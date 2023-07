Austria Wien - Banja Luka Tipp, Prognose, Quoten | 27.07.2023

Unser Austria Wien - Banja Luka Tipp zum Conference League Qualifikationsspiel am 27.07.2023 lautet: Noch vor dem Start in den nationalen Ligabetrieb haben Austria Wien und Banja Luka den internationalen Wettbewerb auf dem Zettel. Wir favorisieren die Gastgeber.

In der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League greifen Austria Wien und Banja Luka ins Geschehen ein. Das Hinspiel findet in der Generali Arena der Veilchen statt und diese haben im Quotenvergleich offensichtliche Vorteile.

Vergangenes Jahr trat die Austria in der Europa-League-Gruppenphase an. Die einzigen Punkte holten sie im eigenen Stadion. Banja Luka hingegen scheiterte in der letzten Saison in der ersten Qualifikationsrunde der Conference League. Unser Tipp: „Sieg Austria Wien & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,71 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Austria Wien vs Banja Luka auf „Sieg Austria Wien & Über 2,5 Tore“:

Liga-Heimspiele der Veilchen endeten im vergangenen Jahr mit durchschnittlich 3,00 Toren pro Partie.

Austria Wien ist seit 9 Spielen ungeschlagen - Banja Luka hat die letzten 4 Partien nicht gewonnen.

Banja Luka holte in der vergangenen Saison pro Heimspiel in der Liga 2,35 Punkte - auswärts lag der Punkteschnitt mit 1,13 deutlich darunter.

Austria Wien vs Banja Luka Quoten Analyse:

Vergangenes Jahr gab Austria Wien sein Debüt in der Conference-League-Gruppenphase. Um sich in diesem Jahr erneut für die Hauptrunde zu qualifizieren, muss zunächst Banja Luka aus dem Weg geräumt werden. Im Hinspiel sind die Veilchen mit Quoten bis 1,25 eindeutig favorisiert.

Die Gäste aus Bosnien-Herzegowina verpassten in der vergangenen Spielzeit den Einzug ins Hauptfeld. Gegen Austria Wien stehen die Chancen auf ein Weiterkommen schlecht. Mit Siegquoten von 11,00 bis 14,50 startet Banja Luka als Underdog ins erste Spiel. Bei den verlinkten Buchmachern könnt ihr euer Konto mit einer Einzahlung via Paypal füllen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Austria Wien vs Banja Luka Prognose: Auswärtsspiele als kritischer Faktor

Weder Austria Wien noch Banja Luka haben bisher ein Ligaspiel in den Knochen. Somit geht unser Blick in Richtung der Vorbereitungsspiele und den Tendenzen aus der vergangenen Spielzeit. Während die Veilchen seit neun Spielen ungeschlagen sind, haben die Gäste aus Bosnien-Herzegowina keine ihrer letzten vier Partien für sich entschieden.

Nehmen wir uns die vergangene Spielzeit von Banja Luka vor, fällt uns vor allem die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen auf. Bereits im nationalen Wettbewerb sammelten die Romanticari zu Hause deutlich mehr Punkte pro Spiel (2,35) als in der Ferne (1,13).

Diese Schwierigkeiten entdecken wir ebenso in den weiteren Wettbewerben. In der vorangegangenen Saison schieden die Gäste bereits in der ersten Qualifikationsrunde zur Conference League aus. Ein 2:0-Heimsieg gegen B36 Torshavn war zu wenig, denn im Rückspiel verlor der BSK mit 1:3 und schied im anschließenden Elfmeterschießen aus.

Insbesondere das Angriffsspiel von Banja Luka leidet regelmäßig in den Auswärtsspielen. Während der Liga-Heimspiele erzielte der Vizemeister der Premijer Liga noch 25 Tore, auswärts fiel der Wert auf 14 Treffer ab.

Austria Wien - Banja Luka Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Austria Wien: 7:0 Spittal/Drau (A), 1:1 Aris Limassol (H), 1:1 Galatasaray (H), 4:1 SC Lilienfeld (H), 5:1 Horn (H)

Letzte 5 Spiele Banja Luka: 1:1 Vojvodina (A), 0:2 Radnicki 1923 (A), 1:2 Zeleznicar Pancevo (A), 0:2 Roter Stern Belgrad (A), 6:0 Omarska (A)

Letzte Spiele Austria Wien vs. Banja Luka: -

Austria Wien hat sich im ersten Pflichtspiel der Saison mit Leichtigkeit einen 7:0-Erfolg im ÖFB-Cup gegen Spittal gesichert. Inklusive dieser souveränen Vorstellung stehen die Violetten nun bei neun ungeschlagenen Begegnungen in Folge. In sechs ihrer vergangenen sieben Partien waren die Veilchen das Team mit dem ersten Treffer des Spiels.

Die eigene Offensive war schon in der vergangenen Spielzeit das Steckenpferd der Mannschaft von Michael Wimmer. Zu 55 Toren im Liga-Betrieb kamen in den Playoffs noch sechs erzielte Tore hinzu. Die Probleme waren eher in der Arbeit gegen den Ball zu verorten: 53 Gegentore (inklusive Playoffs) waren eindeutig zu viel des Guten.

Wenn wir uns die Veilchen genauer vornehmen, entdecken wir ebenso einen Hang zur Heimstärke. In der vergangenen Conference-League-Gruppenphase sammelte Austria Wien die einzigen Zähler in der heimischen Generali Arena. Auswärts hingegen kamen die Violetten insgesamt mit einem Torverhältnis von 1:13 unter die Räder.

Vom Marktwert her werden die Veilchen mit 21,23 Millionen aufgelistet, Banja Luka wird mit 6,35 Millionen geführt - ein deutlicher Unterschied. Setzt ihr bei Oddset auf einen „Sieg Austria Wien (HC-2)“ findet ihr eine Quote von 2,50. Ebenso können wir euch den Oddset Bonus ans Herz legen.

Unser Austria Wien - Banja Luka Tipp: Sieg Austria Wien & Über 2,5 Tore

Drei der vergangenen fünf Begegnungen von Austria Wien endeten mit einem Sieg der Violetten sowie Über 2,5 Toren. Banja Luka beendete die letzten drei Auswärtsspiele in einer Qualifikationsrunde für einen europäischen Wettbewerb mit einer Niederlage und Über 2,5 Toren in der Begegnung.