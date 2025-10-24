Augsburg - Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 25.10.2025

SPORT1 Betting 24.10.2025 • 18:00 Uhr Augsburg - Leipzig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Bullen zum siebten Mal in Folge ungeschlagen?

Unser Augsburg - Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.10.2025 lautet: Die Sachsen haben bislang nur gegen die Bayern verloren. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass es bei nur einer RB-Pleite bleibt. Ohne Gegentreffer werden die Bullen aber nicht heimfahren.

Die Roten Bullen müssen am Samstag in die Fuggerstadt und wollen am besten mit einem Sieg ihre Serie an ungeschlagenen Spielen in Folge weiter ausbauen. In unserer Augsburg Leipzig Prognose sehen wir die Sachsen auch grundsätzlich vorne, doch der FCA hat sich nach einer zwischenzeitlichen Pleitenserie zuletzt wieder ein wenig gefangen.

Einen Punkt wird RB aber wohl mitnehmen und weil in den Partien der Fuggerstädter zuletzt regelmäßig beide Klubs zum Torerfolg kamen, entscheiden wir uns für den Augsburg Leipzig Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,90 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Leipzig auf “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”:

Leipzig ist seit 6 BL-Partien ungeschlagen.

Die Bullen haben keines der letzten 17 direkten Duelle mit dem FCA verloren (10S, 7U).

In jedem der 7 Bundesligaspiele Augsburgs in dieser Saison gab es Tore auf beiden Seiten.

Augsburg vs Leipzig Quoten Analyse:

Nicht nur wir, auch die Sportwetten Anbieter sehen die Gäste aus Sachsen in diesem Duell als Favoriten. Die Augsburg Leipzig Quoten für Wetten auf einen Auswärtsdreier liegen durchgängig unter der Marke von 2,00 und erreichen Höchstwerte von 1,98. Wer auf den FCA setzt, darf sich aktuell über Quoten bis 3,50 freuen.

Auch erwarten die Buchmacher eine torreiche Angelegenheit. Das wird bereits daran deutlich, dass die Augsburg Leipzig Wettquoten für den Tipp “Über 2,5 Tore” noch nicht einmal die Marke von 1,50 erreichen und in der Spitze bei 1,47 liegen. Selbst der Tipp auf “Über 3,5 Tore” bringt Wettquoten von höchstens gerade einmal 2,10.

Augsburg vs Leipzig Prognose: Vorteile bei RB

Mit einem 3:1-Auswärtserfolg bei Europa League-Teilnehmer Freiburg war Sandro Wagner mit seinem FCA bestens in die neue Bundesliga-Spielzeit gestartet. In den folgenden sechs Partien sollte allerdings nur noch ein weiterer Dreier dazu kommen. Nach zwischenzeitlich vier Pleiten am Stück gewannen die Fuggerstädter ihr letztes Heimspiel gegen Wolfsburg mit 3:1.

Am vergangenen Wochenende blieb ihnen der zweite Sieg in Folge verwehrt: Bei Aufsteiger Köln reichte es am Ende nur zu einem 1:1. Aber: Wie an den ersten sechs Spieltagen, so trafen auch in der siebten Bundesligapartie Augsburgs in dieser Saison beide Mannschaften in den gegnerischen Kasten.

Selbst kassierte der FCA in jedem der saisonübergreifend letzten elf Spiele in der Bundesliga mindestens ein Gegentor. Länger auf eine Weiße Weste wartet aktuell nur Mainz. Auf der anderen Seite stehen bei den Fuggerstädtern schon zwölf eigene Tore in der Statistik. Nur einmal in ihrer Bundesliga-Historie hatten sie nach sieben Spieltagen mehr Treffer erzielt.

Das sind alles Aspekte, die in unserer Augsburg Leipzig Prognose dafür sprechen, dass abermals in einem Bundesligaspiel des FCA beide Mannschaften zum Torerfolg kommen.

Augsburg - Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:1 Köln (A), 1:1 Ulm (H), 3:1 Wolfsburg (H), 1:2 Heidenheim (A), 1:4 Mainz (H)

Letzte 5 Spiele Leipzig: 2.1 HSV (H), 2:2 Dukla Prag (H), 1:1 Dortmund (A), 1:0 Wolfsburg (A), 3:1 Köln (H)

Letzte 5 Spiele Augsburg vs. Leipzig: 0:0 (H), 0:4 (A), 2:2 (H), 0:3 (A), 2:3 (A)

Dass wir in unserem Augsburg Leipzig Tipp den Bullen außerdem mindestens einen Punkt zutrauen, liegt mitunter daran, dass sie nur ihr Auftaktspiel in die neue Bundesligasaison bei den Bayern verloren haben. Die Pleite war mit 0:6 bekanntermaßen heftig, doch im Anschluss blieben die Sachsen in sechs BL-Partien in Folge ungeschlagen.

Zudem kassierten sie in diesen sechs Partien nur noch drei und damit halb so viele Gegentore wie allein zum Auftakt. Seit dem 2. Spieltag hat kein anderer Bundesligaklub weniger Gegentreffer kassiert als RB. Fünf dieser letzten sechs Begegnungen im Oberhaus haben die Leipziger zudem gewonnen (1U).

Mit insgesamt 16 Punkten nach sieben Spieltagen absolvieren die Bullen ihre zum Vergleichszeitpunkt geteilt zweitbeste BL-Saison. Nur einmal hatten sie nach sieben Partien mehr Zähler - nämlich in der Vorsaison, als es ein Punkt mehr war. Aktuell stehen sie auf Rang 2, allerdings schon mit fünf Zählern Rückstand auf die Bayern.

Das sind schon einige Gründe, die dafür sprechen, dass die Gäste am Samstag etwas Zählbares aus der Fuggerstadt mitnehmen - und es gibt noch mehr.

So seht ihr Augsburg - Leipzig im TV oder Stream:

25. Oktober 2025, 15:30 Uhr, WWK Arena, Augsburg

Übertragung TV: DAZN, Sky

Übertragung Stream: DAZN, Sky, WOW

Seit dieser Saison habt ihr für die Samstagnachmittags-Spiele der Bundesliga zwei Anlaufstellen. Bei DAZN könnte ihr sie im Rahmen der Konferenz, bei Sky bzw. dessen Streamingdienst WOW als Einzelspiel sehen. In allen Fällen ist aber ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

In der Augsburg Leipzig Prognose gibt es noch einen weiteren triftigen Grund, der für mindestens einen Punkt der Bullen spricht - und das ist der direkte Vergleich. 18mal trafen die beiden Klubs in der Bundesliga bislang aufeinander und die Fuggerstädter konnten nur ein einziges Mal im September 2017 gewinnen.

Augsburg vs Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Augsburg: Dahmen - Jakic, Matsima, Banks; Kade, Massengo, Fellhauer, Giannoulis, Rieder, Claude-Maurice; Kömür

Ersatzbank Augsburg: Labrovic, Pedersen, Schlotterbeck, Wolf, Zesiger, Maier, Rexhbecaj, Essende, Tietz

Startelf Leipzig: Gulacsi - Baku, Orban, Lukeba, Raum; Seiwald, Ouedraogo, Baumgartner; Bakayoko, Romulo, Nusa

Ersatzbank Leipzig: Vandevoordt, Bitshiabu, Klostermann, Banzuzi, Maksimovic, Schlager, Diomande, Gomis, Harder

Seit dieser Pleite blieb RB in 15 aufeinanderfolgenden BL-Duellen mit dem FCA ungeschlagen (9S, 6U). Hinzu kommen zwei weitere Erfolge im DFB-Pokal. Gegen kein anderes Team aus dem Oberhaus warten die Fuggerstädter so lange auf einen Dreier wie gegen die Sachsen.

Die aktuelle Verfassung beider Teams spricht in unserem Augsburg Leipzig Tipp nicht dafür, dass sich daran etwas ändert. Eine Absicherung über die “Doppelte Chance” ist aber sicherlich nicht verkehrt, zumal die Bullen in jedem der letzten vier Gastspiele in der WWK Arena nicht über eine Punkteteilung hinauskamen.

Unser Augsburg - Leipzig Tipp: “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”

Die Bilanz aus dem direkten Vergleich spricht eine klare Sprache. Von insgesamt 22 Duellen in Bundesliga (18) und DFB-Pokal (4) gingen nur drei an den FCA, der zuletzt 17mal in Folge nicht gegen die Bullen gewinnen konnte. Die Sachsen haben die 0:6-Schmach zum Auftakt längst überwunden und aktuell einen starken Lauf.

Die Fuggerstädter konnten allerdings in jedem der bisherigen sieben BL-Spiele in dieser Saison treffen. Weil sie aber auch in jeder dieser sieben Partien mindestens einen Gegentreffer kassiert haben, halten wir es für sinnvoll, eine Torwette in unsere Kombi einzubauen.