Atletico Madrid - Betis Sevilla Tipp, Prognose & Quoten

Unser Atletico Madrid - Betis Sevilla Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 03.03.2024 lautet: Atletico Madrid unterlag unter der Woche in der Copa del Rey Athletic Bilbao deutlich (0:3). In unserem Wett Tipp heute dürfte aber zu Hause gegen Betis die Wende gelingen.

Bei den „Matratzenmachern“, wie die Kicker von Atletico Madrid auch genannt werden, zeichnete sich zuletzt mit nur einem Sieg in sieben Pflichtspielen eine handfeste Krise ab. Betis Sevilla vermeldete neben dem überraschenden Ausscheiden in der Conference League gegen Dinamo Zagreb zuletzt einen 3:1-Triumph gegen Bilbao in La Liga. Atletico fungiert als stärkstes Heimteam in der obersten spanischen Spielklasse. Eine Bilanz, die gegen die Andalusier aufrechterhalten wird.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Atletico Madrid & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,75 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Betis Sevilla auf „Sieg Atletico Madrid & Über 1,5 Tore“:

Atletico gewann 12 von 13 Heimspielen und ist zu Hause noch ungeschlagen (1U).

„Los Verdiblancos“ verloren beide Auswärtsspiele gegen Teams aus dem ersten Tabellen-Viertel deutlich.

Seit Dezember 2011 haben die Hauptstädter im Wanda Metropolitano nicht mehr gegen die Andalusier verloren (9S, 1U).



Atletico Madrid vs Betis Sevilla Quoten Analyse:

Auf heimischem Boden sind die Mannen von Trainer Diego Simeone nur sehr schwer zu bezwingen und in dieser Saison nach wie vor ungeschlagen. Ein Umstand, der auch den Wettanbietern nicht entgangen ist. Ein weiterer Heimsieg bringt den durchschnittlich 1,55-fachen Wetteinsatz mit sich.

Zuletzt holte Betis Sevilla zwei Erfolge in der Ferne. Wer mit einem weiteren Auswärtssieg rechnet, erhält in den zahlreichen Wett-Apps eine durchschnittliche Quote von 5,50. Mit einem Schützenfest ist laut Buchmacher-Einschätzung nicht zu rechnen. Dennoch tendiert der Wettmarkt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zu drei oder mehr Treffern im Spiel.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atletico Madrid vs. Betis Sevilla Prognose: Bringt Atletico seine Heimstärke auf den Platz?

Im Vorjahr reichte es für Atletico Madrid hinter Real Madrid und dem amtierenden Meister Barcelona zum dritten Tabellenplatz.

In dieser Saison rangieren die Hauptstädter aktuell auf Platz vier und würden somit wieder den Sprung in die CL-Gruppenphase in der kommenden Spielzeit realisieren.

Satte 37 der bisherigen 52 erbeuteten Punkte wurden auf heimischem Boden erspielt. Kein anderes Team im spanischen Oberhaus holte zu Hause mehr Punkte. Die Offensive der Elf von Diego Simeone ist im Wanda Metropolitano brandgefährlich und blickt auf 32 erzielte Tore.

Pro Heimspiel verbuchten die Hauptstädter im Durchschnitt 2,5 eigene Treffer. Vier der 13 Ansetzungen vor heimischer Kulisse beendete der Tabellenvierte mit weißer Weste. Álvaro Morata und der momentan verletzte Antoine Griezmann sind mit 13 bzw. elf Toren die besten Angreifer in den eigenen Reihen.

Atletico Madrid - Betis Sevilla Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 0:3 Athletic Bilbao (A), 2:2 UD Almeria (A), 0:1 Inter Mailand (A), 5:0 Las Palmas (H), 0:1 FC Sevilla (A).

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla: 3:1 Athletic Bilbao (H), 1:1 Dinamo Zagreb (A), 0:0 Deportivo Alaves (H), 0:1 Dinamo Zagreb (H), 2:0 FC Cadiz (A).

Letzte Spiele Atletico Madrid vs. Betis Sevilla: 0:0 (A), 1:0 (H), 2:1 (A), 3:1 (A), 3:0 (H).



Nachdem die Kicker aus Andalusien überraschend in der Zwischenrunde der Conference League gegen Dinamo Zagreb ausgeschieden sind, liegt nun der Fokus voll und ganz auf dem nationalen Geschehen. In La Liga ist die Elf von Trainer Manuel Pellegrini seit fünf Spieltagen ohne Niederlage (3S, 2U). Fairerweise muss an dieser Stelle aber auch erwähnt werden, dass die Konkurrenz bis auf Bilbao (3:1) mit RCD Mallorca (1:0), Getafe (1:1), Cadiz (2:0) und Deportivo Alaves (0:0) auf überschaubarem Niveau agierte. Mit 42 Punkten belegen die Andalusier den 6. Platz und schnuppern einmal mehr am internationalen Geschäft.

Auswärtsstärke kann hingegen der Pellegrini-Elf keineswegs bescheinigt werden. Lediglich drei der bisherigen zwölf Fernduelle in La Liga waren von Erfolg gekrönt (6U, 3N). Vor allem defensiv zeigten sich die „Béticos“ mit 16 Gegentoren in zwölf Auswärtsspielen recht anfällig. Die Offensive verpasste zudem in 25 Prozent der Partien in der Ferne einen eigenen Treffer. Auf der Suche nach einem lukrativen Atletico Madrid Betis Sevilla Wettbonus könnte sich ein Abstecher zu Crazybuzzer als sinnvoll herausstellen. Der Bookie mit deutscher Lizenz bietet eine 5 Euro Gratiswette ohne Einzahlung für die Registrierung. Darüber hinaus verdoppelt der Wettanbieter im Zuge des Crazybuzzer Bonus die erste Einzahlung bis zu 100 Euro.

Unser Atletico Madrid - Betis Sevilla Tipp: Sieg Atletico Madrid & Über 1,5 Tore

Mit 454,4 Millionen Euro zeichnet sich Atletico durch mehr als den doppelten Kader-Marktwert der Gäste (202,1 Mio.) aus. Darüber hinaus sind die „Matratzenmacher“ zu Hause eine Macht und nach wie vor ungeschlagen (12S, 1U). Neun der letzten zehn Heimspiele gegen die Andalusier entschieden die Gastgeber für sich (1U). In neun der zehn Partien verpassten die Gäste einen eigenen Treffer.