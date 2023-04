Augsburg - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 08.04.2023

Unser Augsburg - Köln Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.04.2023 lautet: Die Fuggerstädter sind seit nunmehr fünf Heimspielen in der Bundesliga ungeschlagen und werden diese Leistung gegen Köln bestätigen.

Der FCA verspielte am vergangenen Samstag in Wolfsburg eine 2-Tore-Führung und hatte vor allem nach dem Seitenwechsel gegen sehr offensiv agierende Gastgeber defensiv nur wenig zu lachen. Zwei späte Gegentore verhinderten einen Dreier der Fuggerstädter.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Köln auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Augsburg vs Köln Quoten Analyse:

Wenngleich die Wettanbieter mit keinem Schützenfest rechnen, zeichnet sich am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ eine klare Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab. Eine Tatsache, die anhand einer Augsburg Köln Quote von durchschnittlich 1,80 untermauert wird.

Augsburg vs Köln Prognose: „Bleibt der FCA im sechsten Heimspiel in Serie ungeschlagen?“

Trotz der durchwachsenen Punkte-Ausbeute bemisst der Vorsprung zum Relegationsplatz, der zurzeit von Hertha BSC belegt wird, weiterhin sieben Zähler. In Bezug auf den Klassenerhalt muss sich in Augsburg vorerst niemand ernsthaft Gedanken machen.

Augsburg - Köln Statistik & Bilanz:

Auf gegnerischem Terrain legten die Domstädter große Probleme an den Tag und gewannen weniger als zehn Prozent der bisherigen Auswärtsspiele. Zwölf Tore resultieren aus den vergangenen 13 Begegnungen in der Fremde. Lediglich Schalke und Bochum agierten in gegnerischen Stadien offensiv harmloser. In sechs der vergangenen acht Auswärtsspielen wurde ein eigener Treffer verpasst.