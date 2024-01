Australian Open Tipps heute - Experten Tipps für den 26.01.2024

Unsere Australian Open 2024 Sportwetten Tipps am 26.01.2024 lauten: Alexander Zverev und Daniil Medvedev mussten im Laufe des Turniers bereits einige schwierige Momente überstehen und vor allem an ihre physischen Grenzen gehen. In unserem Wett Tipp heute hat der Deutsche eine Chance, ähnlich wie Jannik Sinner gegen Novak Djokovic.

Am 13. Tag der Australian Open 2024 kommt es zu den Herren-Halbfinal-Duellen und dem Endspiel der Frauen. Beide Halbfinal-Spiele der Herren sind mit extrem großer Spannung und interessanten Storylines versehen. Jannik Sinner verlor bisher als einziger Spieler keinen Satz im Turnier und fordert den zehnfachen Australian-Open-Champion Novak Djokovic heraus. In der anderen Paarung kämpft Alexander Zverev gegen seinen langjährigen Rivalen Daniil Medvedev um den zweiten Platz im Finale.

Im Finale der Frauen erhält Aryna Sabalenka gegen Qinwen Zheng die Chance, ihren Titel in Down Under zu verteidigen. Nachdem die Weltranglisten-Zweite noch keinen Satz im Turnier verlor, ist sie in unserem Wett Tipp heute die klare Favoritin.

Novak Djokovic vs Jannik Sinner Prognose: Schlägt Sinners große Stunde gegen Djokovic?

Im vergangenen Jahr duellierten sich Novak Djokovic und Jannik Sinner in vier Matches, wovon beide Spieler jeweils zwei Siege davontragen konnten. Zuletzt entschied der Südtiroler zwei von drei Begegnungen für sich. Sobald Sinner einen Satz im Match für sich entschied, endete das Duell nie mit Über 1,5 Sätzen Differenz.

Die Form aus dem bisherigen Turnierverlauf sollte Sinner definitiv die Möglichkeit geben, mindestens einen Satz für sich zu entscheiden. Bislang gab Sinner in fünf Matches keinen einzigen Satz ab, während Djokovic in drei seiner fünf Matches einen Satz an seinen Herausforderer verlor.

Der zehnfache Rekordchampion gewann in seiner Karriere jedes Halbfinale bei den Australian Open (10 von 10) und hat mit seinen 36 Jahren die nötigen Qualitäten, um in Pressure-Momenten abzuliefern.

Diese Qualitäten konnte jedoch auch sein 22-jähriger Herausforderer im Verlauf des ersten Grand Slams des Jahres präsentieren. Sinner gewann 46 Prozent seiner Break-Punkte, drehte im Viertelfinale einen 1:5-Rückstand im Tiebreak gegen Rublev um und holte sich damit die entscheidende 2:0-Satzführung.

Unser Australian Open 2024 Tipp heute: „Sieg Sinner (HC +1,5)“ mit einer Quote von 1,80 bei Winamax!

Darum tippen wir bei Novak Djokovic vs Jannik Sinner auf „Sieg Sinner (HC +1,5)“

● Der H2H-Vergleich war im letzten Jahr bereits ausgeglichen (2:2).

● Djokovic stand knapp 4 Stunden länger auf dem Court und verlor bereits 3 Sätze.

● Sinner nutzte 46 Prozent seiner Break-Chancen und schlug mit Rublev (3:0) und Khachanov (3:0) bereits zwei Top-15-Spieler ohne Satzverlust.

Novak Djokovic - Jannik Sinner Statistik & Bilanz:

● Letzte 5 Spiele Novak Djokovic: 3:1 T. Fritz, 3:0 A. Mannarino, 3:0 T.M. Etcheverry, 3:1 A. Popyrin, 3:1 D. Prizmic.

● Letzte 5 Spiele Jannik Sinner: 3:0 A. Rublev, 3:0 K. Khachanov, 3:0 S. Baez, 3:0 J. de Jong, 3:0 B. Van de Zandschulp.

● Letzte 5 Spiele Novak Djokovic vs. Jannik Sinner: 1:2, 2:0, 1:2, 3:0, 3:2.

Daniil Medvedev vs Alexander Zverev Prognose: Das erste Grand-Slam-Duell

Seit geraumer Zeit pflegen die beiden Top-10-Spieler eine Rivalität, die sich aus bereits 18 Aufeinandertreffen entwickelt hat. Medvedev führt den H2H-Vergleich mit 11:7-Siegen an. Allerdings findet in diesem Jahr das erste Grand-Slam-Duell zwischen dem Weltranglisten-Dritten und dem Olympiasieger statt.

Im Gegensatz zum ehemaligen Weltranglisten-Ersten bestritt Zverev seine ersten Matches im neuen Jahr bereits vor den Australian Open und hatte beim ersten deutschen Sieg im United Cup mehrere gute Vorstellungen. Im Jahr 2024 hat der Weltranglisten-Sechste eine herausragende Bilanz von 9:1-Siegen.

Beide Spieler überstanden bereits mehrere intensive Matches beim diesjährigen Happy Slam. Zverev zeigte bei seinem Halbfinal-Sieg über Carlos Alcaraz (3:1) eine phänomenale Leistung und unterstrich damit seine Ambitionen auf den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere.

Unser Australian Open 2024 Tipp heute: „Sieg Zverev“ mit einer Quote von 2,20 bei Bet-at-home!

Darum tippen wir bei Daniil Medvedev vs Alexander Zverev auf „Sieg Zverev“

● Zverev hat 2024 eine Bilanz von 9:1-Siegen.

● Der Deutsche zeigte sein bestes Match gegen Alcaraz (3:1), während Medvedev im Viertelfinale knapp eine Stunde länger auf dem Court stand.

● Zverev gewann gegen Alcaraz 85 Prozent seiner ersten Aufschläge.

Daniil Medvedev - Alexander Zverev Statistik & Bilanz:

● Letzte 5 Spiele Daniil Medvedev: 3:2 H. Hurkacz, 3:1 N. Borges, 3:0 F. Auger-Aliassime, 3:2 E. Ruusuvuori, 3:1 (Aufgabe) T. Atmane.

● Letzte 5 Spiele Alexander Zverev: 3:1 C. Alcaraz, 3:2 C. Norrie, 3:0 A. Michelsen, 3:2 L. Klein, 3:1 D. Koepfer.

● Letzte 5 Spiele Daniil Medvedev vs. Alexander Zverev: 2:0, 2:0, 1:2, 2:0, 2:1.

Aryna Sabalenka vs Qinwen Zheng Prognose: 2:0-Sieg Sabalenka

Wer holt sich bei den Frauen den Titel bei den Australian Open 2024? Titelverteidigerin Aryna Sabalenka bestritt bislang ein grandioses Turnier und verlor in keiner Partie auch nur einen Satz. Zudem spielt die Belarussin seit mehr als einem Jahr auf enorm hohem Niveau und qualifizierte sich bei ihren letzten sechs Grand-Slam-Teilnahmen mindestens für das Halbfinale.

Nach dem verlorenen US-Open-Finale 2023 bestreitet Sabalenka ihr zweites Grand-Slam-Finale in Serie. Während ihrer vorangegangenen Matches der diesjährigen Australian Open legte die 25-Jährige stets ein positives Verhältnis von Winnern zu Unforced Errors auf.

Mit Hilfe ihrer Erfahrung aus bereits zwei gespielten Grand-Slam-Finals und der bärenstarken Form aus den bisherigen Turnier-Matches, sollte Sabalenka auch den zweiten direkten Vergleich mit Zheng ohne Satzverlust für sich entscheiden können. Die Chinesin steht erstmals überhaupt in einem Grand-Slam-Finale.

Unser Australian Open Tipp heute: „2:0-Sieg Sabalenka“ mit einer Quote von 1,60 bei Bet3000!

Darum tippen wir bei Aryna Sabalenka vs Qinwen Zheng auf „2:0-Sieg Sabalenka“

● Sabalenka ist die Titelverteidigerin und gewann ihre letzten 13 Matches bei den Australian Open.

● Sabalenka verlor im gesamten Turnier noch keinen einzigen Satz.

● Zheng bestreitet ihr erstes Grand-Slam-Finale.

Aryna Sabalenka - Qinwen Zheng Statistik & Bilanz:

● Letzte 5 Spiele Aryna Sabalenka: 2:0 C. Gauff, 2:0 B. Krejcikova, 2:0 A. Anisimova, 2:0 L Tsurenko, 2:0 B. Fruhvirtova.

● Letzte 5 Spiele Qinwen Zheng: 2:0 D. Yastremska, 2:1 A. Kalinskaya, 2:0 O. Dodin, 2:1 Y. Wang, 2:0 K. Boulter.