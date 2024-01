Australian Open Tipps heute - Experten Tipps für den 19.01.2024

Unsere Australian Open Sportwetten Tipps am 19.01.2024 lauten: Novak Djokovic wirkte in seinem Zweitrunden-Match gegen Popyrin nicht fit, fand jedoch, wie schon so oft in seiner Karriere, einen Weg zum Sieg. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir auch in seinem Drittrunden-Match ein spannendes Aufeinandertreffen.

Am 6. Tag der Australien Open 2024 sind mehrere Favoriten gefordert. Jannik Sinner zeigte sich in seinen ersten beiden Matches der Australian Open in Bestform und ist auch gegen den 26. der Weltrangliste, Sebastian Baez, der klare Quotenfavorit. Kann der Südtiroler sein Niveau halten, ist in seinem Drittrunden-Match ein Sieg ohne Satzverlust möglich. Novak Djokovic muss erst einmal seiner Favoritenrolle gegen Tomas Martin Etcheverry gerecht werden und Schwächen aus den ersten zwei Runden ablegen.

Wesentlich ausgeglichener könnte das Duell zwischen Sebastian Korda und Andrey Rublev werden. Die beiden Top-30-Spieler beenden die Night Session und rufen bei den Wettanbietern mehrere gute Quoten auf den Plan, die wir in unserem Wett Tipp heute genauer betrachten.

Sebastian Korda vs Andrey Rublev Prognose: Wie viel verlangen sich die beiden Kontrahenten ab?

In ihren jeweiligen Erstrunden-Matches gerieten die beiden Top-30-Spieler mächtig ins Schwitzen und sahen einem frühen Aus beim ersten Grand-Slam-Turnier tief in die Augen. Schließlich gewannen Korda und Rublev ihre Auftakt-Partien jeweils in fünf Sätzen.

Das haben beide Akteure offensichtlich als Antrieb für sich genutzt, denn in der zweiten Runde gaben weder Korda (3:0 vs. Q. Halys), noch Rublev (3:0 vs. C. Eubanks) einen Satz an ihren Gegner ab und steigerten sich deutlich.

Den Head-to-Head-Vergleich hat Rublev bislang mit zwei Zu-Null-Siegen in der Tasche, doch das Drittrunden-Match ist ihr erstes Aufeinandertreffen bei einem Grand-Slam-Turnier. Sowohl Korda als auch Rublev standen letztes Jahr im Viertelfinale und wollen diesen Erfolg im besten Fall wiederholen.

Einen leichten Vorteil geben wir dem Weltranglisten-Fünften aus Russland, der in dieser Saison noch kein Match verloren hat (6:0). Korda ist jedoch ein aufstrebender Spieler, der mittlerweile ebenfalls eine positive Bilanz in diesem Jahr vorweisen kann (4:2).

Unser Australian Open 2024 Tipp heute: „Über 3,5 Sätze“ mit einer Quote von 1,53 bei Bet-at-Home!

Darum tippen wir bei Sebastian Korda vs Andrey Rublev auf „Über 3,5 Sätze“

Beide Spieler mussten in ihrem Erstrunden-Match bereits über 5 Sätze gehen, gewannen ihre folgenden Partien dann aber ohne Satzverlust.

Rublev (6-0) und Korda (4-2) haben jeweils eine positive Jahresbilanz und liegen in den Top 30 der Weltrangliste.

Beide Spieler standen bereits letztes Jahr im Viertelfinale und sind bei den Australian Open 2024 ambitioniert.

Sebastian Korda - Andrey Rublev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sebastian Korda: 3:0 Q. Haly, 3:2 V. Kopriva, 0:2 J. Lehecka, 2:0 C. O‘Connell, 2:0 L. Sonego.

Letzte 5 Spiele Andrey Rublev: 3:0 C. Eubanks, 3:2 T. Seyboth Wild, 2:0 E. Ruusuvuori, 2:1 J. Shang, 2:1 A. Fils.

Letzte Spiele Sebastian Korda vs. Andrey Rublev: 0:2, 0:2.

Novak Djokovic vs Tomas Martin Etcheverry Prognose: Der Djoker müht sich erneut

Bislang ist der Happy Slam eine anstrengende Angelegenheit für den Djoker, gespickt mit vielen unerwarteten Herausforderungen. Djokovic gab in seinen ersten beiden Matches jeweils einen Satz ab und musste für sein Weiterkommen ordentlich schwitzen.

Etcheverry hingegen machte mit Andy Murray in der ersten Runde kurzen Prozess (3:0) und ließ bei seinem folgenden Duell mit Gael Monfils ebenfalls keine Fragezeichen aufkommen (3:0).

Der Argentinier darf gegen den 36-jährigen Serben erstmals in der 3. Runde der Australian Open antreten und sollte nach seinen zwei Zu-Null-Siegen in Folge ein ernster Kandidat auf zumindest einen Satzgewinn sein.

Unser Australian Open 2024 Tipp heute: „Über 3,5 Sätze“ mit einer Quote von 2,34 bei NEObet!

Darum tippen wir bei Novak Djokovic vs Tomas Martin Etcheverry auf „Über 3,5 Sätze“

Djokovic gab in seinen beiden vorangegangenen Matches jeweils einen Satz ab.

Etcheverry startete mit 2 dominanten Zu-Null-Siegen formstark in die Australian Open 2024.

Etcheverry gab bislang in keinem Satz mehr als 4 Games ab.

Novak Djokovic - Tomas Martin Etcheverry Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Novak Djokovic: 3:1 A. Popyrin, 3:1 D. Prizmic, 0:2 A. de Minaur, 2:1 J. Lehecka, 2:0 Z. Zhang.

Letzte 5 Spiele Tomas Martin Etcheverry: 3:0 G. Monfils, 3:0 A. Murray, 1:2 A. Shevchenko, 1:2 T. Machac, 0:2 N. Djokovic.

Letzte Spiele Nova Djokovic vs. Tomas Martin Etcheverry: 2:0, 2:0.

Jannik Sinner vs Sebastian Baez Prognose: Sinner ist nicht zu stoppen

Offensichtlich hat Jannik Sinner seine fantastische Form aus der letzten Saison über den Jahreswechsel gerettet. Der Südtiroler ließ seine beiden Kontrahenten in Runde 1 (B. Van de Zandschulp) und Runde 2 (J. de Jong) chancenlos zurück und gewann jeweils zu Null.

Sein Gegenüber in der dritten Runde hingegen, Sebastian Baez, konnte keines seiner beiden vorangegangenen Matches ohne Satzverlust für sich entscheiden und verlor das einzige Aufeinandertreffen zwischen ihm und Sinner im vergangenen Jahr mit 1:2.

Sinner will nach seinem Halbfinale während der letzten Wimbledon-Ausgabe den nächsten Schritt machen und wirkt zu Beginn des Jahres in bester Verfassung.

Unser Australian Open Tipp heute: „3:0-Sieg Sinner“ mit einer Quote von 1,34 bei Oddset!

Darum tippen wir bei Jannik Sinner vs Sebastian Baez auf „3:0-Sieg Sinner“

Sinner gewann bereits die ersten beiden Matches bei den Australian Open zu Null.

Sinner gab in diesem Jahr noch keinen Satz ab (4 Zu-Null-Siege).

Sinner ist die Nummer 4 der Welt und seit Monaten in Bestform. Der 22-Jährige hatte letztes Jahr eine Bilanz von 64-15 Siegen.

Jannik Sinner - Sebastian Baez Statistik & Bilanz: