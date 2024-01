Australian Open Tipps heute - Experten Tipps für den 18.01.2024

Unsere Australian Open Sportwetten Tipps am 18.01.2024 lauten: Ohne Satzverlust startete Carlos Alcaraz in den ersten Grand Slam des Jahres. Nach einem Tie-Break im ersten Satz schenkte der Spanier nur noch drei weitere Spiele her und brachte sich in Form. In unserem Wett Tipp heute muss Lorenzo Sonego an sein Limit gehen, um den Favoriten zu fordern.

Am 5. Tag der Australian Open 2024 sind zwei der Top-3-Spieler im Einsatz. Zum dritten Mal in ihrer Karriere stehen sich Daniil Medvedev und Emil Ruusuvuori in einem Match gegenüber. Der russische Favorit verteilte in den beiden vorangegangenen Aufeinandertreffen keine Geschenke und gab gegen den Finnen noch nie einen Satz ab. In unserem Wett Tipp heute knüpft die Nummer 3 der Welt an die letzten Duelle an.

Carlos Alcaraz liegt in der ATP-Weltrangliste aktuell einen Platz vor Medvedev. Der Spanier entschied sein Auftakt-Match letztlich souverän mit 3:0 für sich und hat gegen den Italiener Lorenzo Sonego Ähnliches im Sinn.

Emil Ruusuvuori vs Daniil Medvedev Prognose: Medvedev baut seine Serie gegen den Finnen aus

Daniil Medvedev erinnert sich gerne an das erste Halbjahr der vergangenen Saison. Trotz eines frühen Ausscheidens bei den Australian Open 2023 (3. Runde) brillierte der Russe über die ersten Monate des letzten Jahres und gewann im Februar sogar drei Turniere in Folge.

Das Drittrunden-Aus bei der vergangenen Ausgabe der Australian Open sollte eine Ausnahme bleiben. Wir sind uns da ziemlich sicher, denn Medvedev stand 2021 und 2022 jeweils im Finale des ersten Grand Slam des Jahres.

Als ehemalige Nummer 1 der Welt führt der Russe zur Zeit das Return-Rating über die letzten 52 Wochen an (165,8). Das sollte dem Quoten-Favoriten in seinem zweiten Match helfen. In diesem trifft Medvedev zum dritten Mal in seiner Karriere auf Emil Ruusuvuori. Bislang führt der Weltranglisten-Dritte mit 2:0-Siegen, bei denen er keinen einzigen Satz abgab.

Der 24-jährige Herausforderer erreichte noch nie bei einem Grand-Slam-Turnier die dritte Runde. Seine letzten beiden Grand-Slam-Auftritte verlor er jeweils ohne Satzgewinn (0:3 vs. Wawrinka, 0:3 vs. Dimitrov).

Emil Ruusuvuori - Daniil Medvedev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Emil Ruusuvuori: 3:1 P. Kypson, 0:2 A. Rublev, 2:1 S. Ofner, 2:0 P. Kotov, 2:1 K. Khachanov.

Letzte 5 Spiele Daniil Medvedev: 3:1 T. Atmane, 0:1 T. Fritz, 0:1 H. Hurkacz, 1:2 J. Sinner, 0:2 C. Alcaraz.

Letzte Spiele Emil Ruusuvuori vs. Daniil Medvedev: 0:2, 0:2.

Lorenzo Sonego vs Carlos Alcaraz Prognose: Keine Fehler von Alcaraz

Carlos Alcaraz traf in seiner jungen Karriere erst ein einziges Mal auf Lorenzo Sonego. 2021 verlor der Wimbledon-Sieger mit 0:2 in Cincinnati. Seitdem ist einiges passiert und Alcaraz hat sich in der Elite des Profitennis etabliert.

Über die vergangenen 52 Wochen konnte nur Daniil Medvedev (165,8) ein besseres Return-Rating als Carlos Alcaraz (161,2) auflegen. Auf der gesamten Tour gab es keinen Spieler, der beim ersten Aufschlag des Gegners prozentual mehr Punkte holte als der Spanier (35,4 Prozent).

Somit ist Alcaraz bestens dafür ausgestattet, die beste Waffe von Lorenzo Sonego unter Kontrolle zu bringen. In seinem Erstrunden-Match konnte sich Sonego vor allem auf seinen starken Aufschlag (23 Asse) verlassen.

Lorenzo Sonego - Carlos Alcaraz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lorenzo Sonego: 3:1 D. Evans, 0:2 S. Korda, 2:1 Y. Hanfmann, 0:2 A. Mannarino, 1:2 A. Zverev.

Letzte 5 Spiele Carlos Alcaraz: 3:0 R. Gasquet, 2:1 N. Djokovic, 2:0 N. Djokovic, 2:0 D. Medvedev, 2:0 A. Rublev

Letzte Spiele Lorenzo Sonego vs. Carlos Alcaraz: 2:0

Holger Rune vs Arthur Cazaux Prognose: Zu viele Winner des Dänen

Holger Rune absolvierte in seinem ersten Match der Australian Open vier Sätze, ehe er Nishioka bezwang. Der Däne überzeugte in dieser Begegnung mit 71 geschlagenen Winnern und 17 Aufschlägen, die zu einem Ass führten.

Der Franzose Arthur Cazaux konnte seine erhaltene Wildcard nutzen und in der ersten Runde eine 3:2-Sieg über Djere feiern. Als Nummer 122 der Welt ist der 21-Jährige der klare Außenseiter im Vergleich mit dem Weltranglisten-Achten Holger Rune.

Rune festigte in der ersten Runde seine starke Frühform, nachdem er in diesem Jahr bereits ein Endspiel erreichte. Knüpft der Däne an seine Leistungen aus den vorangegangenen Matches an, erwarten wir eine eindeutige Angelegenheit.

Holger Rune - Arthur Cazaux Statistik & Bilanz: