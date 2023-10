Aue – Ulm Tipp, Prognose & Quoten | 22.10.2023

Unser Aue - Ulm Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 22.10.2023 lautet: In einem engen Spiel schreiben wir den Gastgebern leichte Vorteile zu, schließen aber ein Remis nicht gänzlich aus.

Aue gastierte zuletzt bei Viktoria Köln und verschenkte einen fast sicher geglaubten 2:1-Erfolg in der Nachspielzeit. Am Ende reichte es somit nur zu einem Remis. Trotz 64 Prozent Ballbesitz gelang es den Ulmern auf heimischem Boden gegen Tabellenführer Dynamo Dresden nicht, den Platz als Sieger zu verlassen oder zumindest ein Remis zu holen. Wenngleich die Hausherren in Führung gingen, stand nach 90 torreichen Minuten ein 2:3 zu Buche.

In einem spannenden Match visieren wir einen Wett Tipp heute auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,95 bei Oddset an.

Darum tippen wir bei Aue vs Ulm auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Aue setzte sich in 4 der 5 Liga-Heimspiele durch (1N).



Der Aufsteiger aus Ulm überzeugte auswärts nur bedingt (2S, 1U, 2N).



Beide Konkurrenten haben bisweilen 9 ihrer 11 Spiele mit mindestens 2 Toren absolviert.



Aue vs Ulm Quoten Analyse:

Wer sich am Drei-Weg-Markt auf die Suche nach einem Favoriten begibt, wird schlichtweg zu keinem Ergebnis kommen. Die Bookies in unserem Sportwetten Anbieter Vergleich gehen von einer Ansetzung zweier Mannschaften auf Augenhöhe aus und setzen die Siegquoten zwischen 2,55 und 2,60 an.

Wenngleich beide Teams offensiv bisher ansprechende Leistungen boten, verhalten sich die Aue Ulm Wettquoten am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ sehr ausgeglichen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Aue vs. Ulm Prognose: Erobern die Veilchen Rang 3?

Erzgebirge Aue geht in die zweite Saison in der 3. Liga und hat nach dem Abstieg 2022 mit dem Wiederaufstieg nur ein Ziel vor Augen. Im Vorjahr reichte es nur für Rang 14 und somit wurde die Aufstiegszone deutlich verpasst. Trotz der schwachen Leistung hielten die Verantwortlichen weiterhin an Pavel Dotchev als Trainer fest und wurden in dieser Saison mit deutlich besseren Leistungen belohnt (5S, 3U, 3N).

Mit 18 erbeuteten Punkten rangieren die Veilchen auf Platz 4 und könnten mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn aus Ulm den Relegationsplatz erklimmen.

Mut kann anhand der bisherigen Leistungen im heimischen Erzgebirgsstadion geschöpft werden. Vier von fünf Spielen dort führten zu einem Erfolgserlebnis. Offensiv muss man sich nicht verstecken und erzielt im Schnitt pro Heimspiel zwei Treffer.

Erst in der vergangenen Spielzeit machte Ulm unter Trainer Thomas Wörle als Tabellenprimus in der Regionalliga Südwest den Aufstieg klar.

Aue - Ulm Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Aue: 2:2 Viktoria Köln (A), 2:0 Saarbrücken (H), 0:4 Münster (A), 0:1 Regensburg (H), 1:2 Dresden (A).



Letzte 5 Spiele Ulm: 2:3 Dresden (H), 2:1 Sandhausen (A), 1:0 1860 München (H), 0:4 Ingolstadt (A), 2:1 Essen (H).



Letzte Spiele Aue vs. Ulm: 0:2 (A).

Die Spatzen fühlen sich sehr wohl in der 3. Liga und sind nach elf Spieltagen prompt in der Aufstiegszone anzutreffen. Mit einem Sieg gegen Aue gilt es, Rang 3 zu festigen und die Konkurrenz auf Abstand zu halten.

Obwohl die Schwarz-Weißen in der Ferne nicht zu unterschätzen sind, brachten nur zwei der fünf Auswärtsspiele drei Punkte als Ertrag. Mit neun Gegentoren steht die von Coach Wörle präferierte Dreierkette nicht immer sicher und lässt zu viele Chancen zu.

Ulm befindet sich in einer sehr guten Verfassung und setzte sich in vier der letzten sechs Liga-Duelle durch. An dieser Stelle ist jedoch zu erwähnen, dass die Spatzen bisweilen nur gegen ein Team aus dem vorderen Tabellendrittel gekickt haben. Hierbei handelte es sich um Tabellenführer Dynamo Dresden. Auf heimischem Boden setzte es eine knappe 2:3-Pleite.

Viel geht beim SSV über die rechte Seite. Dort treibt Dennis Chessa sein Unwesen. Der bereits 31-jährige Rechtsaußen erzielte fünf Tore. Oddset versüßt seinen Neukunden den Abschluss von Aue Ulm Wetten mit einem 100 Prozent Bonus bis zu 100 Euro. Genauere Informationen sind im Oddset Test nachzulesen.

Unser Aue – Ulm Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Die Veilchen haben ihren Negativtrend von drei Niederlagen überwunden und holten zuletzt vier Punkte aus zwei Duellen. Darüber hinaus agiert Aue auf heimischem Boden und verfügt über die erfahrenere und zudem qualitativ hochwertigere Mannschaft.