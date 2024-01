Augsburg – Leverkusen Tipp, Prognose, Quoten | 13.01.2024

Unser Augsburg - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 13.01.2024 lautet: Die Werkself spielt eine sehr starke Saison und wird sich in unserem Wett Tipp heute auch beim FCA nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.

Vor der Winterpause kriselte es bei Augsburg gewaltig. Nur eines der letzten sieben Bundesliga-Duelle war von Erfolg gekrönt (4U, 2N). Zwei der letzten drei Liga-Begegnungen gingen deutlich verloren. Leverkusen verkörpert das Pendant und ist nach wie vor in der Liga ohne Niederlage (13S, 3U). Kürzlich standen zwei klare Triumphe gegen Frankfurt (3:0) und Bochum (4:0) zu Buche.

In einem einseitigen Match sehen wir den Tabellenführer als Anwärter auf drei Punkte und spielen unseren Wett Tipp heute “Sieg Leverkusen (Handicap -1)” zu einer Quote von 2,20 bei Bet3000 .

Darum tippen wir bei Augsburg vs Leverkusen auf “Sieg Leverkusen (Handicap -1)”:

Augsburg vs Leverkusen Quoten Analyse:

Am klassischen Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine deutliche Tendenz in Richtung Auswärtssieg ab. Eine Tatsache, die anhand einer Augsburg Leverkusen Quote von durchschnittlich 1,50 untermauert wird. Absolut nachvollziehbar, da die Gäste aus Nordrhein-Westfalen neun der bisherigen 14 Pflichtspiel-Gastauftritte siegreich gestalteten.