Augsburg - Union Berlin Tipp, Prognose, Quoten 12.04.2024

Unser Augsburg - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 12.04.2024 lautet: Sowohl der FCA als auch der FCU kassierten am vergangenen Spieltag Niederlagen. Im Wett Tipp heute dürften die Hausherren aber eine bessere Reaktion zeigen.

Der 29. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24 wird am Freitagabend in der WWK-Arena mit dem Duell zwischen Augsburg und Union Berlin eröffnet. Eigentlich liegen nur sieben Punkte zwischen beiden Mannschaften. Doch während der FCA im Endspurt noch auf ein Europapokal-Ticket hofft, müssen die Eisernen um den Klassenerhalt bangen. Die Wettquoten schlagen sich etwas mehr auf die Seite der Hausherren.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,80 bei ODDSET die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Union Berlin auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Augsburg belegt in der Rückrunden-Tabelle Platz 5.

Union ist zu Gast beim FCA noch ohne Sieg.

Nur Darmstadt, Mainz und Bochum stehen in der Auswärtstabelle noch hinter den Eisernen.

Augsburg vs Union Berlin Quoten Analyse:

In der Bundesliga-Tabelle hat der FCA sechs Plätze und sieben Punkte Vorsprung auf die Eisernen. Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt das bei der Augsburg vs Union Berlin Prognose eine Favoritenstellung der Hausherren.

Bei den Wettanbietern ohne Steuer bekommt ihr für einen Heimsieg Quoten im Schnitt von 2,10. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Gäste mit Quoten im Schnitt von 3,56 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Union Berlin Prognose: FCA setzt wieder auf Bewährtes

Augsburg-Coach Jess Thorup setzte am Sonntag zu Gast bei Hoffenheim erstmals in seiner Amtszeit auf eine Dreierkette. Dieses Experiment ging aber gehörig schief. Schon nach 20 Minuten führte die TSG mit 2:0. Erst als der Trainer nach einer halben Stunde wieder auf die Viererkette und die gewohnte Raute im Mittelfeld umstellte, kamen die Fuggerstädter besser ins Spiel. Am Ende verteidigten die Hoffenheimer aber leidenschaftlich und gewannen verdient mit 3:1.

Für den FCA war die erste Niederlage seit sieben Wochen ein Rückschlag im Kampf um die europäischen Plätze. Die bayerischen Schwaben stehen zwar immer noch auf Rang 7, der beim Pokalsieg von Leverkusen für die Conference League reichen würde, aber Freiburg und Hoffenheim haben punktemäßig gleichgezogen. In der Rückrunden-Tabelle steht Augsburg immer noch auf einem guten fünften Platz, zwei Punkte und einen Platz vor den Bayern. 21 der 36 Zähler hat die Mannschaft daheim geholt.

Unter Coach Nenad Bjelica machte der FC Union im Abstiegskampf einiges an Boden gut. Nach dem 24. Spieltag hatten die Berliner noch acht Punkte Polster auf den Relegationsrang 16. Von den letzten fünf BL-Partien konnten die Eisernen aber nur eine gewinnen. Das 0:1 am Wochenende daheim gegen Leverkusen war die dritte Niederlage in diesem Zeitraum. Gegen den souveränen Tabellenführer kassierten die Köpenicker nur eine knappe Niederlage, allerdings waren die Hausherren offensiv völlig harmlos.

Nur Keeper Rönnow und die mangelhafte Chancenverwertung der Werkself verhinderten ein deutlicheres Ergebnis zugunsten von Bayer. So ist Union noch nicht gerettet. Das Polster auf Platz 16 beträgt gerade mal sechs Zähler. Nun geht es in der Fremde weiter. Hier konnten die Eisernen nur eines der letzten 13 Gastspiele für sich entscheiden (3U, 9N). Zudem haben nur Darmstadt (8), Mainz und Bochum (jeweils 7) weniger Auswärtspunkte gesammelt als der FCU (9).

Augsburg - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:3 Hoffenheim (A), 1:1 Köln (H), 4:1 Greuther Fürth (H), 3:1 Wolfsburg (A), 1:0 Heidenheim (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:1 Leverkusen (H), 0:0 Eintracht Frankfurt (A), 3:1 Magdeburg (H), 2:1 Werder Bremen (H), 0:2 VfB Stuttgart (A)

Letzte 5 Spiele Augsburg vs Union Berlin: 1:1 (A), 1:0 (H), 2:2 (A), 2:0 (H), 0:0 (A)

Beide Vereine standen sich bisher in 13 Pflichtspielen gegenüber. Die Berliner konnten dabei nur einen Sieg feiern. Dieser Erfolg war ein 2:0 am 19. Spieltag 2019/20. Seit sieben Vergleichen ist Augsburg gegen die Eisernen wieder ungeschlagen (4S, 3U).

Das Hinspiel in dieser Saison an der Alten Försterei endete mit einem 1:1. Der FCA ist somit gegen Union auch noch ohne Heimniederlage (4S, 2U). In den letzten sieben Auswärtsspielen der Köpenicker fielen weniger als drei Tore. Setzt sich diese Tendenz am Freitag fort, bekommt ihr bei CrazyBuzzer eine Quote von 1,90. Wenn ihr euch zuvor den CrazyBuzzer Bonus sichern wollt, findet ihr alle Infos zu den Bedingungen, den Stärken, den Schwächen und Tipps zur Umsetzung bei uns.

Unser Augsburg - Union Berlin Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Wir kommen bei dieser Paarung zu einer ähnlichen Einschätzung wie die Buchmacher. Die Hausherren dürften mindestens einen Punkt bei sich behalten. Das hat in erster Linie mit dem direkten Vergleich und der guten Rückrunde des FCA zu tun.

Zudem tut sich Union in dieser Saison in der Fremde deutlich schwerer als „An der Alten Försterei“. Da Union in elf Spielen der Rückrunde erst auf acht Treffer kommt, dürften auch nicht allzu viele Tore fallen.