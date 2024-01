Australian Open Tipps heute - Experten Tipps für den 17.01.2024

Unsere Australian Open Sportwetten Tipps am 17.01.2024 lauten: Novak Djokovic musste in der ersten Runde großen Aufwand betreiben, um sich gegen den Qualifikanten Dino Prizmic zu behaupten. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir einen vergleichbaren Aufwand für den zehnfachen Australian-Open-Sieger.

Am 4. Tag der Australian Open 2024 kommt es zu mehreren unterhaltsamen Begegnungen. Zunächst achten wir besonders auf den Zweitrunden-Auftritt von Novak Djokovic. Der 36-Jährige holte in der ersten Runde zwar seinen 29. Sieg in Folge bei den Australian Open, musste dafür allerdings ordentlich schwitzen. Sein zweites Match bestreitet der Serbe gegen Alexei Popyrin, der sein letztjähriges Zweitrunden-Match überraschend gegen Taylor Fritz gewann (3:2).

Neben dem Djoker scharren weitere Top-10-Spieler mit den Hufen. Andrey Rublev überstand sein erstes Match auf letzter Rille (3:2) und hat mit Christopher Eubanks kein leichtes Los gezogen. In unserem Wett Tipp heute gehen wir mehrfach von Über 3,5 Sätzen aus.

Novak Djokovic vs Alexei Popyrin Prognose: Die nächste Herausforderung für den Djoker

Novak Djokovic feierte in der ersten Runde seinen 29. Sieg in Serie in Melbourne. Der Serbe gewann bei seinen letzten vier Teilnahmen (2019, 2020, 2021, 2023) jeweils den Titel. Die Australian Open 2022 verpasste der 36-Jährige wegen seiner fehlenden Corona-Impfung.

In diesem Jahr peilt der Rekordchampion seinen elften Australian-Open-Titel an. Auf dem Weg dorthin wird es ihm sicherlich nicht einfach gemacht. Bereits in der ersten Runde gab der Serbe einen Satz gegen den stark aufspielenden Dino Prizmic ab.

Seine Aufgabe in der zweiten Runde heißt Lokalmatador Alexei Popyrin, der im vergangenen Jahr bis in die dritte Runde vordrang und auf dem Weg dorthin zwei Fünf-Satz-Thriller gewann. Besonders sein 3:2-Sieg gegen die damalige Nummer 9 der Welt, Taylor Fritz, war bemerkenswert.

Der 24-jährige Australier beendete seine vergangene Saison mit einer ausgeglichenen Bilanz auf der Tour (23-23) und liebt seinen Heim-Grand-Slam. Seit 2018 nahm Popyrin an sechs Ausgaben der Australian Open teil und gewann in elf von 13 Matches mindestens einen Satz.

Unser Australian Open 2024 Tipp heute: „Popyrin gewinnt mindestens einen Satz“ mit einer Quote von 2,95 bei Oddset!

Darum tippen wir bei Novak Djokovic vs Alexei Popyrin auf „Popyrin gewinnt mindestens 1 Satz“

Popyrin gewann in 11 von 13 Matches bei den Australian Open mindestens 1 Satz.

Djokovic wackelte in der ersten Runde etwas und gab einen Satz ab.

Popyrin drang als Lokalmatador im letzten Jahr in die dritte Runde vor und bezwang mit Taylor Fritz einen Top-10-Spieler (3:2).

Novak Djokovic - Alexei Popyrin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Novak Djokovic: 3:1 D. Prizmic, 0:2 A. de Minaur, 2:1 J. Lehecka, 2:0 Z. Zhang, 1:2 C. Alcaraz.

Letzte 5 Spiele Alexei Popyrin: 3:0 M. Polmans, 1:2 R. Safiullin, 2:1 C. O‘Connell, 1:2 M. Arnaldi, 2:0 O. Virtanen.

Letzte Spiele Novak Djokovic vs. Alexei Popyrin: 2:0

Christopher Eubanks vs Andrey Rublev Prognose: Fünf Sätze machen sich bemerkbar

Allen Widerständen zum Trotz behielt Andrey Rublev bei seinem 3:2-Sieg gegen Thiago Seyboth Wild in der ersten Runde die Nerven und zog in die zweite Runde ein. Damit baute der Russe seinen fantastischen Saisonstart auf 5:0-Siege im Jahr 2024 aus.

Konkurrent Christopher Eubanks hat einen deutlich entspannteren Turnier-Auftakt hinter sich und zog souverän mit 3:0 in Runde zwei ein. Beide Spieler pflegen einen ähnlichen Spielstil, servieren stark und haben wuchtige Schläge in ihrem Repertoire.

Eubanks beeindruckte in den vergangenen 52 Wochen mit seinem Aufschlag und legte, unabhängig vom Belag, das fünftbeste Service-Rating aller Spieler auf (289,3). Damit sollte dem 27-Jährigen ein Satzgewinn gegen Rublev gelingen.

Unser Australian Open 2024 Tipp heute: „Eubanks gewinnt mindestens 1 Satz“ mit einer Quote von 1,72 bei Betano!

Darum tippen wir bei Christopher Eubanks vs Andrey Rublev auf „Eubanks gewinnt mindestens 1 Satz“

Eubanks hatte in den letzten 52 Wochen das fünftbeste Service-Rating aller Spieler (289,3).

Rublev startete mit 5:0-Siegen ins Jahr, ließ in den fünf Sätzen der ersten Runde jedoch bereits einige Körner liegen.

Eubanks stand letztes Jahr im Wimbledon-Viertelfinale und zeigte gegen Tsitsipas (3:2) und Medvedev (2:3), dass er mit der Elite mithalten kann.

Christopher Eubanks - Andrey Rublev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Christopher Eubanks: 3:0 T. Daniel, 0:2 B. Van de Zandschulp, 1:2 T. Griekspoor, 0:2 J.-L. Struff, 1:2 P. Kotov.

Letzte 5 Spiele Andrey Rublev: 3:2 T. Seyboth Wild, 2:0 E. Ruusuvuori, 2:1 J. Shang, 2:1 A. Fils, 2:0 L. Broady

Letzte Spiele Christopher Eubanks vs. Andrey Rublev: -

Alex de Minaur vs Matteo Arnaldi Prognose: Australier rechtfertigt seine Favoritenrolle

Der australische Top-10-Spieler Alex de Minaur hat seine Jahresbilanz beim Auftaktsieg gegen Milos Raonic aufgestockt und hat bereits eine Bilanz von 4:1-Siegen. In der zweiten Runde seines Heim-Grand-Slams duelliert sich der 24-Jährige mit Matteo Arnaldi.

Als Nummer 41 der Welt gibt der Italiener in diesem Jahr sein Debüt bei den Australian Open. Seinen Auftakt konnte der 22-Jährige ohne Satzverlust gegen Adam Walton (3:0) gewinnen.

Alex de Minaur bezwang in diesem Jahr bereits mehrere große Spieler (Fritz, Zverev, Djokovic, Raonic) und sollte sich am Ende durchsetzen. Wir trauen dem forschen Arnaldi mit seinem offensiven Spielstil jedoch einen Satzgewinn zu.

Unser Australian Open Tipp heute: „Über 3,5 Sätze“ mit einer Quote von 1,72 bei NEObet!

Darum tippen wir bei Alex de Minaur vs Matteo Arnaldi auf „Über 3,5 Sätze“

Alex de Minaur gab in seinen letzten beiden Matches jeweils einen Satz ab.

Matteo Arnaldi gewann in der 1. Runde ohne Satzverlust (3:0 vs. A. Walton).

De Minaur gab 2023 ebenfalls in der 2. Runde der Australian Open einen Satz ab.

Alex de Minaur - Matteo Arnaldi Statistik & Bilanz: