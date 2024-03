Atletico Madrid – Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten

Unser Atletico Madrid - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 13.03.2024 lautet: Im Hinspiel verbuchten die Lombarden einen knappen 1:0-Erfolg und haben somit das Tor zum Viertelfinale ein Stück weit aufgestoßen. In unserem Wett Tipp heute schreiben wir die Spanier aber keineswegs ab.

In einem engen Spiel schreiben wir den Hausherren aus Madrid leichte Vorteile zu. Unser Wett Tipp heute zielt auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ zu einer Quote von 1,90 bei Happybet ab .

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Inter Mailand auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Atletico Madrid vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Atletico Madrid vs. Inter Mailand Prognose: Wendet Atletico das drohende Aus ab?

Ein Großteil der Zähler (9) resultierten auf heimischem Boden. Satte elf Tore erzielten die Kicker von Trainer Diego Simeone, der bereits seit Dezember 2011 an der Seitenlinie agiert, in drei Heimspielen. Die Abwehr ließ nur zwei Gegentore zu und hielt in zwei der drei Ansetzungen im Civitas Metropolitano eine weiße Weste.

Álvaro Morata und Antoine Griezmann fungieren mit jeweils fünf Toren als beste Angreifer in den eigenen Reihen. Letzterer laboriert derzeit an einer Sprunggelenksverletzung und dürfte gegen Inter fehlen.

Atletico Madrid - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Inter Mailand verpasste im Vorjahr nur knapp den CL-Titel. Im Finale stand gegen Man City eine 0:1-Niederlage zu Buche. Als Tabellendritter der vergangenen Serie-A-Spielzeit wurde aber das Ticket für die Gruppenphase gelöst. In dieser reichte es für die Mailänder hinter Real Sociedad überraschend nur für Rang 2. Vor allem auswärts gewannen die Lombarden nur eines von drei Duellen. Dem 1:0 in Salzburg standen zwei Remis bei Real Sociedad (1:1) und Benfica (3:3) gegenüber. Bisweilen hat Inter auswärts in jeder Paarung getroffen. Zwei Drittel der Gastauftritte in der Königsklasse endeten mit weniger als 2,5 Toren.