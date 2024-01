Australian Open Tipps heute - Experten Tipps für den 16.01.2024

Unsere Australian Open Sportwetten Tipps am 16.01.2024 lauten: Alexander Zverev startet in der ersten Runde der Australian Open mit einem deutschen Duell gegen Dominik Koepfer, der sein Jahr mit einem Turniersieg auf der Challenger Tour in Brisbane erfolgreich begann. Dennoch ist Zverev in unserem Wett Tipp heute klarer Favorit.