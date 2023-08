Australien – England Tipp, Prognose & Quoten | 16.08.2023

Unser Australien - England Tipp zum Frauen WM Halbfinale am 16.08.2023 lautet: Neben Spanien fungieren die Engländerinnen als Anwärter auf den WM-Titel und sind auch gegen Australien zu favorisieren.

Australien sorgte im Viertelfinale für eine kleine Überraschung und setzte sich gegen Frankreich im Elfmeterschießen mit 7:6 durch. Dabei verstrichen die reguläre Spielzeit sowie die Verlängerung torlos.

England zeigte gegen Kolumbien Moral und drehte einen zeitigen Rückstand durch die Treffer von Lauren Hemp und Alessia Russo.

Wir sehen „The Lionesses“ in der Favoritenrolle und schließen das Remis in der regulären Spielzeit nicht aus. Darüber hinaus tendieren wir zu weniger als 3,5 Toren. Für diese mittels Konfigurator abgegebene Wette hält Oddset eine Quote von 1,58 bereit.

Darum tippen wir bei Australien vs England auf „Doppelte Chance X2 & weniger als 3,5 Tore“:

Australien ist den englischen Fußballerinnen qualitativ unterlegen.

England bestritt nur eine der fünf Turnierbegegnungen mit weniger als 3,5 Toren.

Beide Konkurrenten standen sich in fünf Partien gegenüber, sämtliche Paarungen endeten mit weniger als 3,5 Toren. Viermal sogar mit weniger als 2,5 Treffern.

Australien vs England Quoten Analyse:

Wer sich am Drei-Wege-Markt auf die Suche nach einem Favoriten begibt, wird zu keinem Ziel gelangen. Beide Mannschaften duellieren sich mehr oder weniger auf Augenhöhe. Wenngleich die Engländerinnen aufgrund der größeren Qualität in den eigenen Reihen die etwas niedrigere Australien England Wettquote in Bezug auf den Sieg aufzeigen.

Die Wettanbieter tendieren zu einem defensiv ausgerichteten Spiel und rechnen mit zwei oder weniger Toren. Eine Tatsache, die anhand einer Quote von durchschnittlich 1,42 untermauert wird. Zudem ist nicht zwingend mit Treffern auf beiden Seiten zu rechnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Australien vs. England Prognose: Kommt England dem Traum vom ersten WM-Titel näher?

„The Matildas“ haben bereits jetzt als Co-Gastgeber der Frauen WM Geschichte geschrieben und sind erstmals in die Runde der letzten Vier eingezogen. Mit den eigenen Fans im Rücken wollen die Frauen aus Down Under zum fünften Turniersieg gelangen.

Gegen Frankreich boten die Schützlinge von Trainer Tony Gustavsson eine starke Vorstellung und hielten die Null. Im Elfmeterschießen avancierte Cortnee Vine zur Matchwinnerin und verwandelte den entscheidenden Elfer zum 7:6-Endstand.

Den bisher einzigen Misserfolg im Wettbewerb mussten „The Matildas“ in der Vorrunde nach einem 2:3 gegen Nigeria in Kauf nehmen. Da die anderen beiden Gruppenansetzungen gegen Kanada (4:0) und Irland (1:0) gewonnen wurden, stand trotzdem der Platz an der Sonne zu Buche.

„The Lionesses“ zeigten sich bei der Frauen WM 2023 in einer sehr guten Verfassung und sind in der regulären Spielzeit nach wie vor ungeschlagen (4S, 1U). Das einzige Remis kam im Achtelfinale gegen Nigeria nach einem 0:0 zustande. Im Elfmeterschießen resultierte ein 4:2-Triumph.

Australien - England Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Australien: 7:6 n. E. Frankreich (WM, H), 2:0 Dänemark (WM, H), 4:0 Kanada (WM, H), 2:3 Nigeria (WM, H), 1:0 Irland (WM, H).

Letzte 5 Spiele England: 2:1 Kolumbien (WM, A), 4:2 n. E. Nigeria (WM, A), 6:1 China (WM, A), 1:0 Dänemark (WM, A), 1:0 Haiti (WM, A).

Letzte Spiele Australien vs. England: 2:0 (Test, A), 1:1 (Test, A), 0:1 (Test, A), 0:3 (Zypern-Cup, A), 2:0 (Test, A).

Vor allem defensiv stand der dreimalige Zypern-Cup-Gewinner sehr sicher und ließ in den fünf Ansetzungen nur zwei Gegentore zu. Mal abgesehen von 6:1 gegen China in der Gruppenphase wurden bisweilen alle Partien im Turnierverlauf mit weniger als 3,5 Toren absolviert. Drei der fünf Begegnungen endeten sogar mit weniger als 1,5 Treffern.

Bereits in der Gruppenphase untermauerte die Elf von Trainerin Sarina Wiegman ihre Favoritenrolle und holte neun Punkte aus drei Spielen. In der K.o.-Runde musste England gegen Nigeria und Kolumbien alles in die Waagschale werfen, um sich jeweils knapp durchzusetzen.

Der von uns getestete Wettanbieter Oddset sieht im direkten Duell mit WM-Quoten von 3.10, 3.00 bzw. 2.35 keinen eindeutigen Favoriten und hält sich am Drei-Wege-Markt alle Optionen offen. Wer seine Australien England Wetten auf das nächste Level bringen möchte, sollte einen Blick in unseren Wettanbieter Vergleich werfen, um keine Angebote zu verpassen.

Unser Australien – England Tipp: Doppelte Chance X2 & weniger als 3,5 Tore

Die englischen Fußballfrauen zeigen mehr als den doppelten Kadermarktwert auf und bestechen anhand der größeren Qualität in den eigenen Reihen. Zudem sind sie im FIFA-Ranking drei Plätze vor der australischen Damen Auswahl angesiedelt.

England gestaltet die Spiele aus einer gesicherten Abwehr heraus und lässt bei nur zwei Gegentoren in fünf Begegnungen defensiv nichts anbrennen. Wenngleich Australien am Mittwoch das Heimrecht genießt, wird es mehr als schwer gegen „The Lionesses“.