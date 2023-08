Australien - Dänemark Tipp, Prognose, Quoten | 07.08.2023

Australien spielte sich im abschließenden Gruppenspiel gegen Kanada in einen Rausch. Unentwegt haben die Co-Gastgeberinnen das Tor des Olympiasiegers attackiert und sich damit in die Favoritenrolle gegen Dänemark geschossen.

Dänemark steht bei diesem Turnier für so einiges, aber auf keinen Fall für torreiche Spiele. Keines ihrer Gruppenspiele bot den Zuschauern Über 2,5 Tore. Außerdem durfte stets nur ein Fanlager jubeln. Unser Tipp: „Beide treffen: Nein“ mit einer Quote von 1,72 bei Betano .

Darum tippen wir bei Australien vs Dänemark auf „Beide treffen: Nein“:

Australien vs Dänemark Quoten Analyse:

Australien vs Dänemark Prognose: Wie will Dänemark ein Tor erzielen?

Zum Auftakt ließen sich die Däninnen bis zur 89. Spielminute Zeit. Dann spielte Harder eine Ecke in den Strafraum, die Amalie Vangsgaard per Kopf verwandeln konnte. Nach der 0:1-Niederlage gegen England brachte Harder ihre Mannschaft gegen Haiti mit 1:0 in Führung - und zwar per Elfmeter. Nur das 2:0 in der Nachspielzeit fiel aus dem Spiel heraus.