Australien - Irland Tipp, Prognose & Quoten | 20.07.2023

Unser Australien - Irland Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 20.07.2022 lautet: Co-Gastgeber Australien ist in seinem WM-Auftaktspiel eigentlich der klare Favorit. Doch die Aufgabe gegen kampf- und defensivstarke „Girls in Green“ wird gar nicht so einfach.

Nachdem die Frauen WM 2023 am Donnerstag mit dem Spiel zwischen Neuseeland und Norwegen eröffnet wird, gibt sich auch Mit-Gastgeber Australien am ersten Turniertag die Ehre. Die „Matildas“ bekommen es im ersten Spiel der Gruppe B mit dem WM-Debütanten Irland zu tun. Wenig überraschend sind die australischen Frauen in dieser Partie anhand der Wettquoten die klaren Favoriten. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und entscheiden uns mit einer Quote von 1.57 bei Betano für die Wette „Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Australien vs Irland auf „DC 1/x & Unter 3,5 Tore“:

Die „Girls in Green“ haben in 8 Spielen der WM-Quali nur 4 Gegentore kassiert

Irland ist das erste Mal bei einem großen Turnier am Start

Australien hat den einzigen Vergleich gegen die irische Auswahl verloren

Australien vs Irland Quoten Analyse:

Irland hat bei der WM 2023 eine schwere Gruppe erwischt. Die Debütantinnen treffen in der Vorrunde nicht nur auf den Co-Gastgeber, sondern auch auf den amtierenden Olympiasieger Kanada und das beste afrikanische Team aus Nigeria. Bei der Australien vs Irland Prognose sind die „Girls in Green“ somit die klaren Underdogs.

Bei den Buchmachern, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Steuer befinden, gibt es für einen Außenseiter-Sieg durchschnittliche Quoten von 9.97 Ein Erfolg der Gastgeberinnen wird dagegen mit Quoten im Schnitt von 1.30 belohnt. Diese Einschätzung wird durch die FIFA-Weltrangliste unterstützt: Hier steht Australien auf Rang 10, während sich Irland auf Platz 22 wiederfindet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Australien vs Irland Prognose: Knacken die Matildas den irischen Abwehrriegel?

Die australische Frauen-Nationalmannschaft hat nur die erste WM (1991) verpasst und bei den letzten vier Endrunden immer die Gruppenphase überstanden. Allerdings konnten die „Matildas“ noch nie ein WM-Halbfinale erreichen. Bisher entschied Australien bei einer Weltmeisterschaft nur ein K.o.-Spiel für sich und schied immer spätestens im Viertelfinale aus. Als Co-Gastgeber und mit der Unterstützung der heimischen Fans sowie mit dem „besten Kader aller Zeiten“ wollen die Damen aus Down Under nun Geschichte schreiben.

Im Mittelpunkt des Aufgebots steht Chelsea-Stürmerin Samantha Kerr, die es als erste Frau aufs Cover der FIFA-Videospielreihe geschafft hat. Auch die Form von Australien macht Hoffnung. In den letzten 10 Monaten feierte die Mannschaft Siege gegen Teams wie Dänemark (3:1), Schweden (4:0), Spanien (3:2) oder England (2:0). Mit dem Erfolg in London beendeten die „Matildas“ auch die Siegesserie der „Lionesses“. Der schwedische Trainer Tony Gustavsson legt viel Wert aufs Konterspiel und Standardsituationen.

Die irische Frauen-Fußball-Nationalmannschaft hat endlich ihr erstes großes Turnier erreicht. In der Qualifikationsgruppe A für die WM 2023 sicherten sich die „Girls in Green“ mit nur einer Niederlage und gerade mal vier Gegentoren in acht Spielen den zweiten Platz hinter Schweden. In den Playoffs setzten sich die Damen dann mit 1:0 in Glasgow gegen Schottland durch. Unter der niederländischen Trainerin Vera Pauw, welche die Mannschaft seit 2019 betreut, ging es für die Mannschaft in den letzten Jahren kontinuierlich aufwärts.

Schon die Teilnahme an der EM 2022 wurde nur äußerst knapp verpasst. Das Team ist gut organisiert und bringt typisch irische Qualitäten wie Einsatz oder Mannschaftsgeist auf den Rasen. Im Mittelfeld ziehen Denise O‘Sullivan (North Carolina) und Katie McCabe (Arsenal) die Fäden. Pauw wird allerdings immer wieder für ihren defensiven und wenig kreativen 5-4-1-Stil kritisiert. Die Auswahl kann fast nur nach ruhenden Bällen für Gefahr sorgen. Von den letzten 6 Testspielen konnte man 2 gewinnen, bei 3 Niederlagen.

Australien - Irland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Australien: 1:0 Frankreich (H), 2:0 England (A), 0:1 Schottland (H), 3:0 Jamaika (H), 3:2 Spanien (H)

Letzte 5 Spiele Irland: 0:3 Frankreich (H), 3:2 Sambia (H), 0:1 USA (A), 0:2 USA (A), 0:0 China (A)

Letzte Spiele Australien vs Irland: 2:3

Beide Nationalmannschaften begegneten sich bisher erst einmal und bestritten im September 2021 ein Testspiel gegeneinander. Damals setzte sich Irland in Dublin mit 3:2 gegen Australien durch. Alle drei Treffer für die „Girls in Green“ fielen nach Standardsituationen.

Unser Australien - Irland Tipp: Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore

Die irischen Damen werden sich wie gewohnt hinten reinstellen. Gerade zum Start eines Turniers könnte eine Mannschaft wie Australien trotz einer Stürmerin wie Samantha Kerr damit einige Probleme haben. Trotzdem sind die „Matildas“ zu Recht die klaren Favoriten. Ein Torfestival ist aber eher unwahrscheinlich. Falls sich die Debütantinnen sogar einen Punkt ermauern, sichern wir die Wette mit der „Doppelten Chance“ ab.