Australien - Südkorea Tipp, Prognose & Quoten | 02.02.24

Beim Asien Cup vor vier Jahren schieden Australien und Südkorea jeweils im Viertelfinale aus. Am Freitag treffen die beiden Nationen bei der aktuellen Ausgabe dieses Wettbewerbs in der Runde der letzten Acht direkt aufeinander. Heißt also: Ein Team wird das Ergebnis vom letzten Mal verbessern. Das Halbfinale muss man beiden Mannschaften zutrauen. Sie gehören zu den Top-3-Favoriten auf den Titel.

Darum tippen wir bei Australien vs Südkorea auf „Beide Teams treffen“:

Australien vs Südkorea Quoten Analyse:

Australien vs Südkorea Prognose: Duell auf Augenhöhe

In der Gruppenphase des Wettbewerbs 2015 hatten noch die Südkoreaner mit 1:0 über Australien triumphiert. Nach diesem Turnier traten die beiden nur noch in zwei Testspielen aufeinander, zuletzt aber auch schon vor über viereinhalb Jahren. Um ein Haar wäre es am Freitag gar nicht zum nächsten Aufeinandertreffen gekommen. Denn Südkorea traf im Achtelfinale gegen Saudi Arabien erst in der neunten Minute der Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich und erzwang damit erst die Verlängerung und später dann auch das Elfmeterschießen, in dem sich Heung-Min Son und Co. schließlich durchsetzten. Damit blieben die Taeguk Warriors auch im zwölften Länderspiel in Folge unbesiegt.