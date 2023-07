Australien - Nigeria Tipp, Prognose & Quoten | 27.07.2023

Unser Australien - Nigeria Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 27.07.2023 lautet: Voraussichtlich bekommt es Australien erneut mit einem tiefstehenden Gegner zu tun. Im ersten Spiel tat sich der Co-Gastgeber genau mit dieser Spielweise schwer.

Bei den vorangegangenen drei Frauen-Weltmeisterschaften gelang es den Australierinnen nicht, ihr Auftaktspiel für sich zu entscheiden. Diese Negativserie beendeten die Matildas durch einen 1:0-Erfolg im ersten Spiel gegen Irland.

Nigeria gelang am ersten Spieltag eine Nullnummer gegen die favorisierte Auswahl aus Kanada. Wir erwarten erneut ein Bollwerk der Mannschaft von Randy Waldrum und setzen auf „Unter 2,5 Tore“. Bei Bet-at-home findet ihr dafür eine Quote von 1,71.

Darum tippen wir bei Australien vs Nigeria auf „Unter 2,5 Tore“:

Beide Auftakt-Partien wurden mit Unter 2,5 erwartbaren Toren abgepfiffen.

Am ersten Spieltag endeten sowohl die Begegnung von Australien als auch von Nigeria mit weniger als 5 Torschüssen.

Australien beendete zuletzt 4 Spiele mit Unter 2,5 Toren - bei Nigeria blieben 4 der vergangenen 6 Partien Unter 2,5 Toren.

Australien vs Nigeria Quoten Analyse:

Erstmals seit 2007 (4:1 vs. Ghana) hat Australien sein Auftaktspiel bei einer Frauen-Weltmeisterschaft gewonnen (1:0 vs. Irland). Gewinnt der Co-Gastgeber am zweiten Spieltag erneut, vergeben die Buchmacher Wettquoten bis 1,43.

Wählt ihr einen der verlinkten Buchmacher, könnt ihr jetzt noch eine Einzahlung bei Wettanbietern mit Paypal tätigen. Nutzt ihr euer Guthaben für eine Wette auf einen Sieg der Nigerianerinnen, bekommt ihr Quoten zwischen 7,75 und 8,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Australien vs Nigeria Prognose: Eine ähnliche Aufgabe wie am ersten Spieltag

Tony Gustavsson lässt seine Spielerinnen vorzugsweise in einer 4-4-2 Formation auflaufen. Grundsätzlich ist Australien keine Mannschaft, die gerne ins hohe Pressing geht und das Spiel gestaltet. Deutlich lieber setzt der Co-Gastgeber auf schnelle Konterangriffe und ein zielgerichtetes Angriffsspiel.

Problematisch wird es, wenn sich das Gegenüber im eigenen Drittel verschanzt und dem Zehnten der FIFA-Weltrangliste das Spiel überlässt. Allerdings war genau das am ersten Spieltag der Fall. Ohne die verletzte Sam Kerr, Kapitänin und Superstar, tat sich Australien schwer und erspielte sich nur eine Großchance. Am Ende reichte es zum 1:0-Sieg.

Obwohl die Matildas am Ende auf 63 Prozent Ballbesitz kamen, gaben sie insgesamt nur zwei Torschüsse ab. Gemeinsam mit den xG von Irland enthielt die erste Begegnung Unter 2,5 erwartbare Tore (1,57 : 0,62 xG). Am zweiten Spieltag könnte die Gustavsson-Elf auf einen ähnlich ausgerichteten Gegner treffen.

Blicken wir auf die vergangenen Ergebnisse der Co-Gastgeber, tummelt sich dort ein Haufen torarmer Begegnungen. Zuletzt sah das Publikum in vier Spielen in Folge Unter 2,5 Tore in der Partie.

Australien - Nigeria Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Australien: 1:0 Irland (H), 1:0 Frankreich (H), 2:0 England (A), 0:1 Schottland (H), 3:0 Jamaika (H)

Letzte 5 Spiele Nigeria: 0:0 Kanada (H), 3:0 Neuseeland(A), 2:1 Haiti (H), 1:0 Costa Rica (H), 0:1 Kolumbien (A)

Letztes Spiel Australien vs. Nigeria: 2:0 (H)

Für Nigeria ist es die neunte Teilnahme an einer WM-Endrunde der Frauen. Trotz 27 absolvierten Spielen feierte der Außenseiter nur vier Siege. Am ersten Spieltag belohnte Nigeria einen beherzten Auftritt gegen Kanada (7. der FIFA-Weltrangliste) mit einem Punktgewinn (0:0).

Dabei agierte die Auswahl von Randy Waldrum sehr defensiv, verlagerte sich aufs Kontern und begnügte sich mit 32 Prozent Ballbesitz. Mit diesem Ansatz hatten Torchancen absoluten Seltenheitscharakter - im gesamten Spiel sahen die Zuschauer nur vier Torschüsse (3:1 pro Kanada).

Ebenso wie in der ersten Begegnung der Matildas beliefen sich die erwartbaren Tore bei der Nullnummer von Nigeria auf insgesamt Unter 2,5 xG. Da konnte selbst die fünffache afrikanische Fußballerin des Jahres, Asisat Oshoala, nichts ausrichten.

Abseits der Nationalmannschaft läuft die 28-Jährige für den FC Barcelona auf. Dort erzielte sie in 89 Spielen 83 Tore. Sollte eine der besten Angreiferinnen Europas in diesem Duell treffen, könnt ihr den Bet-at-home Gutschein verwenden und eine Quote von 3,85 nutzen.

Unser Australien - Nigeria Tipp: Unter 2,5 Tore

Obwohl Australien am ersten Spieltag 146 Pässe in der gegnerischen Hälfte spielte und offensiv auftrat, reichte es nur zu einem Treffer. Nigeria wird einen ähnlichen Spielplan wie Irland verfolgen und die Torchancen auf Seiten der Matildas niedrig halten.