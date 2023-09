Augsburg - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 02.09.2023

Unser Augsburg - Bochum Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.09.2023 lautet: Bochum fühlt sich in der Fremde eigentlich nicht so wohl. Nur in Augsburg gefällt es dem VfL ganz gut. So könnte es auch dieses Mal wieder für mindestens einen Punkt reichen.

Der FC Augsburg und der VfL Bochum haben an den ersten beiden Spieltagen je einen Punkt geholt und rangieren damit in der unteren Tabellenhälfte. Schon am kommenden Samstag steht für beide Vereine im direkten Duell in der WWK Arena ein sogenanntes „Sechs-Punkte-Spiel“ vor der Tür. Denn gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt sind Erfolge besonders wichtig.

Laut den Wettquoten dürfen am 3. Spieltag vor allem die Hausherren auf einen Dreier hoffen. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,82 bei Oddset allerdings für die Wette „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Bochum auf „Doppelte Chance X2″:

Bochum hat 3 von 4 Erstliga-Duellen gegen Augsburg für sich entschieden

Der VfL hat alle Gastspiele bei den Fuggerstädtern gewonnen

Der FCA holte aus den letzten 13 Bundesliga-Spielen nur einen Dreier

Augsburg vs Bochum Quoten Analyse:

In der Endabrechnung der Vorsaison hatte Bochum einen Zähler (35) mehr auf dem Konto als Augsburg (34). Zudem spricht der direkte Vergleich eher für den VfL. Trotzdem schlagen sich die Buchmacher, die immer wieder auch Gratiswetten & Freebets parat haben, bei der Augsburg vs Bochum Prognose recht deutlich auf die Seite der Gastgeber.

Das hat sicher mit der schwachen Auswärtsbilanz der Bochumer 2022/23 zu tun. Nur Absteiger Hertha (8) sammelte in der Fremde weniger Punkte als der Ruhr-Verein (9). So gibt es dieses Mal für einen Erfolg der Hausherren Quoten im Schnitt von 1,97. Ein Dreier der Gäste wird dagegen mit durchschnittlichen Quoten von 3,81 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Bochum Prognose: Baut der VfL die gute Bilanz gegen den FCA aus?

Am ersten Spieltag zeigte sich die Offensive der Augsburger schon in guter Frühform. Da sich die Defensive aber immer wieder Aussetzer leistete, reichte es daheim gegen Gladbach nur zum 4:4. Am Sonntag zu Gast bei den Bayern war vor allem wieder die Abwehr des FCA gefragt. Hier konnte die Mannschaft von Coach Enrico Maaßen über weite Strecken das Spiel des großen Nachbarn stören. Doch mit zwei eigenen Unzulänglichkeiten brachten die Fuggerstädter den Gegner in die Spur.

So setzte es am Ende in der Allianz Arena eine 1:3-Niederlage. Damit blieb Augsburg saisonübergreifend zum 14. Mal hintereinander ohne Auswärtserfolg und stellte damit einen neuen Vereins-Negativrekord auf. Insgesamt entschied der FCA lediglich eine der vergangenen 13 Bundesliga-Partien für sich. Nur Bremen (9) kassierte in diesem Zeitraum mehr Pleiten als die Fuggerstädter (7). Im Vorjahr hatte man sechs der neun Saisonsiege immerhin im heimischen Stadion gefeiert.

Für Bochum ging es am Samstag im Heimspiel gegen den BVB darum, eine Reaktion auf das 0:5-Debakel zum Auftakt beim VfB Stuttgart zu zeigen. Dabei setzte der VfL den großen Nachbarn unter Dauerdruck und lief die Dortmunder konsequent in Manndeckung an. Zudem brachten die Hausherren ein Maximum an Leidenschaft, Aggressivität und Mut auf den Platz. So kamen die Männer von Coach Thomas Letsch auf 19 Schüsse in Richtung Tor. Nur drei Mal konnte die Mannschaft seit dem Wiederaufstieg bessere Werte verzeichnen.

Die Laufleistung von 119,88 Kilometern war die höchste seit der Rückkehr in die Bundesliga im Jahr 2021. Am Ende reichte es aber nur zum 1:1, da Bochum den zweiten Treffer nicht nachlegte und sich ein zu einfaches Gegentor einfing. Seit dem Start der vergangenen Saison feierte der VfL lediglich zwei Auswärtssiege. In diesem Zeitraum kassierte keine Mannschaft mehr Pleiten auf des Gegners Platz als die Bochumer (13). An den ersten beiden Spieltagen kommt der Ruhrverein auf einen Expected-Goals-Wert von 1,8.

Augsburg - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:3 Bayern München (A), 4:4 Gladbach (H), 0:2 Unterhaching (A), 0:1 SSC Neapel (A), 1:2 Salernitana (A)

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:1 BVB (H), 0:5 VfB Stuttgart (A), 1:4 Bielefeld (A), 1:3 Luton Town (H), 2:1 Luton Town (H)

Letzte 5 Spiele Augsburg vs Bochum: 2:3 (A), 0:1 (H), 2:0 (A), 2:3 (H), 4:5 (A)

Nach sieben Duellen führt Bochum den direkten Vergleich gegen Augsburg mit vier Siegen und zwei Niederlagen an. Beide Erfolge feierten die Fuggerstädter an der Castroper Straße. Daheim gab es somit in drei Spielen drei Niederlagen bei 2:5 Toren. Der FCA hat zudem drei von vier Erstliga-Spielen gegen den Ruhrverein verloren.

Die zweitschwächste Abwehr im Kalenderjahr 2023 hat Augsburg mit 44 Gegentreffern. Dahinter folgt Bochum mit 42 Gegentoren. So rechnen die Buchmacher auch am Samstag mit Toren.

Bei den Torschützen sollte man FCA-Angreifer Dion Beljo auf dem Schirm haben. Der Kroate traf am Sonntag gegen die Bayern und kam beim letzten Duell gegen Bochum auf zwei Scorerpunkte.

Unser Augsburg - Bochum Tipp: Doppelte Chance X2

Auf den ersten Blick spricht hier einiges für Augsburg. Doch die Bochumer sind ein Angstgegner für den FCA. Wenn der VfL in der Fremde sonst nichts gebacken bekommt, gibt es wenigstens bei den Fuggerstädtern etwas Zählbares. Wir trauen den Gästen zu, dass sie diese Serie mit zumindest einem Punkt fortsetzen können.