Atletico Madrid - Real Madrid Tipp, Prognose, Quote|18.1.

Unser Atletico Madrid - Real Madrid Sportwetten Tipp zum Copa del Rey Spiel am 18.01.2024 lautet: Nach dem erfolgreichen Supercopa-Finale gegen Barcelona stehen die Königlichen bei sieben Pflichtspiel-Siegen in Serie und sind im Wett Tipp heute im Vorteil.

Carlo Ancelotti reiht mit seiner Mannschaft Sieg an Sieg und feierte im Supercopa-Finale gegen den FC Barcelona (4:1) bereits den ersten Titel dieser Spielzeit. Stadtrivale Atletico Madrid gewann nur zwei der vorangegangenen sechs Pflichtspiele und musste sich erst kürzlich im Supercopa-Halbfinale den Königlichen geschlagen geben. Etwas untypisch für die Mannschaft von Diego Simeone sind die vielen Gegentore. In La Liga kassierten die Colchoneros beispielsweise mehr als doppelt so viele Gegentore (23) wie Real Madrid (11).

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Real Madrid auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Atletico Madrid vs Real Madrid Quoten Analyse:

Diego Simeone geht aktuell durch schwierige Wochen mit den Colchoneros. Atletico gewann nur zwei der vorangegangenen sechs Pflichtspiele und wartet in La Liga seit drei Spieltagen auf einen Sieg. Selbst im Stadtduell auf heimischem Rasen findet ihr für einen Sieg der Rojiblancos Quoten bis 2,88. Diese liegen ebenfalls in den Sportwetten Apps bereit.

Atletico Madrid vs Real Madrid Prognose: Die Form bringt den Unterschied

Egal auf welchen Wettbewerb ihr schaut, überall sind die Königlichen bislang extrem erfolgreich unterwegs. Die Gruppenphase der Champions League schloss Real mit sechs Siegen aus sechs Partien perfekt ab. In der Liga haben die Ancelotti-Spieler bereits zehn Punkte Vorsprung auf Atletico Madrid und schnuppern an der Tabellenführung.

Im Gegensatz zum FC Barcelona und Atletico Madrid leisten sich die Königlichen in dieser Spielzeit kaum Fehler. Das bestätigten die Galaktischen zuletzt in der spanischen Supercopa, als sie auf dem Weg zum Titel erst den Stadtrivalen schlugen (5:3 n.V.) und dann den Katalanen im Finale keine Chance ließen (4:1).

Die Defensive entwickelte sich in der ersten Halbserie zu einer fantastischen Einheit, die in 19 Ligaspielen nur elf Gegentore erlaubte. Zuletzt kassierte Real Madrid jedoch dreimal in Folge mindestens einen Gegentreffer, was vor allem mit den Ausfällen in der Abwehr zu tun hat. Mit David Alaba, Eder Militao und Thibaut Courtois fallen weiterhin wichtige Defensiv-Stützen aus.