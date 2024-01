Australian Open Tipps heute - Experten Tipps für den 23.01.2024

Unsere Australian Open Sportwetten Tipps am 23.01.2024 lauten: Die ersten beiden Viertelfinalspiele der Herren sind in unserem Wett Tipp heute klare Angelegenheiten. Djokovic ist der klare Favorit gegen Fritz, während Sinner gegen Rublev die Nase vorne haben sollte. Bei den Frauen hat Sabalenka gute Chancen gegen Krejcikova.

Am 10. Tag der Australian Open 2024 stehen die ersten Viertelfinalspiele auf dem Programm. Pünktlich zur zweiten Woche der Australian Open bewegt sich die Formkurve von Novak Djokovic nach oben. Der Serbe gewann seine letzten beiden Matches ohne Satzverlust und gab in der vierten Runde insgesamt nur drei Games an Adrian Mannarino ab. Somit sollte klar sein, dass der 36-Jährige als klarer Favorit gegen Taylor Fritz aufläuft.