Australian Open Tipps heute - Experten Tipps für den 21.01.2024

Unsere Australian Open Sportwetten Tipps am 21.01.2024 lauten: Alex de Minaur und Andrey Rublev gewannen ihre letzten beiden Runden jeweils ohne Satzverlust und zeigten gute Auftritte. In unserem Wett Tipp heute gehen wir beim direkten Duell von einem sehr ausgeglichenen Match aus.

Am 8. Tag der Australian Open 2024 stehen mehrere hochkarätige Achtelfinal-Matches auf dem Programm. Novak Djokovic steigerte sich in seinem Drittrunden-Match gegen Etcheverry deutlich und gab erstmals bei diesem Turnier keinen Satz ab. Sein Herausforderer ist Adrian Mannarino, der sein Stehvermögen bei den Australian Open demonstrierte und in jeder Runde einen Sieg nach fünf Sätzen davontrug.