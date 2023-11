Augsburg - Hoffenheim Tipp, Prognose, Quoten | 11.11.2023

Unser Augsburg - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.11.2022 lautet: Der FCA ist nach drei Spielen unter dem neuen Coach Thorup noch ungeschlagen. Diese Serie könnte in unserem Wett Tipp heute am Samstag gegen die TSG aber zu Ende gehen.

Der neue Augsburg-Coach Jess Thorup ist mit sieben Punkten aus drei Spielen hervorragend gestartet. Noch nie war ein FCA-Trainer nach den ersten drei Partien noch ungeschlagen. Zudem hat das Team schon zwei Zähler mehr gesammelt, als an den ersten sieben Spieltagen unter Enrico Maaßen. Diese Bilanz wollen die Fuggerstädter ausbauen. Allerdings ist mit Hoffenheim das beste Auswärtsteam der Liga zu Gast in der WWK Arena.

Die Wettquoten können sich auf keinen Favoriten festlegen. Wir spielen mit einer Quote von 1,52 bei Betano die Wette „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Hoffenheim auf „Doppelte Chance X2″:

Hoffenheim ist das beste Auswärtsteam der Bundesliga

Gegen keinen anderen Gegner hat TSG so viele Siege gefeiert wie gegen den FCA

Augsburg hat lediglich 3 der letzten 10 Heimspiele gewonnen

Augsburg vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Nach zehn Spieltagen steht die TSG mit 18 Punkten auf Rang 6. Der FCA liegt vier Plätze und sechs Punkte dahinter. Zudem sind die Kraichgauer sehr auswärtsstark. Trotzdem können sich die Buchmacher bei der Augsburg vs Hoffenheim Prognose auf keinen Favoriten einigen.

Die Gäste sind mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,50 nur die leichten Favoriten. Für einen Erfolg der Hausherren gibt es auch lediglich Quoten um 2,66. Den höchsten Quotenschnitt bekommt eine Punkteteilung mit einer 3,86 verpasst. Sportwetten-Tipper können ihr Wett-Risiko durch eine Gratiswette ohne Einzahlung minimieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Hoffenheim Prognose: Bleibt die TSG eine Auswärtsmacht?

Ohne Zweifel hat der neue Trainer in Augsburg etwas bewirkt. Die Mannschaft ist vor allem in kürzester Zeit resilienter geworden. In allen drei Partien unter Jess Thorup lag der FCA zunächst hinten und holte am Ende doch noch sieben Punkte. Kein Erstligist hat 2023/24 mehr Zähler nach Rückstand geholt als die Fuggerstädter (11). Zudem kam auch die Offensive mit neun Treffern in drei Spielen in Schwung. Exemplarisch hierfür steht Phillip Tietz, der beim 1:1 in Köln im dritten Spiel in Folge traf.

Nach dem 7. Spieltag stand Augsburg mit fünf Punkten auf Rang 15 und hatte nur einen Zähler Vorsprung auf Platz 16. Beim FCA ging die Angst vor dem erstmaligen Abstieg um. Inzwischen tritt der Verein wieder viel optimistischer und selbstbewusster auf. Auf Rang 10 hat man ein Polster von sechs Zählern. Thorup setzt dabei auf die gleiche Startelf. Nur wegen der Sperre von Felix Uduokhai musste der Coach in Köln eine Änderung vornehmen. Im Laufe des Spiels kommen aber Akzente von der qualitativ gut besetzten Bank.

Die TSG ist unter Trainer Pellegrino Matarazzo toll in die neue Saison gestartet. Stand jetzt würde Hoffenheim ein Ticket für den Europapokal lösen. Die Mannschaft hat auch schon bewiesen, dass sie gegen Top-Teams mithalten kann. So zeigten die Kraichgauer Ende September daheim gegen den BVB eine fußballerisch starke Leistung, gingen aber durch vermeidbare Patzer mit einer 1:3-Niederlage vom Feld. Ähnlich verlief das Duell am Samstag vor den eigenen Fans gegen Tabellenführer Leverkusen.

Hier lagen die Gastgeber zur Pause schon mit 0:2 zurück, agierten nach dem Seitenwechsel aber deutlich aggressiver, aktiver und mutiger. Da auch hier am Ende etwas Zuverlässigkeit und Konzentration fehlte, setzte es eine 2:3-Pleite. So hat die TSG vier von fünf Heimspielen verloren und steht in der Heimtabelle lediglich auf Rang 17. Dafür ist Hoffenheim aber mit fünf Siegen aus fünf Spielen das beste Auswärtsteam der Liga. In der kompletten Vorsaison hatte man in der Fremde nur 13 Zähler gesammelt.

Augsburg - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:1 Köln (A), 3:2 Wolfsburg (H), 5:2 Heidenheim (A), 1:2 Darmstadt (H), 0:2 Freiburg (A)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 2:3 Leverkusen (H), 0:1 Dortmund (A), 3:2 Stuttgart (A), 1:3 Frankfurt (H), 3:2 Werder Bremen (A)

Letzte 5 Spiele Augsburg vs Hoffenheim: 1:0 (H), 0:1 (A), 1:3 (A), 0:4 (H), 2:1 (H)

Hoffenheim hat 14 von 24 Ligaspielen gegen Augsburg gewonnen (4U, 6N). Gegen keine andere Erstliga-Mannschaft hat die TSG so viele Siege gefeiert. Die Kraichgauer konnten auch acht der letzten elf Vergleiche für sich entscheiden (3N).

Das letzte Kräftemessen in der WWK Arena ging allerdings im Februar mit 1:0 an die Fuggerstädter. In 13 Gastspielen beim FCA (Liga 1 und 2) erzielte Hoffenheim 25 Treffer. Kommen die Gäste auf „Über 1,5 Tore“, wird das von Bet3000 mit einer Quote von 1,85 belohnt. Vor einer Wette bei diesem Bookie bietet unser Artikel zu den Bet3000 Zahlungsmethoden wichtige Informationen.

Unser Augsburg - Hoffenheim Tipp: Doppelte Chance X2

Auf den ersten Blick kann bei dieser Partie wirklich alles passieren. Der FCA ist unter dem neuen Coach im Aufwind, während sich die TSG in dieser Saison in der Fremde besonders wohl fühlt. Wir sehen die Gäste aber etwas vorne und trauen ihnen mindestens einen Punkt zu. Das hat natürlich mit der guten Auswärtsbilanz von Hoffenheim zu tun. Zudem spricht auch der direkte Vergleich für die Kraichgauer.