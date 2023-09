Augsburg - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 23.09.2023

Unser Augsburg - Mainz Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.09.2023 lautet: Am Samstag empfängt der bisher sieglose FC Augsburg das ebenso sieglose Tabellenschlusslicht aus Mainz. Desolate Defensiv-Abteilungen beider Teams lassen auf Tore hoffen.

Welches Team kann die anhaltende Sieglos-Serie beenden? Die Fuggerstädter warten saisonübergreifend seit sieben Spielen auf ein Erfolgserlebnis, der FSV Mainz toppt dies sogar noch mit neun Spielen in Folge ohne Sieg. In den ersten vier Begegnungen dieser Saison mussten beide Teams jeweils zwölf Gegentore hinnehmen.

Mainz fing sich dabei schon neun Tore in der zweiten Halbzeit, weswegen wir uns für die Wette „Augsburg trifft in der zweiten Hälfte“ mit einer Quote von 1,66 bei Oddset entscheiden.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Mainz auf „Augsburg trifft in 2. HZ“:

In den letzten 12 Partien gegen Mainz traf Augsburg mindestens einmal.

Augsburg gewann in der Bundesliga schon 11 Mal gegen Mainz, nur gegen Bremen feierten die Fuggerstädter mehr Siege (12).

In den letzten 9 Bundesliga-Spielen kassierte Mainz 27 Gegentore.

Augsburg vs Mainz Quoten Analyse:

Einen Favoriten in diesem Matchup sucht man auf dem Drei-Weg-Markt vergebens. Die Siegquoten sind mit 2,60 zu 2,55 nahezu identisch. Ein Unentschieden wird mit 3,60 als nicht allzu unwahrscheinlich eingestuft. Dies verwundert ein wenig, liegt die letzte Punkteteilung in einem direkten Duell der beiden Teams schon fast acht Jahre zurück.

Ein Blick auf die „Beide Teams treffen“-Quote von 1,57 zeigt, dass die Buchmacher mit deutscher Lizenz dies für recht wahrscheinlich halten. Eine Wette dagegen könnte sich bei erst drei erzielten Saisontreffern der Mainzer durchaus lohnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Mainz Prognose: Schießbuden der Liga im Duell - wem gelingt Befreiungsschlag?

Die Fuggerstädter starteten schwach in die Saison und stehen mit mageren zwei Punkten auf dem 15. Platz der Tabelle. Zwei Unentschieden auf heimischem Boden stehen zwei Auswärtsniederlagen gegenüber, immerhin erzielte Augsburg sechs ihrer sieben Saisontreffer dabei zu Hause.

Auffallend in den ersten vier Begegnungen war, dass Augsburg Schwierigkeiten hat, die eigene Defensive in der ersten Hälfte eines Spiels zusammenzuhalten. So fing sich das Team aus Bayern neun ihrer zwölf Gegentore in der ersten Spielhälfte.

Die Mainzer können sogar auf einen noch schlechteren Saisonstart als ihr kommender Gegner zurückblicken. Mit einem Pünktchen, das sie bei einem Heim-Remis gegen Frankfurt erkämpfen konnten, stehen die 05er auf dem letzten Platz der Tabelle.

Vor allem gegen Ende der Spiele strauchelte die Mainzer Hintermannschaft bisher, sechs der zwölf Gegentreffer in dieser Saison wurden in der Schlussviertelstunde kassiert. Mit erst drei Saisontoren steht der Verein aus der Karnevalsstadt dabei im Ligavergleich gemeinsam mit Köln auf dem letzten Platz.

Augsburg - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 0:3 RB Leipzig (A), 2:2 Bochum (H), 1:3 Bayern (A), 4:4 Gladbach (H), 0:2 Unterhaching (Pokal, A)

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:3 Stuttgart (H), 0:4 Bremen (A), 1:1 Frankfurt (H), 1:4 Union Berlin (A), 1:0 Elversberg (Pokal, A)

Letzte 5 Spiele Augsburg vs. Mainz: 1:3 (A), 1:2 (H), 2:1 (H), 1:4 (A), 1:0 (A)

Ein Blick auf den direkten Vergleich der beiden Rivalen zeichnet ein sehr ausgeglichenes Bild. In 24 Erstliga-Partien stehen elf Siege für Augsburg elf Siegen der Mainzer gegenüber. Erst zweimal in der Historie trennten sich die beiden Mannschaften mit einem Unentschieden.

In den direkten Duellen zwischen Augsburg und Mainz fallen im Schnitt 3,1 Tore. In der laufenden Saison können die Fans in Spielen mit Augsburger Beteiligung bisher 4,75 Tore im Schnitt bewundern, bei Spielen des 1. FSV Mainz 05 fallen durchschnittlich 3,75 Treffer pro Partie.

Beide Teams lagen zudem im Ligavergleich die längste Zeit in Rückstand, Augsburg mit 174 Minuten und Mainz mit 195 Minuten. Die Fuggerstädter lagen zudem bisher nur 26 Minuten in Führung, der schlechteste Wert aller Bundesligisten. Für eine Maximierung des Gewinns könnte sich der Oddset Bonus für eine Augsburg Mainz Wette bezahlt machen.

Unser Augsburg - Mainz Tipp: Augsburg trifft in 2. HZ

Im Schnitt fallen sowohl bei Partien des FC Augsburg als auch bei jenen von Mainz 05 über 3,5 Treffer pro Spiel. In der kommenden Begegnung am Samstag erwarten wir Ähnliches. Zudem fingen sich die 05er 75 Prozent ihrer Gegentore in der zweiten Hälfte ein.