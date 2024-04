Atletico Madrid - Girona Tipp, Prognose, Quoten 13.4.2024

Unser Atletico Madrid - Girona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 13.04.2024 lautet: Die Rückrunde läuft für das Überraschungsteam aus Girona nicht mehr ganz auf dem Niveau der Hinserie. Das liegt in erster Linie an den Auftritten in der Ferne. Diese offensichtliche Tendenz erleichtert uns den Wett Tipp heute.

Am vergangenen Spieltag setzte sich Girona in einem packenden Duell gegen Betis Sevilla (3:2) durch. Für La-Liga-Topscorer Artem Dovbyk (21 Scorerpunkte) war es ein besonderes Spiel. Der Angreifer beendete seine Torflaute und traf erstmals seit Ende Januar wieder in La Liga - und dann gleich doppelt! Ob seine Treffer ausreichen, um Atletico Madrid im Metropolitano Stadium gefährlich zu werden, wagen wir zu bezweifeln. Girona hat nur eines der letzten sieben Auswärtsspiele für sich entschieden.

Unser Wett Tipp heute: „Sieg Atletico Madrid“ mit einer Quote von 2,05 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Girona auf „Sieg Atletico Madrid“:

Girona hat seine letzten 4 Auswärtsspiele allesamt verloren.

Girona hat in 3 der letzten 4 Auswärtsspiele kein Tor erzielt.

Atletico Madrid hat in dieser Saison 13 von 15 Liga-Heimspielen gewonnen.

Atletico Madrid vs Girona Quoten Analyse:

Das atemberaubende Niveau aus der Hinserie (48 Punkte) konnte Girona in der zweiten Saisonhälfte bislang nicht ganz halten (17.). Trotzdem haben die Gironistas weiterhin die Gelegenheit, die Vizemeisterschaft zu ergattern. Ein Sieg im Metropolitano Stadium sollte mit Quoten zwischen 3,20 und 3,55 allerdings nicht einkalkuliert werden.

Zu Hause ist Atletico Madrid in der Regel nicht zu stoppen. Einzige wirkliche Ausnahme war das vergangene Heimspiel gegen Barcelona (0:3). Hakt ihr das als Einzelfall ab, könnt ihr die Siegquoten bis 2,10 ohne Bedenken mit einer Freebet ohne Einzahlung spielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atletico Madrid vs Girona Prognose: Erste Form-Risse in der Ferne

Viel offensichtlicher als Atletico Madrid kann eine Mannschaft ihre Abneigung gegenüber Auswärtsspielen nicht zeigen. Die Rojiblancos verteidigen lieber das Metropolitano Stadium, als dass sie auf Raubzug durch die anderen Stadien wandern. Dabei holten sie knapp 70 Prozent ihrer Zähler vor heimischer Kulisse.

Angenommen Girona hat sich ein Beispiel an dieser Vorgehensweise genommen, wären die vergangenen Wochen lobenswert gewesen. Während die Blanquivermells ihre letzten drei Heimspiele allesamt gewonnen haben, gingen sie in ihren vorangegangenen vier Auswärtspartien stets als Verlierer vom Feld.

Die starke Hinrunde kaschiert die derzeitige Auswärtsschwäche der Gäste eindeutig, denn in der Auswärtstabelle belegt Girona weiterhin den dritten Rang (27 Punkte). Davon solltet ihr euch auf keinen Fall täuschen lassen. Nur einer der letzten sieben Gastauftritte war für die Gironistas von Erfolg gekrönt (2U, 4N).

Das darüber abgebaute Selbstvertrauen war vor allem in der Offensive zu erkennen. Der Tabellen-Dritte erzielte zuletzt in drei von vier Auswärtsspielen keinen eigenen Treffer, ebenso wie in vier der vorangegangenen sechs Begegnungen außerhalb des heimischen Montilivi.

Atletico Madrid - Girona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 2:1 Villarreal (A), 0:3 Barcelona (H), 3:2 n.E. Inter Mailand (H), 0:2 Cadiz (A), 2:1 Betis Sevilla (H)

Letzte 5 Spiele Girona: 3:2 Betis Sevilla (H), 0:1 Getafe (A), 2:0 Osasuna (H), 0:1 Mallorca (A), 3:0 Vallecano (H)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid vs. Girona: 3:4 (A), 1:0 (A), 2:1 (H), 2:0 (H), 3:3 (A)

Vielleicht bekommt das Überraschungsteam dieser spanischen Spielzeit in der Ferne noch einmal den Dreh und gewinnt mal wieder. Das Metropolitano Stadium ist dafür jedoch überhaupt kein geeigneter Ort. Atletico Madrid hat in dieser Saison 13 von 15 Liga-Heimspielen für sich entschieden.

Knapp 70 Prozent der Punkte sowie 61 Prozent der Tore erzielten die Colchoneros in der eigenen Arena. Rund 40 Prozent der Heimspiele nutzte Atletico für „Über 2,5 Tore“. Im Gegensatz dazu sehen 20 Prozent Auswärtsspiele mit Über 2,5 erzielten Toren von Girona fast lächerlich aus.

Das erste Duell dieser Spielzeit war von immenser Spannung und unglaublich vielen Toren geprägt. Am Ende gewann Girona den direkten Vergleich mit 4:3. Zuvor holte Atletico Madrid jedoch drei Siege in Serie gegen die Blanquivermells.

Auswärts hat sich in der Rückrunde bei Girona eine gewisse Harmlosigkeit manifestiert, die wir in einer alternativen Wett-Option festhalten wollen. „Girona Unter 0,5 Tore“ findet ihr bei AdmiralBet zu einer Quote von 3,20.

Unser Atletico Madrid - Girona Tipp: Sieg Atletico Madrid

Diego Simeone und das Metropolitano Stadium passen fast besser zusammen als das Komiker-Duo Laurel und Hardy. Zu Hause holten die Rojiblancos bisher 40 von 45 möglichen Punkten. Dieser immensen Heimstärke wird Girona sich trotz einer tollen Saison geschlagen geben müssen.