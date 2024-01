Atletico Madrid - Sevilla Tipp, Prognose, Quote|25.1.2024

Unser Atletico Madrid - Sevilla Sportwetten Tipp zum Copa del Rey Spiel am 25.01.2024 lautet: Die Hürde Real Madrid haben die Colchoneros genommen. Das folgende Viertelfinale gegen Sevilla sollte der Simeone-Elf eigentlich leichter fallen. In unserem Wett Tipp heute setzen wir mit einem Zusatz auf die Gastgeber.

Sevilla befindet sich in höchster Not. Als amtierende Europa-League-Sieger wehren sich die Andalusier gegen den Abstieg aus La Liga und wechselten kürzlich den Trainer. Quique Sánchez Flores hofft im Viertelfinale der Copa del Rey auf eine positive Abwechslung zum Liga-Alltag. Das könnte nach hinten losgehen. Zuletzt ließen sich die Nervionenses mit 1:5 von Girona abschießen. Atleticos Offensive zählt ebenfalls zu den besten in dieser Spielzeit.