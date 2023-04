Augsburg - VfB Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten | 21.04.2023

Unser Augsburg - VfB Stuttgart Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.04.2023 lautet: Das Kräftemessen zwischen dem FCA und dem VfB verspricht Abstiegskampf pur. Einen Favoriten sehen wir nicht, rechnen aber mit Toren.

Augsburg zog in der Red Bull Arena bei den „Roten Bullen“ mit 2:3 den Kürzeren. Dabei gingen die Gäste sogar durch Arne Maier in Front. Letztlich waren die Hausherren aber überlegen und erarbeiteten sich bereits vor der Pause den Sieg.

Für eine große Überraschung sorgte Stuttgart zuletzt gegen Dortmund. Nach Konstantinos Mavropanos Platzverweis egalisierten die Schwaben einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand. Selbst das 2:3 ließ die Gastgeber nicht erstarren. In der siebten Minute der Nachspielzeit gelang Silas der Lucky Punch zum 3:3-Endstand. Genau dieser Wille muss auch gegen Augsburg ersichtlich sein.

Im Abstiegskrimi geht es für beide Teams um einiges. Wir visieren einen offenen Schlagabtausch an und gehen von mehr als 2,5 Toren aus. Für diesen Spielausgang bietet Happybet eine Wettquote in Höhe von 1,77 .

Darum tippen wir bei Augsburg vs VfB Stuttgart auf „Über 2,5 Tore“:

Augsburg vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Wer sich in diesem Spiel auf die Suche nach einem klaren Favoriten begibt, wird nicht fündig. Anhand der Augsburg VfB Stuttgart Quoten lässt sich auf eine ausgeglichene Angelegenheit schließen, wenngleich der Sieg der Gäste aus dem Schwabenland mit einem Wert von ca. 2,25 etwas niedriger bewertet wird. Der Erfolg der Fuggerstädter bringt den bis zu dreifachen Wetteinsatz mit sich.

Aufgrund der vergangenen direkten Kräftemessen zwischen beiden Teams lässt sich auf eine torreiche Angelegenheit schließen. Ein Umstand, der anhand der Quoten am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ bestätigt wird. Die besten Bookies offenbaren eine Tendenz zu drei oder mehr Treffern.

Augsburg vs VfB Stuttgart Prognose: „Wer entscheidet den Abstiegskrimi für sich?“

Der FCA befindet sich im Formtief und wartet seit nunmehr fünf Bundesliga-Begegnungen auf ein Erfolgserlebnis. Zuletzt standen zwei Niederlagen gegen Köln (1:3) und Leipzig (2:3) zu Buche. Trainer Enrico Maaßen genießt nach wie vor das Vertrauen der Verantwortlichen. Die erste Saison bei den Fuggerstädtern gestaltet sich für den 39-Jährigen aber minder erfolgreich. In der Bundesliga zeigt sein Team einen Schnitt von 1,04 Punkten pro Ansetzung auf.

Wenngleich der Vorsprung zur Abstiegszone noch fünf Zähler beträgt, sollten sich die Augsburger mit dem Thema Abstiegskampf auseinandersetzen. Vor allem die zu Hause erbrachten Leistungen machen Mut. Fünf der acht Saisonsiege kamen in der WWK Arena zustande. Nach vier Siegen und einem Remis am Stück setzte es jüngst vor heimischer Kulisse eine Niederlage gegen Köln. In zehn der vergangenen elf Heimspiele steht ein eigener Treffer zu Buche. Dennoch muss sich der FCA zu Hause 20 Gegentore ankreiden lassen und steht defensiv nicht sicher.