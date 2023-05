Augsburg - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 21.05.2023

Unser Augsburg - Dortmund Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.05.2023 lautet: Die Dortmunder stehen in Augsburg vor einer schweren Aufgabe. Dabei dürften auf beiden Seiten Tore fallen.

Der BVB will im Endspurt noch den Bayern den ersten Platz und damit auch die Meisterschaft entreißen. Dafür müssen die Schwarz-Gelben aber wohl ihre letzten beiden Spiele gewinnen. Während die Heimpartie am 34. Spieltag gegen Mainz machbar erscheint, steht Dortmund am Sonntag in Augsburg noch mal vor einer harten Nuss.

Denn einerseits sind die Borussen in der Fremde seit sechs Pflichtspielen ohne Sieg, andererseits hat der FCA daheim schon gegen Top-Teams wie die Bayern oder Union Berlin mit jeweils 1:0 gewonnen. Auch gegen Leipzig gab es ein 3:3. Die Wettquoten sehen bei dieser Partie trotzdem die Gäste klar vorne. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,55 bei Bet-at-home für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Dortmund auf „Beide Teams treffen“:

Augsburg blieb seit 18 Spielen nicht mehr ohne eigenen Treffer gegen die Borussia

Dortmund erzielte 2023 schon 52 Treffer

Zwischen FCA und BVB fallen im Schnitt 3,9 Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Dortmund Quoten Analyse:

Die Aufgabe der Dortmunder wird durch die Tatsache erschwert, dass die Augsburger mit vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz noch gegen den Abstieg kämpfen. Sollten Stuttgart und Schalke ihre Partien am Samstag allerdings nicht gewinnen, können die Fuggerstädter völlig entspannt ins Heimspiel gehen.

Hier sind die Hausherren laut den besten Sportwetten Anbietern mit Siegquoten im Schnitt von 6,75 die klaren Außenseiter. Für einen Erfolg der Gäste gibt es auf der Gegenseite durchschnittliche Quoten von 1,41.

Augsburg vs Dortmund Prognose: Kann der FCA wieder ein Top-Team ärgern?

Eigentlich wollte Augsburg am vergangenen Wochenende zu Gast beim Kontrahenten Bochum wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Am Ende setzte es aber eine bittere und enttäuschende 2:3-Pleite. Damit wartet der FCA seit zwölf Gastspielen auf einen Sieg und holte in diesem Zeitraum gerade mal drei Punkte. Nimmt man die Heimspiele mit dazu, konnten die Fuggerstädter an den jüngsten neun Spieltagen auch nur einen Dreier feiern.

Die Statistik macht der Mannschaft von Coach Enrico Maaßen aber Hoffnung. Seit der Einführung der 3-Punkte-Regel haben nur zwei Teams einen 4-Punkte-Vorsprung, der zwei Spieltage vor dem Saisonende Bestand hatte, noch verspielt. 2023 holte Augsburg 17 Heimpunkte. Lediglich der BVB und die Bayern haben in diesem Kalenderjahr einen besseren Punkteschnitt vor den eigenen Fans.

Der BVB ist mit 43 Punkten aus 16 Spielen das beste Heimteam der Liga. Auch in der Rückrunden-Tabelle stehen die Schwarz-Gelben mit 36 Zählern ganz oben. Die letzten drei Heimerfolge waren mit einem 4:0 gegen Frankfurt, einem 6:0 gegen Wolfsburg und einem 5:2 gegen Gladbach auch ziemlich beeindruckend. Doch die Meisterschaft wird auch auf des Gegners Platz entschieden.

Hier ließen die Männer von Coach Edin Terzic bei den Abstiegskandidaten Schalke (2:2), Stuttgart (3:3) und Bochum (1:1) wichtige Punkte liegen. Hoffnung macht die beste Offensive der Rückserie (52 Tore). Das Trio aus Haller, Malen & Adeyemi hatte nach der ersten Saisonhälfte noch null Tore auf dem Konto. Nun kommen die drei Angreifer zusammen auf 22 Treffer, zudem ist der BVB mit 14 Joker-Toren absolute Ligaspitze.

Augsburg - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 2:3 Bochum (A), 1:0 Union Berlin (H), 1:1 Frankfurt (A), 1:1 Stuttgart (H), 2:3 Leipzig (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 5:2 Gladbach (H), 6:0 Wolfsburg (H), 1:1 Bochum (A), 4:0 Frankfurt (H), 3:3 Stuttgart (A)

Letzte 5 Spiele Augsburg vs Dortmund: 3:4 (A), 1:1 (H), 1:2 (A), 1:3 (A), 2:0 (H)

Auf der einen Seite wartet Augsburg seit vier Duellen gegen den BVB auf einen Sieg und holte in diesem Zeitraum nur einen Punkt. Auf der Gegenseite konnte Dortmund nur eines der letzten vier Gastspiele beim FCA für sich entscheiden. Das Hinspiel in dieser Saison war ziemlich spektakulär. Die Fuggerstädter konnten gleich dreimal einen Rückstand ausgleichen, gingen am Ende aber doch mit einer 3:4-Pleite vom Feld.

Unser Augsburg - Dortmund Tipp: Beide Teams treffen

Ein Ergebnis-Tipp fällt uns hier schwer. Denn daheim kann der FCA besonders gut die Topteams der Liga ärgern. Zudem tun sich die Dortmunder in dieser Saison in der Fremde viel schwerer als im eigenen Stadion. Auch in Augsburg fiel es den Borussen in der jüngsten Vergangenheit nicht immer leicht. Am Ende macht ein Tipp auf Tore beider Teams am meisten Sinn. In 14 der letzten 15 Vergleiche zappelte der Ball auf beiden Seiten im Netz.