Augsburg - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 16.12.2023

Unser Augsburg - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 16.12.2023 lautet: Augsburg war in den letzten Jahren nur selten ein gutes Pflaster für den BVB. Dennoch rechnen wir im Wett Tipp heute mit mindestens einem Punkt in einem torreichen Duell.

Nach dem erfolgreichen Abschluss in der Champions League-Gruppenphase geht es für Borussia Dortmund am Samstag in der Bundesliga weiter. In Augsburg trifft der BVB auf einen Gegner, gegen den sich die letzte Bilanz sehr gut liest. In der Fuggerstadt hatte der BVB aber in den letzten Jahren immer mal wieder Probleme. Wir sehen die Gäste in der Favoritenrolle, sichern uns aufgrund der letzten Ergebnisse der beiden Kontrahenten jedoch ab. Zudem rechnen wir nicht mit einer weißen Weste der Schwarz-Gelben.

Wir entscheiden uns in unserem Wett Tipp heute schließlich für die Wette “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,83 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Dortmund auf “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”:

Dortmund ist seit 5 direkten Duellen ungeschlagen.



In 14 der letzten 16 direkten Aufeinandertreffen trafen beide Teams.



Der BVB kassierte in den letzten 7 Pflichtspielen immer mindestens ein Gegentor.



Augsburg vs Dortmund Quoten Analyse:

Erwartungsgemäß sehen die Online-Anbieter die Gäste aus Dortmund in der Favoritenrolle. Allerdings kann man mit einer erfolgreichen Wette auf einen schwarz-gelben Dreier seinen Wetteinsatz verdoppeln. Die Höchstquote von 2,00 für einen Sieg des BVB gibt derzeit allerdings nur Betano aus. Über die Betano App könnt ihr diesen Tipp mühelos abgeben.

Wer auf einen Heim-Dreier spekuliert, darf aktuell mit Quoten um 3,40 rechnen. Dass der FCA trifft, dessen sind sich die Bookies jedenfalls sicher. Anders sind die Quoten von höchstens 1,42 für die Wettoption “Beide Teams treffen” nicht zu erklären. Die Wettquoten für den Tipp “Über 2,5 Tore” haben in etwa dieselben Werte.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Dortmund Prognose: FCA hält gut dagegen

Da ist sie nun also, die erste Niederlage unter Jess Thorup. Nach sechs ungeschlagenen Bundesliga-Spielen in Folge hat der FC Augsburg am vergangenen Wochenende in Bremen zum ersten Mal unter der Führung seines dänischen Trainers verloren. Beim 0:2 an der Weser gelang dem FCA zum ersten Mal unter Thorup auch kein eigenes Tor.

Zu Hause hat man unter dem Übungsleiter noch nicht verloren. Aus den drei Heimspielen gegen Wolfsburg, Hoffenheim und Frankfurt gab es sieben von neun Punkten. Überhaupt holten die Fuggerstädter zwölf ihrer insgesamt 17 Zähler daheim. Nur zweimal in seiner Bundesliga-Historie holte der FCA aus den ersten sieben Heim-Partien mehr Punkte.

Was Thorup allerdings bisher auch noch nicht abstellen konnte, sind die Schwächen in der Abwehr. Bei Werder kassierte Augsburg auch im 18. Pflichtspiel in Folge (17 Mal Bundesliga, einmal DFB-Pokal) mindestens ein Gegentor. Die letzte weiße Weste gab es vor über sieben Monaten beim 1:0-Heimerfolg über Union Berlin Anfang Mai dieses Jahres.

In allen sieben Heimspielen der Fuggerstädter in dieser Saison konnten beide Teams treffen. Die Voraussetzungen für ein torreiches Match sind gegeben und mit dem Interwetten Gutschein lässt sich zum Beispiel sorgenfrei eine Wette auf “Über 3,5 Tore” platzieren. Die Quoten hierfür liegen derzeit bei 2,05.

Augsburg - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 0:2 Bremen (A), 2:1 Frankfurt (H), 1:1 Union Berlin (A), 1:1 Hoffenheim (H), 1:1 Köln (A)



Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:1 PSG (H), 2:3 RB Leipzig (H), 0:2 Stuttgart (A), 1:1 Leverkusen (A), 3:1 AC Milan (A)



Letzte 5 Spiele Augsburg vs Dortmund: 0:3 (H), 3:4 (A), 1:1 (H), 1:2 (A), 1:3 (A)



Für eine Partie mit einigen Treffern sprechen auch die letzten Ergebnisse der Dortmunder. Der BVB kassierte nämlich in den letzten sieben Pflichtspielen immer mindestens ein Gegentor. Unter der Woche gab es trotz zahlreicher Hochkaräter des Gegners nur einen Gegentreffer beim 1:1 zuhause gegen PSG. Die ohne Zweifel schwierigste Champions-League-Gruppe F hat Dortmund mit diesem Punkt gewonnen. National lief beim BVB zuletzt aber überhaupt nichts zusammen. Nur eines ihrer letzten sechs BL-Spiele hat die Borussia gewonnen. In der Formtabelle der letzten fünf Spieltage steht sie auf dem 15. Platz. Nur Darmstadt holte aus den letzten fünf Partien weniger Punkte.

Zudem gab es das Aus im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart (0:2). In der Tabelle ist man nur Fünfter und hat auf den Vierten RB Leipzig, gegen den man am vergangenen Wochenende zu Hause mit 2:3 verlor, vier Punkte Rückstand. Aus den letzten drei Auswärtsspielen in der Liga holte der BVB nur zwei Punkte. Gegen Augsburg hat Dortmund nur eines der letzten acht Duelle verloren (6S, 1U). Seit fünf direkten Duellen sind die Schwarz-Gelben ungeschlagen (4S, 1U). In der Fuggerstadt hat der BVB aber nur zwei der letzten fünf Gastspiele für sich entschieden (1U, 2N). Nur einmal in den letzten neun BL-Partien beim FCA wahrte die Borussia eine weiße Weste: Beim 3:0 im bisher letzten Gastspiel!

Unser Augsburg - Dortmund Tipp: “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”

Der BVB muss liefern! Edin Terzic ist als Dortmund-Trainer längst nicht mehr unumstritten. Bei einer Pleite droht der Rückstand auf die Champions-League-Ränge auf sieben Punkte anzuwachsen. Wir sehen die Gäste zwar im Vorteil, wären aber auch nicht überrascht, wenn das Spiel mit einem Remis endet. Deswegen sichern wir uns ab. Wenig Zweifel haben wir daran, dass es hier Tore auf beiden Seiten geben wird. Dafür ist dieses Spiel mehr oder weniger prädestiniert. Immerhin trafen in 14 der letzten 16 direkten Duelle beide Teams.