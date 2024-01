Australian Open Tipps heute - Experten Tipps für den 24.01.2024

Unsere Australian Open Sportwetten Tipps am 24.01.2024 lauten: Alexander Zverev hat eine extrem schwierige Aufgabe zu bewältigen. Carlos Alcaraz dürfte deutlich frischer sein und steigerte sich bislang in jeder Runde. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir erneut kein einfaches Match für den Weltranglisten-Sechsten.