Augsburg - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 28.10.2023

Unser Augsburg - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.10.2023 lautet: Nach dem furiosen Debüt unter dem neuen Coach Thorup möchte Augsburg am Samstag nachlegen. In unserem Wett Tipp heute trauen wir dem FCA aber nicht mehr als einen Punkt zu.

Der neue Augsburg-Coach Jess Thorup feierte am vergangenen Spieltag einen mehr als nur geglückten Einstand. Die Fuggerstädter siegten bei Aufsteiger Heidenheim mit 5:2. Thorup ist damit der erste Coach seit viereinhalb Jahren, der sein erstes Bundesliga-Spiel als Trainer des FCA gewinnen konnte.

Am Samstag feiert der neue Mann auf der Trainerbank nun sein Heimdebüt. Zu Gast am 9. Spieltag ist der VfL Wolfsburg. Warum wir bei dieser Partie mit einer Quote von 1.70 bei Interwetten die Wette „DC x/2 & Über 1,5 Tore“ spielen, soll unser Augsburg vs Wolfsburg Tipp zeigen.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Wolfsburg auf „DC x/2 & Über 1,5 Tore“:

Augsburg konnte nur 1 der letzten 11 Spiele gegen den VfL gewinnen

Wolfsburg kassierte unter Kovac noch nie 3 Pleiten am Stück

Der VfL hat zu Gast beim FCA eine positive Bilanz

Augsburg vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Wolfsburg und Augsburg sind in der Tabelle auf den Plätzen 9 und 10 Nachbarn. Die Wölfe haben aber vier Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. Das ist einer der Gründe, warum die Gäste als leichter Favorit ins Rennen gehen.

So gibt es bei den besten Buchmachern für einen Auswärtssieg durchschnittliche Quoten von 2.39. Doch ein Heimsieg ist mit Quoten im Schnitt von 2.97 aus Sicht der Bookies auch nicht wirklich viel unwahrscheinlicher.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Wolfsburg Prognose: Was zeigt der FCA daheim?

Auch zu Gast in Heidenheim legte der FCA nicht gut los. Zunächst fingen die Augsburger das achte Standard-Gegentor im achten Saisonspiel. Zwei Minuten später folgte das 0:2. Doch dann drehten die Fuggerstädter binnen 13 Minuten die Partie und ließen auch in Führung liegend nicht locker. So gewann die Mannschaft erstmals in der Bundesliga ein Spiel nach einem Zwei-Tore-Rückstand. Zudem ging endlich die quälend lange Negativserie auf des Gegners Platz zu Ende.

16 Auswärtsspiele in Serie war Augsburg ohne Dreier geblieben. Die Defensive hat aber noch Luft nach oben. Seit 11 Ligaspielen konnte der FCA nicht mehr zu null spielen und kassierte in diesem Zeitraum 27 Gegentore. Immerhin erzielte das Team gegen den FCH den ersten Treffer nach einem Konter und war auch nach zwei Standards (2 Ecken) erfolgreich. 126 gelaufene Kilometer waren zudem für die Fuggerstädter ein neuer Bestwert in dieser Saison.

Am vergangenen Spieltag bekam es Wolfsburg daheim mit dem bisher so souveränen Tabellenführer Leverkusen zu tun. Und über weite Strecken der ersten Hälfte konnten die Hausherren die Werkself in arge Bedrängnis bringen. Coach Niko Kovac hatte mit dem erstmals in dieser Saison praktizierten 3-5-2 zunächst ein gutes Gegenmittel gegen Bayer gefunden. Durch zu viele individuelle Fehler gingen die Wölfe am Ende aber doch mit einer 1:2-Pleite vom Platz.

So haben die Niedersachsen nach zwei Siegen zum Start vier der vergangenen sechs Partien verloren. Der Verein droht ins Mittelmaß abzurutschen. Drei Niederlagen am Stück gab es in der Ära von Coach Kovac aber noch nicht. In der Fremde ging der VfL sogar saisonübergreifend in fünf der letzten sechs Partien als Verlierer vom Platz (zuletzt 3 Pleiten am Stück). Die Offensive lebt bisher fast ausschließlich von Jonas Wind, der 7 von 11 Tore für die Wolfsburger erzielt hat. Über die offensiven Flügel kommt zu wenig.

Augsburg - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 5:2 Heidenheim (A), 1:2 Darmstadt (H), 0:2 Freiburg (A), 2:1 Mainz (H), 0:3 Leipzig (A)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 1:2 Leverkusen (H), 1:3 Stuttgart (A), 2:0 Frankfurt (H), 0:1 Dortmund (A), 2:1 Union Berlin (H)

Letzte 5 Spiele Augsburg vs Wolfsburg: 2:2 (A), 1:1 (H), 3:0 (H), 0:1 (A), 0:2 (H)

Nach 24 Bundesliga-Duellen führt Wolfsburg die Bilanz gegen Augsburg knapp mit 8 Siegen zu 7 Niederlagen an. Auch zu Gast beim FCA hat der VfL mit 5 Erfolgen zu 4 Pleiten knapp die Nase vorne.

Die Fuggerstädter konnten auch nur 1 der letzten 11 Bundesligaspiele gegen die Wölfe gewinnen (5U, 5N). Dieser Erfolg war ein 3:0 daheim am 28. Spieltag der Saison 2021/22. Danach folgten in der vergangenen Spielzeit zwei Remis.

22 Tore fielen bereits in den ersten Halbzeiten mit Beteiligung des FCA in dieser Bundesliga-Saison (Ligahöchstwert). Fallen auch am Samstag mehr Treffer in HZ1, gibt es dafür bei Interwetten eine Quote von 2.85.

Wer sich vor einer Wette bei dem Buchmacher den Interwetten Bonus sichert, kann sein Wettrisiko minimieren.

Unser Augsburg - Wolfsburg Tipp: DC x/2 & Über 1,5 Tore

Wie nachhaltig ist der Aufschwung in Augsburg? Um diese Frage geht es am Samstag. Wir glauben nicht, dass aus dem FCA über Nacht ein Spitzenteam geworden ist, das nun von Sieg zu Sieg eilt.

Sicher tut sich Wolfsburg in der Fremde etwas schwer. Allerdings kann sich die Bilanz der Wölfe gegen die Fuggerstädter sehen lassen. Zudem müsste der VfL genug Qualität haben, um die dritte Pleite in Serie zu verhindern.