Atletico Madrid - Osasuna Tipp, Prognose, Quoten 19.05.24

Unser Atletico Madrid - Osasuna Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 19.05.2024 lautet: Die Gäste haben zwar keine Berührungspunkte mehr mit dem Abstieg, sind aber seit sechs Spieltagen sieglos. In unserem Wett Tipp heute verlängert sich die Serie auf sieben Partien.

Atletico Madrid darf in der kommenden Spielzeit wieder in der Königsklasse antreten. Als Tabellen-Vierter hat Diego Simeone das Minimal-Ziel mit den Rojiblancos erreicht. Zum Ende der Saison haben die Gastgeber einen Lauf. Zuletzt feierte Atletico sechs Siege in sieben Liga-Begegnungen. Osasuna schlug sich durch bedeutend schlechtere Zeiten und ist mittlerweile seit sechs Liga-Spielen sieglos.

Passend zur Geschichte dieser Paarung wählen wir in unserem Wett Tipp heute bei Bet3000 eine Quote von 2,20 für “Atletico Madrid gewinnt ohne Gegentor”.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Osasuna auf “Atletico Madrid gewinnt ohne Gegentor”:

Atletico Madrid vs Osasuna Quoten Analyse:

Atletico Madrid vs Osasuna Prognose: Ein festes Skript

Atletico Madrid - Osasuna Statistik & Bilanz:

In der Defensive müssen sich die Gäste speziell etwas für Antoine Griezmann einfallen lassen. Der 33-Jährige ist mit 16 Toren Top-Torschütze der Colchoneros und markierte beim 3:0-Sieg gegen Getafe am vergangenen Spieltag einen Hattrick.

Diego Simeone baute in dieser Spielzeit bevorzugt auf eine Dreier- bzw. Fünferkette, die sich erst noch finden musste. Das funktioniert in der Rückrunde bedeutend besser. Nur Real Madrid (45) sammelte im zweiten Saisonabschnitt mehr Zähler als die Rojiblancos (35) und kassierte weniger Gegentreffer (11) als das Team von Diego Simeone (16).

Das eigene Angriffsspiel der Hausherren sorgt in der zweiten Saisonhälfte nur für das Nötigste. Sechs Teams erzielten in der Rückrunde mehr Treffer als Atletico Madrid (28 Tore in 17 Partien). Wollt ihr deshalb bei Happybet lieber auf “Beide Teams treffen: Nein” setzen, werdet ihr dort mit einer Quote von 1,80 angemessen ausgestattet.