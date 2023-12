Atletico Madrid - Sevilla Tipp Prognose & Quoten | 23.12.2023

Unser Atletico Madrid - Sevilla Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 23.12.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute berücksichtigen wir allen voran die Heimstärke der Rojiblancos, die zuhause in der Regel mehr als nur einmal treffen.

Am Samstag stehen sich im Nachholspiel des vierten Spieltags von La Liga die Teams von Atletico Madrid und FC Sevilla gegenüber. Den Namen nach ist das eines der Topspiele im spanischen Fußball - eigentlich. Doch auch in dieser Spielzeit spielen die Sevillistas eine ziemlich schwache Saison.

Deswegen trifft im Metropolitano Stadium der Vierte auf einen derzeit potentiellen Abstiegskandidaten. Wir sehen die heimstarken Gastgeber in der klaren Favoritenrolle und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Atletico Madrid & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,67 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Sevilla auf „Sieg Atletico Madrid & Über 1,5 Tore“:

Atletico ist mit einer 8-1-0-Bilanz und 22:11 Toren das beste Heimteam in La Liga.

Sevilla holte aus den bisherigen 8 Auswärtsspielen erst einen Sieg (3U, 4N).

16 der letzten 17 Heimspiele der Rojiblancos endeten mit mindestens 2 Toren.

Atletico Madrid vs Sevilla Quoten Analyse:

Nicht nur Happybet Sportwetten, sondern auch die anderen Online Buchmacher weisen die klare Favoritenrolle dem Gastgeber zu. Wer auf einen Heimsieg tippt, der kann aktuell mit Wettquoten um 1,50 rechnen. Mit einer erfolgreichen Wette auf die Sevillistas kann man hingegen seinen Wetteinsatz versechsfachen.

Interessant sind die Quoten bei den Torwetten: Mit Werten bis 1,70 für „Über 2,5 Tore“ gehen die Bookies mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 58 Prozent von mindestens drei Treffern im Spiel aus. Dagegen liegen die Quoten für die Wette „Beide Teams treffen“ bei 1,80. Heißt: Mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit von „nur“ 55 Prozent gehen die Wettanbieter von Toren auf beiden Seiten aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atletico Madrid vs Sevilla Prognose: Rojiblancos demonstrieren Heimstärke

3:3 „verloren“ - so in etwa könnte man das letzte Heimspiel von Atletico Madrid kurz zusammenfassen. Zuhause gegen Getafe erwies Stefan Savic seiner Mannschaft mit der Gelb-Roten Karte in der 38. Minute einen Bärendienst. Trotzdem schafften es die Rojiblancos noch vor der Pause, mit 1:0 in Führung zu gehen.

Im weiteren Verlauf lagen sie sogar mit 3:1 in Front, mussten sich aber letztlich durch Gegentreffer in der 87. und der dritten Minute der Nachspielzeit (per Elfmeter) mit einem 3:3 begnügen. Damit endete auch eine Wahnsinns-Heimserie der Colchoneros. Saison- und wettbewerbsübergreifend hatte sie die letzten 20 Pflichtspiele zuhause alle gewonnen.

Der letzte Gegner, gegen den Atleti daheim nicht gewinnen konnte, war übrigens ebenfalls Getafe. Immerhin blieben die Madrilenen am Dienstag auch im 23. Heim-Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Mit einer 8-1-0-Bilanz bei 22:11 Toren führt Atletico zumindest die Heimtabelle in La Liga an.

Insgesamt ist man dagegen „nur“ Vierter, könnte aber mit einem Sieg mit dem Dritten Barcelona an Punkten gleichziehen. Wie gut die Rojiblancos auf heimischem Geläuf sind, wird deutlich, wenn man sich deren Auswärtsbilanz ansieht: Mit vier wurde genau die Hälfte aller bisherigen acht La-Liga-Auswärtspartien verloren (3S, 1U). Zuletzt gab es drei Auswärtspleiten in Serie.

Atletico Madrid - Sevilla Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 3:3 Getafe (H), 0:2 Athletic Bilbao (A), 2:0 Lazio Rom (H), 2:1 Almeria (H), 0:1 Barcelona (A)

Letzte 5 Spiele Sevilla: 3:0 Granada (A), 0:3 Getafe (H), 1:2 Lens (A), 0:1 Mallorca (A), 2:0 Atletico Astorga (A)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid vs Sevilla: 6:1 (H), 2:0 (A), 1:1 (H), 1:2 (A), 0:1 (A)

Die (Auswärts-)Probleme Atleticos hätte Sevilla wohl gerne. Auch die Andalusier haben vier ihrer bisherigen acht Auswärtsbegegnungen in dieser La-Liga-Saison verloren, anders als der Gegner aber bisher nur eine gewonnen - und zwar die überhaupt letzte am vergangenen Dienstag. Mit 3:0 gewann man beim Vorletzten Granada.

Es war für die Sevillistas tatsächlich der erste Liga-Dreier seit fast drei Monaten. Vor diesem Erfolg hatten sie keines von zehn aufeinanderfolgenden La-Liga-Spielen gewinnen können. Hinzu kommen in diesem Zeitraum vier Niederlagen und ein Remis in der Champions League, aus der man als Gruppenletzter mit nur zwei Punkten ausschied.

Schon allein deswegen bieten sich Wetten in Richtung der Gastgeber, die man zum Beispiel auch ganz bequem über die Happybet App abgeben kann, an. Mit gerade einmal 16 Punkten steht Sevilla weit unten in der Tabelle. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur drei Zähler - jene drei Zähler, die der Klub erst am Dienstag holen konnte.

In der letzten Saison, in der die Blanquirrojos phasenweise auch schon in der Abstiegsregion zu finden waren, sich schließlich aber doch noch heraus kämpfen konnten, hatten sie gegen Atletico keine Chance. Nachdem bereits das Hinspiel zuhause mit 0:2 verloren wurde, geriet man in der spanischen Hauptstadt mit 1:6 unter die Räder.

Unser Atletico Madrid - Sevilla Tipp: „Sieg Atletico Madrid & Über 1,5 Tore“

Hätte Savic im Heimspiel gegen Getafe nicht in der 38. Minute die Ampelkarte gesehen, dann hätte Atletico diese Partie sehr wahrscheinlich gewonnen. Auch in Unterzahl erzielten die Rojiblancos drei Treffer und waren nur Sekunden vom 21. Pflichtspiel-Heimsieg in Folge entfernt. Gegen schwache Andalusier rechnen wir sehr stark mit einem neuerlichen Heim-Dreier. Da es auch in 16 der letzten 17 Heimspiele der Madrilenen mindestens zwei Tore zu sehen gab und sie selbst in diesen 16 Heimpartien mindestens doppelt trafen, gehen wir auch dieses Mal von einigen Treffern aus.