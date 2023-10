Augsburg - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 07.10.2023

Unser Augsburg - Darmstadt Tipp zum Bundesliga Spiel am 07.10.2023 lautet: Aufgrund einer eklatanten Auswärtsschwäche der Gäste aus Darmstadt und halbwegs stabilen Leistungen der Augsburger vor heimischer Kulisse, sehen wir die Fuggerstädter im Vorteil.

Der FC Augsburg empfängt am kommenden Samstag den Aufsteiger aus Darmstadt zum siebten Spieltag der deutschen Bundesliga. Während Augsburg alle Punkte der bisherigen Saison zu Hause einfahren konnte, sammelten die Darmstädter in der Ferne noch keinen einzigen Zähler ein.

Wir erwarten, dass das so bleibt und entscheiden uns für eine Wette auf „Sieg Augsburg“ mit einer Quote von 1,90 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Darmstadt auf „Sieg Augsburg“:

Der FC Augsburg ist in der laufenden Saison zu Hause noch ungeschlagen.

Darmstadt verlor alle 3 Gastspiele in der Bundesliga und sammelte dabei 9 Gegentore bei 2 eigenen Treffern.

Darmstadt verlor saisonübergreifend 18 der letzten 20 BL-Auswärtsspiele (1S, 1U).

Augsburg vs Darmstadt Quoten Analyse:

Der FC Augsburg geht bei den besten Buchmachern mit deutscher Lizenz als Favorit ins kommende Duell gegen Darmstadt. So steht bei einem Tipp auf einen Heimsieg eine Gewinnquote von 1,90 zu Buche. Der erste Auswärtssieg der Saison für Darmstadt wird mit einer Quote von 3,80 als eher unwahrscheinlich angesehen.

Eine Wette auf einen Ausgang des Spiels mit „Über 2,5 Toren“ könnte sich bei einer Quote von 1,72 durchaus lohnen, so treffen doch zwei der schlechtesten Defensiven der Liga aufeinander.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Darmstadt Prognose: Kann Augsburg einen Heimspiel-Vereinsrekord brechen?

Augsburg konnte erst zum zweiten Mal in der Vereinshistorie in den ersten drei Heimspielen einer Bundesliga-Saison ohne Niederlage bleiben und könnte mit einem Sieg oder Unentschieden im kommenden Matchup einen neuen Rekord aufstellen. Das sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Fuggerstädter schwach in die Saison gestartet sind und in den ersten sechs Spielen nur magere fünf Punkte sammeln konnten.

Mit 15 Gegentreffern stellt man die viertschlechteste Defensive der Liga, vor allem in der ersten Halbzeit der Spiele schlafen die Verteidiger von Augsburg zuverlässig. So fielen elf der 15 Gegentore in den ersten 45 Minuten, mehr als bei jedem anderen Verein der aktuellen Bundesliga-Spielzeit.

Darmstadt sammelte mit vier Punkten aus den ersten sechs Partien sogar noch einen Punkt weniger als der kommende Kontrahent ein. Dabei schossen die Hessen zehn Tore, mehr als jemals zuvor in den ersten sechs Spielen einer Bundesliga-Saison, fingen sich jedoch auch schon 18 Gegentreffer ein - auch das markiert einen Negativrekord.

Dabei erzielte Darmstadt 80 Prozent der Tore in den ersten 45 Minuten der Spiele, prozentual wie auch absolut die meisten aller Teams der Bundesliga. Bester Torschütze der Lilien ist Mittelfeldmann Marvin Mehlem mit drei Treffern und einem Assist. Beim FC Augsburg traf Ermedin Demirovic ebenfalls drei Mal ins gegnerische Tor und konnte genauso viele Vorlagen geben.

Augsburg - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 0:2 Freiburg (A), 2:1 Mainz (H), 0:3 RB Leipzig (A), 2:2 Bochum (H), 1:3 Bayern (A)

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 4:2 Bremen (H), 1:3 Stuttgart (A), 3:3 Gladbach (H), 1:5 Leverkusen (A), 1:4 Union Berlin (H)

Letzte 5 Spiele Augsburg vs. Darmstadt: 1:2 (A), 1:0 (H), 2:2 (A), 0:2 (H), 3:0 (H)

Vier Mal spielten die beiden Teams in der Bundesliga bisher gegeneinander. Dabei konnte Augsburg zwei Siege einfahren, Darmstadt gewann ein Spiel und einmal trennte man sich unentschieden. In diesen Partien fielen im Schnitt 2,5 Tore.

Während Augsburg am letzten Spieltag mit 0:2 in Freiburg verlor, konnten sich die Darmstädter beim ersten Saisonsieg mit 4:2 gegen Bremen den Frust von der Seele schießen. Wer an den zweiten Sieg in Folge für die Lilien glaubt und eine Wette auf das kommende Duell gegen Augsburg abgeben möchte, sollte sich den NEObet Promo Code nicht entgehen lassen.

Unser Augsburg - Darmstadt Tipp: Sieg Augsburg

Im Schnitt fallen in Spielen von Augsburg in der laufenden Saison 4,0 Tore, während bei den Spielen der Lilien sogar 4,7 Tore zu bewundern sind. Aufgrund der eklatanten Auswärtsschwäche der Gäste rechnen wir mit einem Sieg der Heimmannschaft, bei dem einige Tore fallen sollten.