige Spielzeit. Das liegt in erster Linie an der eigenen Defensive, die aus dem laufenden Spiel heraus bereits 30 Gegentore hinnehmen musste (13.).

Von Sicherheit im Defensiv-Verbund kann keine Rede sein, auch wenn die Rückkehr von Marc-André ter Stegen für Besserung gesorgt hat. Atletico Madrid hat mit seinem gut abgestimmten Pressing bereits sechs Treffer nach einem hohen Ballgewinn erzielt (2.).

Wir können davon ausgehen, dass die Colchoneros auch in diesem Duell einige Male mit gezielten Pressing-Fallen locken werden. Barcelona beendete knapp ein Drittel seiner Gastauftritte mit Über 1,5 Gegentoren und sollte Ballverluste dieser Art möglichst vermeiden, ansonsten wird es schwer mit einem Auswärtssieg.

Wir gehen nicht von der ersten Heimniederlage der Colchoneros in der Liga aus, sondern erwarten mindestens einen Punkt für das Team von Diego Simeone. Mit einer Wette auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ könnt ihr bei einer Quote von 1,73 kaum etwas falsch machen. Bwin stellt die Quote und lockt zusätzlich mit diesem Bwin Gutschein.

Unser Atletico Madrid - Barcelona Tipp: Atletico Madrid Über 1,5 Tore

Die heißblütigen Colchoneros wissen, wie Spiele im eigenen Stadion gewonnen werden. Mit 49,6 erwartbaren Treffern schicken die Hausherren die drittbeste Offensive der spanischen Primera Division auf den Rasen. Ein Großteil der erwartbaren Treffer gelang Atletico Madrid im eigenen Stadion.