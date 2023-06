Austria Wien - Lustenau Tipp, Prognose & Quoten | 11.06.2023

Unser Austria Wien - Lustenau Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.06.2023 lautet: Diese Partie entscheidet darüber, ob Austria Wien das Minimalziel Europa erreicht, oder Lustenau den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feiern kann. Die Gastgeber treten als klarer Quotenfavorit auf.

Bereits nach sieben Minuten lief Austria Wien im Hinspiel in Lustenau einem 0:1-Rückstand hinterher. Innerhalb der ersten Minute der zweiten Halbzeit verhinderte ein abgefälschter Fernschuss von Manfred Fischer eine Niederlage. Im Anschluss dominierten die Veilchen das Spiel, verpassten jedoch einen weiteren Treffer. Das Auftreten nach dem Pausentee unterstrich die Favoritenrolle der Hauptstädter. Vor heimischer Kulisse sollte die Mannschaft von Michael Wimmer diese Leistung bestätigen können. Wir nehmen die klare Favoritenrolle der Hausherren zum Anlass, um bei NEObet auf einen „Sieg Austria Wien (HC-1)“ zu setzen. Dafür bekommt ihr eine Wettquote von 2,30 geboten.

Darum tippen wir bei Austria Wien vs Lustenau auf „Sieg Austria Wien (HC-1)“:

Austria Wien vs Lustenau Quoten Analyse:

Der Aufsteiger aus Vorarlberg steht kurz vor dem größten Triumph der Vereinsgeschichte: Einer Teilnahme am internationalen Geschäft. Dafür müssen die Gäste in diesem Saisonfinale eine absolute Masterclass an den Tag legen. Quoten bis zu 5,80 sprechen eindeutig gegen den Underdog.