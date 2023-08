Australien - Frankreich Tipp, Prognose & Quoten | 12.08.2023

Unser Australien - Frankreich Tipp zum Frauen WM 2023 Viertelfinale am 12.08.2023 lautet: Weder Australien noch Frankreich hatten größere Probleme bei ihren Begegnungen im Achtelfinale. Dieses Viertelfinale sorgt für Vorfreude.

Australien hat den schweren Start ins Turnier im eigenen Land überwunden und spielt sich derzeit in einen Rausch. Das Publikum peitscht die Co-Gastgeberinnen kontinuierlich an. Zuletzt hat Australien zwei Siege in Serie eingefahren und dabei sechs Tore erzielt. Vor dem Viertelfinale ist sogar Superstar Sam Kerr wieder an Bord.

Frankreich hat in diesem Turnier schon mehrfach einen herausragenden Angriff bewiesen. Auf einen 6:3-Sieg im abschließenden Gruppenspiel folgte zuletzt ein klarer 4:0-Sieg im Achtelfinale gegen Marokko. Unser Tipp: „Beide treffen: Ja“ mit einer Quote von 1,96 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Australien vs Frankreich auf „Beide treffen: Ja“:

Australien erzielte in den letzten beiden Partien 6 Tore - Frankreich übertrumpfte diesen Wert sogar nochmal (10).

Australien hat bei dieser WM 2,3 Tore pro Spiel erzielt - Frankreich sogar 3,0.

Beide Mannschaften haben eine Schussverwandlungs-Quote von über 10 Prozent.

Australien vs Frankreich Quoten Analyse:

Die Co-Gastgeberinnen haben angefangen, Euphorie und Lautstärke aus den Stadien in ihre eigene Energie zu verwandeln. Angetrieben vom frenetischen Publikum wollen sie nun die Außenseiterrolle und Quoten von 3,50 bis 3,65 widerlegen.

Mit den Französinnen auf der Gegenseite können wir uns auf eine hochklassige Begegnung einstellen. Der Sieger dieser Partie geht in der Bilanz der direkten Duelle mit 3:2 in Führung. Die Buchmacher sehen Frankreich mit Wettquoten von höchstens 2,15 in der Favoritenrolle. Für eine Wette ohne Einzahlung lohnt sich ein Blick hinter unsere Verlinkung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Australien vs Frankreich Prognose: Offensive Power auf beiden Seiten

Sam Kerr ist zurück! Die große Hoffnung der australischen Nationalmannschaft hat im Achtelfinale gegen Dänemark (2:0) ihre ersten Minuten gesammelt. Das könnte ein zusätzlicher Push für die Co-Gastgeberinnen sein, denn sie haben gelernt, Spiele ohne ihre Kapitänin zu gewinnen. Zuletzt erzielten die Matildas sechs Tore in zwei Partien.

Zwei Spielerinnen, die bei diesem Turnier in prominentere Rollen geschlüpft sind, finden wir auf den Flügeln. Hayley Raso ist auf der rechten Außenbahn zu Hause und hat bereits drei Turniertreffer erzielt. Caitlin Foord ist ihr linker Gegenpart, war besonders im Achtelfinale nicht zu stoppen und leitete mit ihrem Tor zum 1:0 das Weiterkommen ein.

Die Französinnen werden eine der besten Defensiven des Turniers mächtig auf die Probe stellen. Australien hat drei der vier Spiele ohne Gegentor beendet - Les Bleues haben zehn Tore in den vergangenen beiden Begegnungen erzielt.

Nehmen wir uns weitere individuelle Statistiken vor, finden wir die Akteurin mit den meisten Scorer-Punkten im Kader von Herve Renard. Kadidiatou Diani hat mit sieben Scorer-Punkten (4 Tore, 3 Vorlagen) die meisten im Turnier. Sechs der sieben Punkte stammen aus den vergangenen beiden Begegnungen. Diese Frau ist in Topform!

Australien - Frankreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Australien: 2:0 Dänemark (H), 4:0 Kanada (A), 2:3 Nigeria (H), 1:0 Irland (H), 1:0 Frankreich (H).

Letzte 5 Spiele Frankreich: 4:0 Marokko (H), 6:3 Panama (A), 2:1 Brasilien (H), 0:0 Jamaika (H), 0:1 Australien (A).

Letzte Spiele Australien vs. Frankreich: 1:0 (H), 0:2 (A), 2:3 (H), 2:0 (A).

Derzeit ist die Bilanz mit 2:2-Siegen vollkommen ausgeglichen. Erst kurz vor dem Turnier trafen beide Mannschaften in einem abschließenden Testspiel aufeinander. Mit einem 1:0-Erfolg stärkten die Matildas ihr gutes Gefühl für die Heim-WM.

Gehen wir zurück zu den Begegnungen dieser Frauen-Weltmeisterschaft. Australien hat in jedem Spiel mindestens ein Tor erzielt, bei drei von vier Partien sogar mindestens doppelt genetzt. Frankreich ist zwar mit einem 0:0 ins Turnier gestartet, hat danach aber den Turbo gezündet und zwölf Treffer in drei Partien erzielt.

Beide Mannschaften profitieren von einer hohen Anzahl an Abschlüssen. Les Bleues gaben durchschnittlich 18,5 Schüsse pro Spiel ab (4.). Die Gustavsson-Elf drückt mit 15,3 Schüssen pro Partie (9.) ebenfalls nicht selten ab. Diese Zahlen sind jedoch nur deshalb so interessant, weil beide Teams mit einer Schussverwandlungs-Quote von über zehn Prozent daherkommen.

Halten die Angriffsreihen an ihren guten Abläufen fest, sind Tore garantiert. Australien beendete zwei der letzten drei Partien mit Über 2,5 Toren - Frankreich sogar jedes der vergangenen drei Spiele. NEObet versorgt euch mit einer Quote von 2,30 für Über 2,5 Tore. Diese Wette könnt ihr ebenfalls in der NEObet App abgeben.

Unser Australien - Frankreich Tipp: „Beide treffen: Ja“

Australien und Frankreich zählen laut FIFA-Weltrangliste zu den zehn besten Nationen im Frauenfußball. Beide Mannschaften haben im Laufe der Begegnungen immer besser ins Turnier gefunden und sich für die K.o.-Phase in Form gespielt. Wir erwarten eine Partie, die durch Kleinigkeiten entschieden wird und in der beide Teams zumindest ein Tor erzielen.