Atletico Madrid - Rayo Vallecano Tipp, Prognose & Quoten

Unser Atletico Madrid - Rayo Vallecano Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 31.01.2024 lautet: Wir gehen in unserem Wett Tipp heute von mehr als nur einem Tor der besten Heim-Mannschaft Spaniens aus.

Im Kampf um die Champions-League-Plätze in der spanischen La Liga empfängt Atletico Madrid am Mittwoch die Gäste von Rayo Vallecano. Die Rojiblancos sind in dieser Saison zu Hause nicht nur noch unbesiegt, sondern auch überhaupt das beste Heimteam der höchsten spanischen Spielklasse. Rayo holte zwar bislang den überwiegenden Teil an Punkten auswärts, doch im Metropolitano Stadium rechnen wir ihnen keine allzu großen Chancen aus. Schon im Hinspiel zu Hause erlebten die jetzigen Gäste ein Desaster.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute “Atletico Madrid Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,52 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Rayo Vallecano auf “Atletico Madrid Über 1,5 Tore”:

Atletico ist mit einer 10-1-0-Bilanz und 25:11 Toren das beste Heimteam in La Liga.



Rayo hat keines der letzten 15 direkten Duelle gewonnen (12S, 3U).



Das Hinspiel entschied Atletico auswärts mit 7:0 für sich.



Atletico Madrid vs Rayo Vallecano Quoten Analyse:

Wer noch kein Konto bei diesem Bookie hat, dem haben wir eine Anleitung zusammengestellt, wie man sich bei Bwin registrieren kann. Der Wettanbieter sieht, genauso wie seine Mitstreiter, die Rojiblancos klar vorne. Die Quoten für einen Tipp auf Heimsieg liegen im besten Fall bei 1,47.

Bei einem erfolgreichen Tipp auf die Gäste bekommt man hingegen bis zum Siebenfachen seines Einsatzes zurück. Empfehlen können wir diese Außenseiter-Wette nicht. Eher könnte man sein Augenmerk auf Handicap-Wetten richten. Für einen Tipp auf einen Sieg Atleticos mit mindestens zwei Toren Vorsprung gibt es Wettquoten bis 2,27.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atletico Madrid vs Rayo Vallecano Prognose: Rojiblancos lassen nichts anbrennen

An Girona und Stadtrivale Real ist in dieser Saison wohl kein Vorbeikommen. Der Rückstand von Atletico Madrid auf die eben Genannten beträgt elf bzw. zehn Zähler. Schuld daran sind allen voran die Ergebnisse in der Fremde. Denn zu Hause treten die Colchoneros in dieser La-Liga-Saison bislang meisterlich auf.

Von den bisherigen elf Heimpartien haben sie keine verloren und zehn gewonnen. Mit der 10-1-0-Bilanz und 25:11 Toren sind sie aktuell das beste Heimteam in La Liga. Hinzu kommen in dieser Spielzeit noch drei Heimsiege in der Champions League und zwei Heimerfolge in der Copa del Rey.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Heißt: Von 16 Pflichtspielen im heimischen Metropolitano Stadium in dieser Saison hat Atletico 15 gewonnen. Saisonübergreifend haben die Rojiblancos sogar keines der letzten 27 Pflichtspiele im eigenen Stadion verloren. Es gab 25 Siege und zwei Remis. Bei den letzten beiden Heimerfolgen blieb Atletico zudem ohne Gegentreffer.

Von Rayo Vallecano trennte sich die Mannschaft von Trainer Diego Simeone im letzten Heimspiel im Oktober 2022 mit einem 1:1. Davor hatten die Madrilenen neun Heimduelle mit dem kommenden Gegner in Serie für sich entschieden. Bei sechs dieser neun Erfolge konnten die Colchoneros zudem hinten die Null halten.

Atletico Madrid - Rayo Vallecano Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 2:0 Valencia (H), 1:0 Sevilla (H), 1:0 Granada (A), 2:2, 4:2 n.V. Real Madrid (H), 3:3, 3:5 n.V. Real Madrid (N)



Letzte 5 Spiele Rayo Vallecano: 0:0 Real Sociedad (A), 0:2 Las Palmas (H), 1:3 Girona (A), 0:0, 2:0 n.V. Huesca (A), 2:0 Getafe (A)



Letzte 5 Spiele Atletico Madrid vs Rayo Vallecano: 7:0 (A), 2:1 (A), 1:1 (H), 1:0 (A), 2:0 (H)



Doch auch wenn man die Duelle bei Rayo hinzuzieht, konnte Atletico Madrid in sieben der letzten neun direkten Duelle eine weiße Weste wahren. Ein Tipp auf einen Zu-Null-Sieg Atleticos wirft zum Beispiel bei Oddset eine Quote von 2,38 ab. Für so eine Wette ist der Oddset Sportwetten Bonus zu empfehlen, um das Risiko zu minimieren. Denn Rayo holt den Großteil der Punkte auswärts, die Rayistas holten in der Fremde doppelt so viele Zähler wie daheim. Mit einer 4-4-3-Bilanz und 9:8 Toren sind sie Sechster in der Auswärtstabelle.

Mit nur acht Gegentreffern stellt Rayo zusammen mit Real Madrid die beste Auswärts-Defensive in La Liga. Interessant: Im Hinspiel gegen Atletico verloren die Franjirrojos zu Hause mit 0:7 und kassierten alleine in dieser Heimpartie nur einen Gegentreffer weniger als in allen bisherigen elf Auswärtsspielen. Doch auch in der Fremde ließen die letzten Ergebnisse zu wünschen übrig. Nur eines der letzten fünf Auswärtsspiele in La Liga konnte Rayo Vallecano für sich entscheiden. Mit den nur neun erzielten Auswärtstreffern stellen sie die zweitschwächste Auswärts-Offensive in Spaniens Elite-Liga.

Unser Atletico Madrid - Rayo Vallecano Tipp: “Atletico Madrid Über 1,5 Tore”

Die bisherigen Auswärtsspiele Rayos waren ligaweit die torärmsten. Im Schnitt fielen gerade einmal 1,5 Treffer, wenn die Rayistas in der Fremde auf dem Platz standen. Heimspiele Atleticos gehören mit im Schnitt 3,3 Toren pro Partie wiederum zu den torreichsten. Wir können uns einen ähnlichen (Arbeits-)Sieg der Rojiblancos wie den am Sonntag gegen Valencia vorstellen (2:0). An einem Heimerfolg der besten Heimmannschaft in La Liga gegen einen der Lieblingsgegner der letzten Jahre sollte es jedenfalls keine Zweifel geben.