Augsburg - Heidenheim Tipp, Prognose, Quoten | 09.03.2024

Unser Augsburg - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.03.2024 lautet: Bereits in der Hinrunde fertigten die Fuggerstädter den FCH mit 5:2 ab. Mit einem ähnlichen Ergebnis rechnen wir in unserem Wett Tipp heute nicht, räumen aber den Gastgebern Vorteile ein.