Augsburg - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 27.01.2024

Unser Augsburg - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.01.2024 lautet: Obwohl beim deutschen Rekordmeister in dieser Saison längst nicht alles rund läuft, würde uns in unserem Wett Tipp heute alles andere als ein Auswärtssieg überraschen.

Der FC Augsburg erkämpfte sich am vergangenen Spieltag in Gladbach einen knappen 2:1-Erfolg. Somit nahm ein Negativtrend von vier Begegnungen ohne Sieg (1U, 3N) ein Ende. Nach der überraschenden 0:1-Heimniederlage gegen Bremen nutzte der FC Bayern das Nachholspiel unter der Woche gegen Union Berlin, um sich mit einem wenig glanzvollen 1:0 zu rehabilitieren.

Als Wett Tipp heute visieren wir „Sieg Bayern & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,91 bei Oddset an.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Bayern auf „Sieg Bayern & Unter 4,5 Tore“:

Nur eines der letzten 4 Heimspiele konnte der FCA siegreich gestalten.

Neben Leverkusen ist Bayern das auswärtsstärkste Team der Bundesliga (6S, 1U, 1N).

7 der 8 Fernduelle im deutschen Oberhaus beendeten die Bayern mit Unter 4,5 Toren.



Augsburg vs Bayern Quoten Analyse:

Wer einen Blick auf die Quoten am Drei-Weg-Markt wirft, wird recht schnell erkennen, dass die Mannen von der Säbener Straße als Favorit auf drei Punkte gesetzt sind und eine durchschnittliche Quote von 1,29 aufzeigen.

Aber: Die letzten zwei Bundesliga-Duelle in der Fuggerstadt konnten die Hausherren gegen den deutschen Rekordmeister siegreich gestalten. Wer von einem erneuten Erfolg ausgeht, darf sich über den bis zu zehnfachen Wetteinsatz freuen.

Die letzten vier Liga-Aufeinandertreffen in der WWK-Arena endeten mit weniger als 4,5 Toren. Auch diesmal tendieren die Bookies, darunter einige mit zusätzlichem Wettbonus, zu maximal vier Toren.

Augsburg vs. Bayern Prognose: Stellt sich der FCA als Stolperstein heraus?

Im Vorjahr belegten die Schützlinge aus der Fuggerstadt den 15. Tabellenplatz und sind dem Abstieg nur knapp entgangen.

Mit 21 erbeuteten Punkten rangieren die Mannen von Trainer Jess Thorup aktuell im gesicherten Mittelfeld und haben ein 10-Punkte-Polster auf die Abstiegszone.

13 Zähler konnten auf heimischem Boden errungen werden. Dennoch offenbarten sich zuletzt Schwächen in der WWK-Arena. Nur eines der jüngsten vier Heimspiele war erfolgreich.

Dem 2:1 gegen Eintracht Frankfurt stehen auf der anderen Seite zwei Remis und eine Niederlage gegenüber. 78 Prozent der Ansetzungen vor heimischer Kulisse endeten mit weniger als 4,5 Toren.

Augsburg - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 2:1 Gladbach (A), 0:1 Leverkusen (H), 0:3 VfB Stuttgart (A), 1:1 Dortmund (H), 0:2 Bremen (A).

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:0 Union Berlin (H), 0:1 Bremen (H), 3:0 Hoffenheim (H), 2:1 Wolfsburg (A), 3:0 VfB Stuttgart (H).

Letzte Spiele Augsburg vs. Bayern: 1:3 (A), 3:5 (A), 2:5 (H), 1:0 (H), 0:1 (A).



Ob es in dieser Saison mit der 34. deutschen Meisterschaft klappt, ist beim FCB mehr als fraglich. Zu durchwachsen waren die bisherigen Ergebnisse. Immer wieder leistete sich das Star-Ensemble katastrophale Aussetzer, wie beim 0:1 in der Münchner Allianz-Arena gegen Werder Bremen. Der Rückstand auf den Tabellen-Primus aus Leverkusen beträgt vier Punkte. Da die Werkself sich sehr gefestigt in dieser Saison zeigt, dürfte es schwer werden, diese Differenz zu egalisieren. Zudem steht Trainer Thomas Tuchel mehr und mehr in der Kritik. Böse Zungen behaupten, die Bindung zwischen Team und Trainer sei abhandengekommen.

Trotzdem sind die Bayern vor allem auswärts eine Wucht und haben 75 Prozent der Partien gewonnen. Darüber hinaus stehen ein Remis bei RB Leipzig (2:2) sowie eine deutliche Niederlage in Frankfurt (1:5) zu Buche. Die Münchner trafen bisweilen in jedem Auswärtsduell. Zudem endeten 87,5 Prozent der Liga-Duelle in der Fremde mit weniger als 4,5 Toren. Neuzugang Harry Kane verkörpert mit 22 Treffern den mit Abstand besten Angreifer in der Bundesliga. Als zweitbester Torjäger der Bayern fungiert Leroy Sané mit acht Toren. Darüber hinaus bereitete der 28-jährige Rechtsaußen zehn Tore vor.

Unser Augsburg - Bayern Tipp: Sieg Bayern & Unter 4,5 Tore

Laut Buchmacher-Bewertung gibt es kaum Zweifel an der Favoritenrolle der Bayern. Der FCB zeichnet sich mit 943,95 Millionen Euro anhand des achtfachen Kader-Marktwerts der Fuggerstädter (115,65) aus und ist den Gastgebern auf sämtlichen Positionen überlegen. Darüber hinaus sind die Bayern gut beraten zu punkten, um nicht gänzlich den Anschluss an Spitzenreiter Leverkusen zu verlieren. Trotzdem rechnen wir mit weniger als 4,5 Toren.