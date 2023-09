Atletico - Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten | 24.09.2023

Unser Atletico Madrid - Real Madrid Tipp zum La Liga Spiel am 24.09.2023 lautet: Im „Derbi Madrileno“ geht es meistens eng und hitzig zu. Auch dieses Mal erwarten wir wieder ein umkämpftes Duell mit wenigen Treffern.

Am Mittwoch wäre es beinahe soweit gewesen. Als erstes Team in dieser Saison stand Union Berlin zum Auftakt der CL-Gruppenphase kurz davor, Real Madrid einen Punkt abzuknöpfen. In der 94. Minute trafen die Königlichen aber doch noch zum verdienten 1:0-Sieg. So haben „Los Blancos“ sechs von sechs Pflichtspielen in dieser Saison gewonnen. Ob diese Serie auch über das kommende Wochenende Bestand hat, ist fraglich.

Denn für die Männer von Coach Carlo Ancelotti steht im Wanda Metropolitano das „Derbi Madrileno“ an. Bei diesem Klassiker des spanischen Fußballs entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,85 bei Happybet für die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Real Madrid auf „Unter 2,5 Tore“:

Atletico steht erst bei 4 Gegentoren

Real hat in dieser Saison sogar erst 3 Gegentreffer kassiert

In den letzten 12 „Derbi Madrilenos“ in der Liga fielen nur 2 Mal mehr als 2 Tore

Atletico Madrid vs Real Madrid Quoten Analyse:

Bereits acht Punkte und sechs Plätze trennen die beiden Rivalen in der Tabelle. Atletico hat allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Da die Colchoneros daheim durchaus eine Macht sind, können sich die Wettanbieter mit deutscher Lizenz nicht wirklich für einen Favoriten entscheiden.

Die Königlichen sind bei der Atletico Madrid vs Real Madrid Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 2,57 die leichten Favoriten. Doch auch ein Erfolg der Hausherren ist aus Sicht der Bookies mit durchschnittlichen Quoten von 2,88 nur minimal unwahrscheinlicher.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atletico Madrid vs Real Madrid Prognose: Geht die Serie von Bellingham weiter?

Atletico war in der Vorsaison mit 43 Punkten das beste Rückrundenteam, noch vor Barcelona (38) und Real Madrid (33). Da die Männer von Coach Diego Simeone aber im vergangenen Herbst extrem geschwächelt hatten, reichte es am Ende erneut nur zum dritten Platz. In dieser Spielzeit will der Verein vor allem die jüngste CL-Schlappe, als man als Vierter nach der Gruppenphase komplett aus dem internationalen Geschäft ausschied, ausmerzen. Zudem wurde passend zum Stil des Trainers vor allem die Defensive gestärkt.

Nach einem ordentlichen Start mit vier Punkten aus den ersten zwei Spielen, setzten die Colchoneros am 3. Spieltag mit einem 7:0 bei Rayo Vallecano ein erstes Ausrufezeichen. Doch dieser Kantersieg gab nicht viel Rückenwind. Am vergangenen Wochenende setzte es nach einer ganz schwachen Vorstellung ein 0:3 in Valencia. Auch in der Königsklasse reichte es unter der Woche bei Lazio Rom lediglich zu einem 1:1. Hier mussten die Gäste in der 95. Minute durch Lazio-Keeper Provedel den Ausgleichstreffer hinnehmen.

Die Verantwortlichen von Real Madrid entschieden sich am Ende des Transfersommers dafür, den abgewanderten Karim Benzema nicht zu ersetzen. So blieb die Rückennummer 9 erstmals in der Vereins-Historie unbesetzt. Doch zum Glück hat Neuzugang Jude Bellingham umso besser eingeschlagen. Auch am Mittwoch im Heimspiel gegen Union Berlin machte der Engländer mit seinem Treffer in der Nachspielzeit wieder den Unterschied aus. Der Ex-BVB-Spieler steht somit bei sechs Toren in sechs Pflichtspielen.

Bellingham fühlt sich mit Torgefährlichkeit und Effizienz als falscher Neuner im extra für ihn konzipierten 4-4-2 pudelwohl. Gegen die Eisernen mussten die Königlichen auf den verletzten Vinicius Junior verzichten. Ohne den Brasilianer, der in der Vorsaison auf 23 Pflichtspieltore und 19 Assists kam, fehlen Real die Ideen vor dem Tor. Toni Kroos, der in dieser Saison oft von der Bank kommt, sorgt immer wieder für eine neue Spiel-Ausrichtung.

Atletico Madrid - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 1:1 Lazio Rom (A), 0:3 Valencia (A), 7:0 Rayo Vallecano (A), 2:0 Numancia (A), 0:0 Betis Sevilla (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:0 Union Berlin (H), 2:1 Real Sociedad (H), 2:1 Getafe (H), 1:0 Celta Vigo (A), 3:1 Almeria (A)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid vs Real Madrid: 1:1 (A), 1:3 n.V. (A), 1:2 (H), 1:0 (H), 0:2 (A)

Nach 232 Derbys liegt Real mit 115 Siegen zu 57 Niederlagen, bei 60 Remis ziemlich klar vorne. Von den letzten 15 Vergleichen in der Liga verloren die Königlichen lediglich zwei (6S, 7U). Doch die Rojiblancos kassierten in den vergangenen zehn Liga-Heimspielen gegen den Stadtrivalen auch nur drei Pleiten.

Seit Februar 2015 gelang den Colchoneros aber nie mehr als ein Tor in einem Liga-Derby. Setzt sich diese Serie fort, gibt es dafür bei Happybet eine Quote von 1,47. Weitere Infos über den Buchmacher liefert der ausführliche Happybet Test.

Unser Atletico Madrid - Real Madrid Tipp: Unter 2,5 Tore

Die Formkurve spricht vor dem Stadtderby in Madrid klar für Real. Während die Königlichen bisher eine makellose Saison spielen, haben die Colchoneros erst zwei Erfolge auf der Habenseite und konnten auch nur eines der letzten vier Pflichtspiele für sich entscheiden. Doch im heimischen Wanda Metropolitano ist Atletico immer ein unangenehmer Gegner. Die letzte Heimpleite in La Liga setzte es im Januar mit einem 0:1 gegen Barca. Da auch „Los Blancos“ nicht immer überzeugen konnten, entscheiden wir uns gegen einen Ergebnistipp. Stattdessen rechnen wir mit einem engen und torarmen Derby. In den letzten zwölf Derbys zwischen Atletico und Real fielen nur zweimal mehr als zwei Tore.