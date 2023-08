Augsburg - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 19.08.2023

Unser Augsburg - Gladbach Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.08.2023 lautet: Es ist die dritte Spielzeit in Serie, in der die Fohlen mit einem neuen Trainer in die Saison gehen. Zu Gast beim FCA wird Gladbach eine Tendenz der letzten Duelle brechen.

Eine Pokalpleite bei Drittliga-Aufsteiger Unterhaching hat die Stimmung in Augsburg unmittelbar vor dem Saisonstart gedrückt. Kein gutes Omen für eine Mannschaft, die noch nie einen Bundesliga-Saisonauftakt im eigenen Stadion für sich entscheiden konnte.

Viel besser hört sich die Heimbilanz aus den vergangenen Duellen mit Gladbach in den Ohren der Augsburger an: Die letzten drei direkten Aufeinandertreffen im heimischen Stadion brachten einen Sieg hervor. In unserem Vorbericht erklären wir, warum wir gegen diesen Trend setzen. Unser Tipp: „Doppelte Chance X2 und Unter 4,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Gladbach auf „Doppelte Chance X2 und Unter 4,5 Tore“:

Augsburg hat bisher noch nie ein Bundesliga-Auftaktspiel im eigenen Stadion gewonnen (1 Remis, 6 Niederlagen).

Der FCA hat in den letzten 6 Auftaktspielen vor heimischer Kulisse kein Tor erzielt.

Inklusive der letzten beiden Spieltage der abgelaufenen Saison ist Gladbach seit 11 Spielen (davon acht Testspiele) ungeschlagen.

Augsburg vs Gladbach Quoten Analyse:

Die Fohlen wagen in diesem Jahr eine Art Neustart. Gerardo Seoane bekommt die Chance, eine neue Mannschaft zu formen. Besonders in der Offensive haben die Abgänge der vier besten Torschützen der Vorsaison Platz für neue Spieler geschaffen. Knapp 75 Prozent der Tore aus dem letzten Jahr wurden von den vier Abgängen erzielt.

Auswärts hatte Gladbach im letzten Jahr große Probleme, weshalb die Siegquoten in der Höhe von maximal 2,52 erstmal verständlich sind. Ein Sieg der Augsburger wird von den Buchmachern mit Quoten von 2,55 bis 2,73 ausgeschrieben. Wer zur neuen Saison etwas Frisches ausprobieren will, der kann sich bei diesen neuen Wettanbietern bedienen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Gladbach Prognose: Gegensätzliche Formkurven

Der FC Augsburg ist mit einem herben Rückschlag in die neue Saison gestartet. Im DFB-Pokal unterlagen die Fuggerstädter bei Drittliga-Aufsteiger aus Unterhaching mit 0:2. Als klarer Favorit hatte die Mannschaft von Enrico Maaßen mal wieder zu wenige Lösungen in Ballbesitz parat.

Inklusive Testspiele war es die dritte Niederlage in Folge, weshalb die Stimmung im Lager der Fuggerstädter verständlicherweise gedrückt ist. Nach nur einem Sieg aus den letzten elf Bundesligaspielen der abgelaufenen Saison dürfte die Leine für Maaßen in diesem Jahr recht kurz sein.

Gladbach hat nach den Leistungen aus der letzten Spielzeit einen Neuanfang gewagt. Die Vorbereitung auf das kommende Jahr sah vielversprechend aus. Inklusive der letzten beiden Spieltage aus der alten Saison und dem souveränen Erstrunden-Sieg im DFB-Pokal gegen Bersenbrück (7:0) sind die Fohlen seit zehn Spielen ungeschlagen.

Zu diesem Neustart gehören viele neue Gesichter. Marcus Thuram (13), Jonas Hofmann (12), Lars Stindl (8) und Ramy Bensebaini (6) waren im letzten Jahr für 75 Prozent der Gladbacher Treffer verantwortlich. Alle wechselten im Sommer den Verein.

Zukünftig sollen unter anderem Tomas Cvancara und Franck Honorat für die Treffer sorgen. Cvancara gewann mit Sparta Prag im letzten Jahr die Meisterschaft und erzielte 12 Treffer. Honorat war in seinen drei abgelaufenen Spielzeiten an 41 Toren für Stade Brest direkt beteiligt. Das klingt nach adäquaten Neuzugängen.

Augsburg - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 0:2 Unterhaching (A), 0:1 Neapel (A), 1:2 Salernitana (A), 3:1 Ajax (H), 3:2 Regensburg (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 7:0 Bersenbrück (A), 2:2 Montpellier (H), 2:1 1860 München (A), 2:1 Ingolstadt (A), 2:1 Saarbrücken (A)

Letzte 5 Spiele Augsburg vs. Gladbach: 0:2 (A), 1:0 (H), 2:3 (A), 1:0 (H), 3:1 (H)

Erst am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison standen sich beide Mannschaften gegenüber. Der Vergleich ging mit einem 2:0-Sieg an die Borussia aus Mönchengladbach. Eine Nullnummer ist Augsburg zum Saisonauftakt durchaus bekannt. Zuletzt verloren die Augsburger ihre letzten sechs Heimspiele am ersten Spieltag einer neuen Saison - jeweils ohne dabei ein eigenes Tor erzielt zu haben.

Zudem hat der FCA im letzten Jahr von vielen knappen Siegen profitiert. Neun Siege holte die Maaßen-Elf in der Saison 2022/2023, neun Mal gelang dies mit nur einem Tor Differenz. Diese Art von Begegnungen kann sich schnell in die andere Richtung drehen.

Qualitativ ist Borussia Mönchengladbach vor den Hausherren anzusiedeln. Allerdings müssen die Gäste ihre Auswärtsschwäche aus der vergangenen Spielzeit ablegen. Gladbach holte im letzten Jahr nur einen Auswärtssieg.

Die neu geformte Offensive der Fohlen hat in den letzten fünf Spielen eine gute Chemie aufgebaut und in jeder dieser Partien mindestens doppelt getroffen. Augsburg zeigte sich defensiv gegen Unterhaching anfällig und ließ zwei Gegentore zu. Setzt ihr bei Bwin zum Ligaauftakt auf „Gladbach erzielt Über 1,5 Tore“ könnt ihr neben dem Bwin Bonus eine Quote von 1,98 erhalten.

Unser Augsburg - Gladbach Tipp: Doppelte Chance X2 und Unter 4,5 Tore

Augsburg hat in der abgelaufenen Saison die wenigsten erwartbaren Tore aus dem Spiel heraus erzielt (20,66 xG). Zudem lag die Mannschaft von Enrico Maaßen in der Kategorie „Gegentore aus dem Spiel heraus“ unter den fünf schwächsten Abwehrreihen der Liga (43 Gegentore). Ein Sieg zum Auftakt wäre für uns eine kleine Überraschung.