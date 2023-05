Austria Wien - Rapid Wien Tipp, Prognose & Quoten | 14.05.2023

Unser Austria Wien - Rapid Wien Tipp zum österreichische Bundesliga Spiel am 14.05.2023 lautet: Seit September 2019 wartet Rapid auf einen Sieg im Wiener Derby gegen die Austria. Diese Serie dürfte auch am Sonntag mit einer DC-Wette auf die Gastgeber noch nicht zu Ende gehen.

Am Sonntag wird es in der österreichischen Hauptstadt erneut Zeit fürs Derby. Die Austria und Rapid treffen bereits zum 340. Mal aufeinander.

Am 7. Spieltag der Meistergruppe kämpfen beide Erzrivalen in der Generali Arena um den vierten Tabellenplatz und damit um ein Europapokal-Ticket.

Die Buchmacher rechnen mit einem engen Duell auf Augenhöhe, schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite der Hausherren. Wir entscheiden uns beim Wiener Derby mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000 für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Austria Wien vs Rapid Wien auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

In den Spielen mit Beteiligung der Austria fielen in der laufenden Meistergruppe die meisten Tore

Rapid kassierte in der Fremde zuletzt 4 Pleiten in Serie

Seit 10 Derbys warten die Hütteldorfer auf einen Sieg gegen die Violetten

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Austria Wien vs Rapid Wien Quoten Analyse:

Rapid belegt vor dem Derby den 4. Rang, der in der Endabrechnung einen Platz in der Qualifikation für die Conference League einbringen müsste. Das Polster auf den Nachbarn beträgt zwei Punkte.

Die Wettanbieter mit deutscher Lizenz sehen beim Nachbarschaftsduell die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,39 leicht vorne.

Doch mit Quoten im Schnitt von 2,74 ist aus Sicht der Bookies auch ein Erfolg der Gäste nur minimal unwahrscheinlicher.

Austria Wien vs Rapid Wien Prognose: Wessen Serie geht zu Ende?

Anfang Januar wurde der ehemalige Interimscoach des VfB Stuttgart, Michael Wimmer, bei der Wiener Austria als neuer Cheftrainer vorgestellt. Der Vertrag mit Vorgänger Manfred Schmid war im Dezember 2022 in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden. Der neue Coach führte sich mit vier Siegen und nur zwei Niederlagen gut ein. Dadurch erreichten die Violetten zum dritten Mal die Meistergruppe.

Dort legte der Verein aus dem Stadtteil Favoriten mit zwei Remis gegen den LASK (2:2) und bei RB Salzburg (3:3) auch gut los. Auch mit dem 3:3 im Derby bei Rapid konnte man leben. Das 1:2 am Sonntag daheim gegen Sturm Graz war allerdings die dritte Pleite in Serie. Nun soll endlich der erste Sieg im Meister-Playoff her. In vier der vergangenen fünf Partien geriet die Austria immer in Rückstand. Laut Coach Wimmer müsse die Mannschaft eine gewisse Nettigkeit ablegen und die Zweikämpfe noch robuster angehen.

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic übernahm im Oktober 2022 das Traineramt beim SK Rapid und führte die Hütteldorfer zum vierten Mal in Folge in die Meisterrunde. Hier warten die Wiener nun inzwischen aber schon seit fünf Spielen auf einen Sieg. Dabei konnte man RB Salzburg zweimal einen engen Fight liefern. Daheim gegen die Bullen reichte es sogar zu einem 1:1. Auch am Sonntag zu Gast beim Tabellenführer verlangte man dem Meister alles ab.

Trotzdem setzte es eine knappe 1:2-Pleite. Zuvor hatten die Grün-Weißen das Pokalfinale mit 0:2 gegen Sturm Graz verloren. Mit einem Erfolg hätte die Mannschaft den ersten Titel seit der Meisterschaft 2008 geholt und ein Ticket für die Europa League gelöst. Während Rapid in den letzten sechs Pflicht-Heimspielen nur einmal den Platz als Verlierer verließ, kassierte man auswärts vier Pleiten in Serie. Verlass ist auf Stürmer Guido Burgstaller, der mit 18 Treffern die Torjägerliste anführt.

Austria Wien - Rapid Wien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Austria Wien: 1:2 Sturm Graz (H), 2:3 Sturm Graz (A), 1:2 Austria Klagenfurt (H), 3:3 Rapid Wien (A), 3:3 RB Salzburg (A)

Letzte 5 Spiele Rapid Wien: 1:2 RB Salzburg (A), 0:2 Sturm Graz (H), 1:1 RB Salzburg (H), 1:3 LASK (A), 3:3 Rapid Wien (H)

Letzte 5 Spiele Austria Wien vs Rapid Wien: 3:3 (A), 2:0 (H), 2:1 (A), 1:1 (H), 1:1 (A)

Rapid führt die Bilanz gegen den Erzrivalen mit 136 Siegen zu 119 Niederlagen an. In dieser Saison gab es das Wiener Derby schon drei Mal.

Die Austria gewann zwei Partien in der regulären Spielzeit (2:1, 2:0). Am 16. April trennte man sich im Allianz Stadion mit 3:3. Somit sind die Violetten seit zehn Vergleichen in der Liga gegen die Hütteldorfer ungeschlagen.

Gewinnt Austria auch am Sonntag, gäbe es zum ersten Mal seit der Saison 2012/13 wieder drei Siege innerhalb einer Saison gegen die Grün-Weißen.

Unser Austria Wien - Rapid Wien Tipp: „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“

Die beiden Wiener Vereine können in der Meistergruppe keine gute Formkurve vorweisen. Somit rechnen auch wir am Sonntag mit einem engen Duell.

Der direkte Vergleich der letzten Duelle spricht aber recht deutlich für die Violetten. Am Ende trauen wir den Hütteldorfern nicht mehr als einen Punkt zu.

Da die Austria zusammen mit dem LASK bislang die meisten Treffer (12) aller Teams im oberen Playoff erzielt hat, aber auch die meisten Gegentore (15) hinnehmen musste, dürfte es im Derby erneut ein paar Tore zu sehen geben.