Australien - Libanon Tipp, Prognose & Quoten | 21.03.2024

Unser Australien - Libanon Sportwetten Tipp zum WM Quali Spiel am 21.03.2022 lautet: Nach einer eher enttäuschenden Asienmeisterschaft will Australien in der WM-Quali wieder Gas geben. Das dürfte im Wett Tipp heute in Sydney gegen den Libanon auch gelingen.

Erst am 11. Juni 2026 wird die 23. FIFA-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko eröffnet. In einigen Verbänden hat die Qualifikation allerdings schon begonnen. So sind beim Asiatischen Fußballverband (AFC) im Kampf um die WM-Tickets zwei Spieltage absolviert. In der Gruppe I ist Australien der haushohe Favorit und hat diesen Status mit zwei Siegen ohne Gegentor schon unterstrichen. Im dritten Spiel empfangen die Socceroos in Sydney den Libanon. Die Wettquoten gehen hier von einer eindeutigen Angelegenheit aus.

Wir kommen zum selben Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,57 bei Interwetten die Wette „Sieg Australien & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Australien vs Libanon auf „Sieg Australien & Über 2,5 Tore“:

Australien hat in der Weltrangliste 92 Plätze Vorsprung

Die Socceroos nahmen an den letzten 5 FIFA-Weltmeisterschaften teil

Der größte Erfolg des Libanon waren drei Teilnahmen an der Asienmeisterschaft



Australien vs Libanon Quoten Analyse:

Australien ist als Nummer 23 der Weltrangliste die Nummer 4 in Asien hinter Japan, dem Iran und Südkorea. Die Auswahl von Libanon wird dagegen nur auf Rang 115 des FIFA-Rankings geführt.

Damit sind die Weichen bei der Australien vs Libanon Prognose schon gestellt. Für einen Sieg der Socceroos bekommt ihr gerade mal Quoten im Schnitt von 1,15. Auf der Gegenseite gibt es bei den besten Wettanbietern für einen Sieg des Außenseiters den im Schnitt 15-fachen Wetteinsatz zurück.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Australien vs Libanon Prognose: Bleiben die Socceroos ohne Gegentor?

Auch bei der Asienmeisterschaft im Januar 2024 gehörte Australien zu den Mitfavoriten. Coach Graham Arnold hatte aber einige jüngere und unerfahrene Spieler in den Kader berufen, um ihnen Turnier-Praxis auf höchstem Niveau zu verschaffen. Am Ende sicherten sich die Socceroos als Gruppenerster das Weiterkommen. In der Gruppenphase hatten sich die Australier gegen Indien (2:0), Syrien (1:0) und Usbekistan (1:1) allerdings nicht mit Ruhm bekleckert.

Im Achtelfinale folgte dann ein souveränes 4:0 gegen Indonesien. Danach schieden die Männer aus Down Under unglücklich nach Verlängerung gegen Südkorea aus. Bei der Endrunde 2026 will Australien wieder an die letzte WM anknüpfen. Die Socceroos zogen in Katar hinter Frankreich, aber vor Tunesien und Dänemark ins Achtelfinale ein, schieden dann knapp mit 1:2 gegen den späteren Weltmeister Argentinien aus. In die Quali für die Weltmeisterschaft 2026 war die Auswahl mit einem 7:0 gegen Bangladesch und einem 1:0 gegen Palästina gestartet.

Im asiatischen Fußball gehört die Nationalmannschaft des Libanon eher zu den Außenseitern. Die Zedern nahmen dieses Jahr erst zum dritten Mal an der Asienmeisterschaft teil. Die Männer von Coach Miodrag Radulovic kamen in einer Gruppe mit Gastgeber Katar, Tadschikistan und China nur auf einen Punkt und ein Tor. Das Remis gab es beim 0:0 gegen die Chinesen. Somit mussten die Libanesen schon nach der Vorrunde wieder die Koffer packen.

Bei allen drei Kontinentalmeisterschaften schied die Auswahl schon nach der Gruppenphase aus. Nach neun Spielen bei der Endrunde steht mit einem 4:1 gegen Nordkorea im Jahr 2019 auch nur ein Sieg zu Buche, bei drei Remis und fünf Pleiten (8:17 Tore). In die Quali für die WM 2026 ist der Libanon mit zwei Remis gestartet. Auf ein 0:0 gegen Palästina folgte ein 1:1 gegen Bangladesch. Auf dem aktuellen zweiten Platz der Gruppe I würde die Mannschaft aber in die dritte Quali-Runde einziehen.

Australien - Libanon Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Australien: 1:2 Südkorea (H), 4:0 Indonesien (H), 1:1 Usbekistan (H), 1:0 Syrien (A), 2:0 Indien (H)

Letzte 5 Spiele Libanon: 1:2 Tadschikistan (A), 0:0 China (H), 0:3 Katar (A), 0:1 Saudi-Arabien (A), 2:1 Jordanien (H)

Letzte Spiele Australien vs Libanon: 3:0 (H), 3:0 (A)



Bisher stehen nur zwei Testspiele zwischen beiden Nationen in den Fußball-Datenbanken. Im September 2012 siegten die Socceroos mit 3:0 in Tripolis. Im November 2018 kam ein 3:0 in Sydney dazu.

Endet auch der dritte Vergleich mit einem 3:0 für die Australier, bekommt ihr dafür bei Anbieter Happybet eine Quote von 6,25. Diese doch etwas riskante Wette spielt sich aber deutlich besser mit dem Happybet Sportwetten Bonus.

Unser Australien - Libanon Tipp: Sieg Australien & Über 2,5 Tore

Die Verhältnisse bei diesem Quali-Spiel sind mehr als deutlich. Die Australier sind mit dem Heimvorteil und ihrer Qualität zurecht die haushohen Favoriten. Alles andere als ein Sieg der Socceroos wäre eine große Überraschung.