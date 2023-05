Atletico Madrid - Cadiz Tipp, Prognose & Quoten | 03.05.2023

Unser Atletico Madrid - Cadiz Tipp zum La Liga Spiel am 03.05.2023 lautet: Gegen den Tabellen-14. werden die „Rojiblancos“ einmal mehr ihre starke Form bestätigen und einen weiteren Triumph erringen.

Die Mannen von Trainer Diego Simeone setzten am vergangenen Wochenende mit einem satten 5:2 bei Valladolid ein Ausrufezeichen und konnten vor allem mit einer starken Offensive überzeugen. Bereits zur Pause waren die Weichen dank einer souveränen 3:1-Führung auf Sieg gestellt. Vor allem offensiv zeigten sich die Gäste eiskalt und verwerteten fünf von sechs Schüssen auf den gegnerischen Kasten. Eben diese Kaltschnäuzigkeit ist auch im Kräftemessen mit Cadiz gefragt.

Den Andalusiern reichten vor heimischer Kulisse gegen Valencia 40 Prozent Ballbesitz, um den Platz dank eines knappen 2:1-Erfolgs als Sieger zu verlassen. Wenngleich der Triumph am Ende etwas glücklich zustande kam, wanderten drei mehr als wichtige Punkte für den Klassenerhalt auf das eigene Konto.

Keines der 14 Spiele im Wanda Metropolitano musste Atletico mit einer Niederlage gegen Cadiz abschreiben (13S, 1U). Wir visieren einen Heimsieg mit weniger als 3,5 Toren an. Betano hält für diesen Spielausgang eine Quote von 2,00 bereit.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Cadiz auf „Sieg Atletico Madrid & Unter 3,5 Tore“:

Atletico ist seit 8 Heimspielen in La Liga ungeschlagen (7S, 1U).

Der elfmalige spanische Meister absolvierte mehr als 80 Prozent der Liga-Heimspiele mit 3 oder weniger Toren.

Cadiz gewann nur 3 der 15 Liga-Auswärtsbegegnungen und holte in 14 Duellen im Wanda Metropolitano nur einen Punkt gegen die Simeone-Elf.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atletico Madrid vs Cadiz Quoten Analyse:

Der Direktvergleich beider Mannschaften lässt kaum einen Zweifel an der Favoritenrolle der Gastgeber aus Madrid zu. 13 Heimsiege und ein Remis untermauern diese Tatsache und geben einer Atletico Madrid Cadiz Quote in Höhe von durchschnittlich 1,30 für den Heimsieg ihre Daseinsberechtigung.

Ein Erfolg der Gäste scheint kaum möglich und bringt lukrative Quoten von teilweise über 10,00 mit sich. Gratiswetten und Freebets machen dies vielleicht noch spannender.

Mit einem Schützenfest ist nicht zu rechnen, wenngleich die Bookies von mehr als 2,5 Toren ausgehen. Dabei wird beiden Konkurrenten nicht zwingend ein Tor zugetraut.

Atletico Madrid vs Cadiz Prognose: „Erklimmt Atletico den 2. Tabellenplatz?“

„Los Colchoneros“ schielen auf Rang zwei und wollen sich noch die Vizemeisterschaft holen. Die momentane Form ist als sehr gut zu bewerten. Acht Siege in den jüngsten neun La-Liga-Begegnungen sprechen für sich und lassen die Recken von Trainer Diego Simeone zur dritten treibenden Kraft im spanischen Vereinsfußball werden.

Wenngleich die Meisterschaft mit 13 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona sehr unwahrscheinlich wirkt, fehlen zum Tabellenzweiten Real Madrid nur zwei Zähler.

Im heimischen Wanda Metropolitano sind die „Rojiblancos“ kaum zu bezwingen und blicken auf zuletzt sechs Siege am Stück. Vor allem defensiv lässt der Tabellendritte kaum etwas zu und hielt beinahe in einem Drittel aller Heimspiele die Null.

Nach dem Meister-Jahr 2021 legten die Rot-Weißen konstante Leistungen an den Tag und rangieren wie bereits im vergangenen Jahr nach wie vor auf Platz 3.

Im vergangenen Fußballjahr konnte Cadiz dem Abstieg in La Liga 2 erst am letzten Spieltag mit einem knappen 1:0 gegen Alaves entgehen. In dieser Saison bewegt sich die Elf von Trainer Sergio im grauen Mittelfeld und erspielte sich ein Polster von drei Punkten zur Abstiegszone.

Atletico Madrid - Cadiz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 5:2 Valladolid (Liga, A), 3:1 Mallorca (Liga, H), 0:1 Barcelona (Liga, A), 2:1 Almeria (Liga, H), 2:1 Vallecano (Liga, A)

Letzte 5 Spiele Cadiz: 2:1 Valencia (Liga, H), 0:1 Osasuna (Liga, H), 0:0 Espanyol (Liga, A), 0:2 Real Madrid (Liga, H), 2:0 Real Betis (Liga, A)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid vs. Cadiz: 2:3 (Liga, A), 2:1 (Liga, H), 4:1 (Liga, A), 4:2 (Liga, A), 4:0 (Liga, H)

Vor allem in der Ferne hatten „Los Amarillos“ zuletzt große Probleme und gewannen nur eines der jüngsten sieben Auswärtsspiele (3U, 3N). Um beim Tabellendritten bestehen zu können, bedarf es einer deutlichen Leistungssteigerung. Offensiv fand die Elf von Trainer Sergio in beinahe 50 Prozent der La-Liga-Auswärtsspiele nicht statt und verpasste einen eigenen Treffer. Immerhin konnte aber sechsmal in den gegnerischen Stadien die Null gehalten werden.

Cadiz ist ein gern gesehener Gast im Wanda Metropolitano und verlor 13 der vergangenen 14 Begegnungen bei den „Rojiblancos“. Dennoch stand in der Hinrunde vor heimischer Kulisse ein überraschender 3:2-Triumph zu Buche.

Unser Atletico Madrid - Cadiz Tipp: „Sieg Atletico Madrid & Unter 3,5 Tore“

In einem sehr ungleichen Duell ist die Rollenverteilung von Beginn an klar. Der Champions-League-Anwärter aus Madrid will gegen die Andalusier drei Punkte mitnehmen, um vielleicht sogar noch einen Schritt in Richtung Vizemeisterschaft zu setzen.

Cadiz seinerseits träumt vom vierten Jahr Erstklassigkeit und stemmt sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen den Abstieg. Der Underdog wird in Madrid sehr defensiv agieren und nach vorne hin nur wenig Akzente setzen. Kein anderer La-Liga-Klub erzielte in der Ferne weniger Tore als die Mannen aus Andalusien.

Spielerisch sind die „Rojiblancos“ dem Außenseiter in jeglicher Hinsicht überlegen und in der Offensive mit Antoine Griezmann, Alvaro Morata und Thomas Lemar - um nur einige zu nennen - sehr gut besetzt. Obwohl der Tabellen-14. vermutlich mit einer Viererkette agiert, dürfte diese allerhand zu tun bekommen.