Augsburg - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2024

Unser Augsburg - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.02.2024 lautet: Unter der Woche gelang Freiburg ein emotionaler Befreiungsschlag. Die Breisgauer feierten im Europapokal einen 3:2-Comeback-Sieg gegen Lens und beendeten ihre Negativserie. In unserem Wett Tipp heute arbeiten die Gäste an einer deutlich positiveren Bilanz.

Augsburg buddelt sich derzeit immer weiter in ein Formtief. Die 0:1-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen den Abstiegskandidaten aus Mainz war bereits das vierte sieglose Bundesliga-Spiel in Folge. Es kommt sogar noch schlimmer: Die Fuggerstädter gewannen nur eine ihrer vorangegangenen neun Bundesliga-Begegnungen (3 Remis, 5 Niederlagen). Die emotionale Situation der Breisgauer steht dem Konträr gegenüber. Unter der Woche stellte die Streich-Mannschaft in der Europa League ihre Nehmer-Qualitäten unter Beweis und erarbeitete sich nach einem 0:2-Rückstand noch einen 3:2-Sieg in der Verlängerung gegen Lens.

Wir nutzen das für unseren Wett Tipp heute und setzen bei Oddset auf „Sieg Freiburg“. Die Quote von 2,90 ist mit jeder Menge „Value“ ausgestattet.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Freiburg auf „Sieg Freiburg“:

Freiburg gewann die letzten 6 Bundesliga-Duelle gegen Augsburg allesamt (16:2 Tore).

Freiburg erzielte 48 Prozent seiner Tore (14/29) nach einem ruhenden Ball.

Augsburg wiederum kassierte die meisten Gegentore nach einem Standard (16)



Augsburg vs Freiburg Quoten Analyse:

Die Fuggerstädter sind seit vier Heimspielen auf der Suche nach einem Sieg (2 Remis, 2 Niederlagen). Grundsätzlich fehlt den Gastgebern in der aktuellen Phase die Form, weshalb die Siegquoten für einen Heimsieg bis zu 2,30 reichen.

Ähnlich wie die Augsburger warten die Gäste seit vier Bundesliga-Spieltagen auf einen Sieg. Nach ihrem viel umjubelten Weiterkommen in der Europa League sind Siegquoten zwischen 2,90 und 3,10 auf jeden Fall spielbar, vor allem mit einer Freiwette wie der Bwin Freebet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Freiburg Prognose: Eine Vorliebe für den FCA

Der FC Augsburg kommt für die Gäste aus Freiburg gerade zur rechten Zeit. Beide Mannschaften sind seit vier Spieltagen sieglos und benötigen einen Dreier. Aus Sicht der Schwarzwälder gelangen im direkten Duell zuletzt sechs Siege in Folge.

Ein siebter Bundesliga-Sieg in Serie gegen ein und denselben Verein wäre für die Gäste ein absolutes Novum in der Vereinsgeschichte. Unwahrscheinlich ist das nicht, denn Freiburg hat gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten eine bessere Bilanz.

Zudem trifft eine Freiburger Stärke auf eine der größten Schwächen des FCA. Die Rede ist von Standardsituationen. Christian Streich bekam von seiner Mannschaft rund 48 Prozent der Tore (14/29) nach einem ruhenden Ball.

Das wird FCA-Trainer Jesse Thorup Kopfschmerzen bereiten, denn die Fuggerstädter kassierten mehr Gegentore nach einer Standardsituation (16) als jeder andere Liga-Konkurrent.

Augsburg - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 0:1 Mainz (A), 2:2 RB Leipzig (H), 1:1 Bochum (A), 2:3 Bayern (H), 2:1 Gladbach (A).

Letzte 5 Spiele Freiburg: 3:2 n.V. Lens (H), 3:3 Frankfurt (H), 0:0 Lens (A), 0:3 Dortmund (A), 1:3 VfB Stuttgart (H).

Letzte 5 Spiele Augsburg vs. Freiburg: 0:2 (A), 1:3 (A), 0:4 (H), 1:2 (H), 0:3 (A).



Die größte Hoffnung beim FCA ruht auf Kapitän Ermedin Demirovic. Der Angreifer erzielte bereits 12 Saisontore. Damit jagt er den Augsburger Vereinsrekord. Aktuell wird dieser noch von Florian Niederlechner und Michael Gregoritsch (je 13) gehalten.

Letzterer läuft mittlerweile im Trikot der Gäste auf und spielte zuletzt eine entscheidende Rolle. Als Joker erzielte Gregoritsch nicht nur den Ausgleich am vergangenen Spieltag gegen Frankfurt (3:3), sondern markierte ebenso den Siegtreffer am Donnerstag gegen RC Lens (3:2).

Beide Angreifer sollten in dieser Partie zu ihren Chancen kommen. Defensiv sind der FCA und der SCF alles andere als ein unknackbarer Tresor. Freiburg kassierte in jedem der letzten vier Bundesligaspiele genau drei Gegentore. Augsburg ist in dieser Spielzeit das einzige Team der europäischen Top-5-Ligen ohne eine weiße Weste.

Alternativ zu unserem Value-Tipp auf einen „Sieg Freiburg“ schlagen wir eine Wette auf „Über 2,5 Tore“ bei Oddset vor. Die Quote fällt mit 1,71 zwar etwas niedriger aus, sollte allerdings auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erfolgreich sein.

Unser Augsburg - Freiburg Tipp: Sieg Freiburg

Die Fuggerstädter verloren fünf der letzten sechs Aufeinandertreffen mit mindestens zwei Toren Differenz. Zusätzlich sind die Hausherren mit der schwächsten Standard-Verteidigung der Liga ein sehr angenehmer Gegner für die Liebhaber des ruhenden Balles aus dem Breisgau.